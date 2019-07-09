УКС Центрального района предложил большую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «трешек» — $ 990

Напомним, многоквартирный жилой дом № 1 по генплану будет 3-секционным, 17-этажным со встроенными помещениями административного назначения. Здание имеет Г-образную конфигурацию.

Дом рассчитан на 228 квартир, из них 130 — однокомнатных, 64 — двухкомнатные и 34 — трехкомнатные квартиры.

Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану запроектирован 4-секционным, 17-этажным, имеет Г-образную конфигурацию. В доме насчитывается 322 квартиры, из них 187 — однокомнатных, 119 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных квартир.

Пятиуровневая надземная гараж-стоянка рассчитана на 510 машиномест.

Согласно новой проектной декларации в двух домах для заключения договоров долевого строительства для юридических лиц и неочередников предлагается 241 квартира с машиноместами без внутренних отделочных работ, в том числе:

— 138 однокомнатных квартир, из них:

— 45 «однушек» общей площадью от 29,28 до 29,76 кв.м в жилом доме № 2.

При единовременной оплате (100%) купить новую квартиру в Минске у застройщика можно за 1250 долл. США/кв.м в эквиваленте и машиноместо за 6850 долларов США.

В случае если платеж за квартиру составляет 100%, а машиноместо покупается в рассрочку по графику платежей, то цена квартиры также составляет 1250 долл. США/кв.м, а машиноместа увеличивается до 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1300 долл. США/кв.м в эквиваленте и 6900 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1350 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.