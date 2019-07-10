На аукцион выставили новые участки возле Дубровского и Заславского водохранилищ. Цены от $9 тыс.

На десерт – участок у Дубровского водохранилища. Благодаря возвышенности, на которой выделен земельный надел, водоем виден прямо с площадки; к слову, до берега от участка – порядка 100 метров. Однако есть и сложности. К участку ведет сложный подъезд в гору, дорога достаточно условная. Ландшафт гористый, поэтому и строиться здесь будет нелегко. Не заявлено и коммуникаций. Ни электричества, ни газа рядом с территорией участка не видно. Вместе с тем торг за лот начнется с 58 тыс. рублей.