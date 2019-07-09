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Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек

10.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Директор крупной строительной компании Светлана Шевлик стала героиней модного журнала. Об этом глава «А-100 Девелопмент» сообщила своим подписчикам в Instagram, подкрепив эмоции от съемок фотографиями на фоне жилых комплексов «Пирс», «Новая Боровая» и «Зеленая гавань».

Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Фото: Алла Пархимович

В комментарии к посту Светлана Шевлик пояснила, что фото сделаны на крыше новостройки квартала-парка в «Новой Боровой»: «на реальной плите, платье реально летело». Автор проекта – специалист в сфере PRТатьяна Курбат, фотограф – Алла Пархимович. Съемки велись для глянцевого журнала «Культ».

– Проекты "А-100 Девелопмент" всегда не просто про архитектуру и благоустройство, стиль, комплексность, но в первую очередь про людей, их настроение, ощущение, образ жизни. Вот все это мы и рискнули показать через образы, которые бы отражали суть и душу каждого нашего жилого комплекса, показывали бы, для кого создан каждый район. "Новая Боровая" (жить и действовать), "Пирс" (жить и наслаждаться), "Зеленая гавань" (жить без компромиссов) – они все такие разные, но те образы, которые удалось создать стилисту проекта Кате Герман и визажисту-парикмахеру Анне Шалик, превзошли мои ожидания и попали на 100% в то, что невозможно увидеть, а можно только почувствовать, – пишет Светлана Шевлик.

Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек

Помимо «Новой Боровой», на фотографиях заметны очертания жилых комплексов «Пирс» и «Зеленая гавань». На каждой из площадок Светлана Шевлик выступает в новом амплуа.

Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Фото: Алла Пархимович
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Фото: Алла Пархимович
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек
Директор «А-100 Девелопмент» снялась для модного журнала: много красивых фото на фоне известных строек

О том, как родилась идея, Realt.byрассказала автор проектаТатьяна Курбат:

– К созданию каждого проекта «А-100 Девелопмент» подходит индивидуально: сначала мы определяем, для каких людей строим, после чего наполняем проект именно теми решениями, которые придутся по вкусу этим людям.

Мы решили провести аналогию с индивидуальным подбором одежды сшитый под конкретного человека костюм сидит идеально. И придаёт уверенности и стати. Так и в наших жилых проектах: человек приезжает и сразу понимает, что это место создано специально для него.

Через образы Светланы Шевлик, директора компании «А-100 Девелопмент» авторы проекта стремились отразить суть и душу жилых проектов, подчеркнуть их отличия, показать, для кого они созданы. Если Новая Боровая это место действия для активных и энергичных людей, то в образах присутствует динамика и движение. Пирс квартал для наслаждения жизнью, место для состоявшихся и амбициозных людей, которые ценят стиль и комфорт во всем. Зеленая Гавань квартал для людей, которые устали от городской суеты и стремятся быть ближе к природе, к живописным локациям (а расположение комплекса рядом с гольф полями этому способствует).

Этот фотоэксперимент стал возможен благодаря тому, что застройщик действительно задаёт новые правила на рынке недвижимости, а во главе компании стоит человек, который своим примером ломает «строительные» стереотипы и открыт к смелым и нешаблонным способам продвижения.

Фото:Алла Пархимович для глянцевого журнала КУЛЬТ

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Директор крупной строительной компании Светлана Шевлик стала героиней модного журнала. Об этом глава «А-100 Девелопмент» сообщила своим подписчикам в Instagram,...
 
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