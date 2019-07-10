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Немецкая Recom объявила о строительстве завода в Беларуси на фоне скандала в Украине
11.07.2019 09:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зарегистрированная в 2007 году в Германии компания Recom AG, которая специализируется на поставках солнечных панелей, объявила об увеличении производственных мощностей путем открытия завода в Беларуси, говорится в
Новый завод, расположенный в двух километрах от Национального аэропорта Минск, — это совместный «проект с местными партнерами», следует из сообщения Recom. Предприятие будет производить двусторонние фотоэлектрические модули. Ежегодная мощность выпускаемой продукции составит 300 МВт.
«Продукция будет производиться с применением самых последних технологий. Завод будет ориентирован на рынки Европы, но также и на США и Азии», — сказал для пресс-релиза гендиректор Recom Гамлет Тунян. Он отметил, что этот проект откроет новые возможности для проектов солнечной энергетики в Беларуси.
В настоящее время завод находится в завершающей фазе строительства. Производство планируется запустить к концу октября 2019 года.
Резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», базирующегося недалеко от минского аэропорта, является компания «РекомБел». Ранее сообщалось, что компания создана с участием израильского капитала.
«РекомБел» строит достаточно оперативно. «Уже возведен корпус, идет подключение к магистральным сетям. Согласно плана, завершение строительства планируется на октябрь этого года», — сказали TUT.BY в «Компании по развитию индустриального парка».
Недавно в Украине
В ответ на эти упреки немецкая компания
«Репутация Recom в Украине достаточно выдающаяся. Только за последние два года компания поставила в Украину 207 МВт солнечных модулей через полдюжины местных компаний. Никогда не было ни одного спора между Recom и его клиентами, которые бы привели к судебным процессам», — говорится в сообщении компании.
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Зарегистрированная в 2007 году в Германии компания Recom AG, которая специализируется на поставках солнечных панелей, объявила об увеличении производственных...
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