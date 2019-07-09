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УКС Центрального района предложил большую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «трешек» — $ 990

10.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Центрального района предложил большую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «трешек» — $ 990

Напомним, многоквартирный жилой дом № 1 по генплану будет 3-секционным, 17-этажным со встроенными помещениями административного назначения. Здание имеет Г-образную конфигурацию.

Дом рассчитан на 228 квартир, из них 130 — однокомнатных, 64 — двухкомнатные и 34 — трехкомнатные квартиры.

Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану запроектирован 4-секционным, 17-этажным, имеет Г-образную конфигурацию. В доме насчитывается 322 квартиры, из них 187 — однокомнатных, 119 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных квартир.

Пятиуровневая надземная гараж-стоянка рассчитана на 510 машиномест.

Согласно новой проектной декларации в двух домах для заключения договоров долевого строительства для юридических лиц и неочередников предлагается 241 квартира с машиноместами без внутренних отделочных работ, в том числе:

138 однокомнатных квартир, из них:

45 «однушек» общей площадью от 29,28 до 29,76 кв.м в жилом доме № 2.

При единовременной оплате (100%) купить новую квартиру в Минске у застройщика можно за 1250 долл. США/кв.м в эквиваленте и машиноместо за 6850 долларов США.

В случае если платеж за квартиру составляет 100%, а машиноместо покупается в рассрочку по графику платежей, то цена квартиры также составляет 1250 долл. США/кв.м, а машиноместа увеличивается до 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1300 долл. США/кв.м в эквиваленте и 6900 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1350 долл. США/кв.м, а машиноместа —  6950 долларов США в эквиваленте.

УКС Центрального района предложил большую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «трешек» — $ 990

62 однокомнатные квартиры общей площадью от 40,97 до 44,95 кв.м в жилом доме № 1.

При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1150 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.

При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 1150 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1200 долл. США/кв.м в эквиваленте и 6900 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1250 долл. США/кв.м, а машиноместа  — 6950 долларов США в эквиваленте.

31 однокомнатная квартира общей площадью от 50,49 до 50,79 кв.м, из них 30 — в доме № 1 и 1— в доме № 2.

При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1130 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.

При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается прежней — 1130 долл. США/кв.м, а машиноместа увеличивается до 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1180 долл. США/кв.м в эквиваленте и машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1230 долл. США/кв.м, а машиноместа  — 6950 долларов США в эквиваленте.

УКС Центрального района предложил большую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «трешек» — $ 990

77 двухкомнатных квартир, в том числе:

37 «двушек» общей площадью от 63,37 до 66,30 кв.м в доме в № 1.

При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1130 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.

При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 1130 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1180 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1230 долл. США/кв.м, а машиноместа  — 6950 долларов США в эквиваленте.

40 двухкомнатных квартир общей площадью 61,34 и от 71,73 до 77,72 кв.м, из них 1 — в доме №1 и 39 — в доме №2).

При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1090 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.

При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 1090 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1140 долл. США/кв.м в эквиваленте и машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1190 долл. США/кв.м, а машиноместа  — 6950 долларов США в эквиваленте.

УКС Центрального района предложил большую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Цена кв.м «трешек» — $ 990

26 трехкомнатных квартир общей площадью от 91,63 до 93,32 кв.м, из них 15 — в доме №1 и 11 — в доме № 2).

При единовременной оплате (100%) стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 990 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6850 долларов США.

При единовременной оплате стоимости квартиры и оплате машиноместа в рассрочку цена квартиры остается 990 долл. США/кв.м, а машиноместа — 6950 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом в размере 80% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1040 долл. США/кв.м в эквиваленте, машиноместа — 6900 долларов США в эквиваленте.

При оплате по графику платежей с первоначальным взносом 30% стоимости квартиры и машиноместа цена квартиры составляет 1090 долл. США/кв.м, а машиноместа  — 6950 долларов США в эквиваленте.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 16 июля.

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Теги: Минск
 
 
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УКС Центрального района г. Минска на этот раз предложил 241 квартиру в многоквартирных жилых домах № 1 и № 2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской,...
 
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