На аукцион выставили новые участки возле Дубровского и Заславского водохранилищ. Цены от $9 тыс.

2 августа состоится очередной аукцион по продаже участков под Минском. С молотка разыграют 30 лотов, среди них – участки, выделенные возле водохранилищ. Цены на землю у воды стартуют от 17,7 тыс. рублей.
Всеучасткинакарте
г. Заславль, ул. Багряная, участок № 6 (Лот № 2)
На очередные торги выставлено 4 участка в Заславле. Один из них находится ближе всего к воде – от участка до берега всего 400 метров. Земельный надел неплохой, ровный, удобный для строительства дома. Территория огорожена забором. Практически до самой площадки ведет асфальтированная дорога, лишь последние 100 метров придется проехать по гравийке. Из коммуникаций здесь есть все необходимое – электричество, газ и вода.
Общая площадь участка — 13,39 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 27 141;
Координаты участка: 54.001161, 27.324326;
Расстояние до МКАД: 17,3 км.
г. Заславль, ул. Приморская, участок № 5 (Лот № 4)
Участок № 5 по улице Приморской выделен на пустыре вблизи трассы Н9031. К территории подведены электричество, газ и вода. Подъезд – асфальтирован. Соседей рядом немного, но смежные участки активно продаются через аукцион. Сама площадка угловая, частично заросшая деревьями.
Общая площадь участка — 12 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 24 324;
Координаты участка: 54.004808, 27.329921;
Расстояние до МКАД: 17,3 км.
г. Заславль, ул. Нагорная (Лот № 3)
Участки, выделенные на улицах Нагорная (Лот № 3) и Путейская (Лот № 5), находятся с противоположной стороны от трассы, у железной дороги. Участок по улице Нагорной расположен во второй линии от дороги, к нему подъезда нет. Площадка частично заросшая, но с большего ровная. Из коммуникаций здесь заявлены газ, вода и электричество.
Общая площадь участка — 9,47 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 862;
Координаты участка: 53.991914, 27.282750;
Расстояние до МКАД: 16 км.
г. Заславль, ул. Путейская (Лот № 5)
Участок по улице Путейской также выделен в центре застройки, поэтому подъезда к территории пока нет. Площадка находится на большом склоне, частично заросла деревьями. Ближайший сосед строится. Из коммуникаций здесь также есть все, что может понадобиться для жизни – электричество, газ и водопровод. Купить участок недалеко от Минска можно будет от 27 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 8,22 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 26 789;
Координаты участка: 53.990034, 27.283819;
Расстояние до МКАД: 16 км.
д. Буденного, участок № 24 (Лот № 11)
За 17,7 тыс. рублей выставлен участок в нескольких километрах от Дубровского водохранилища в деревне Буденного. Площадка ровная, удобная для строительства, находится у лесополосы, поодаль от основной деревни. Подъезд – накатанная дорога, коммуникаций не заявлено. Недалеко виднеется вышка сотовой связи.
Общая площадь участка — 12,30 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 17 700;
Координаты участка: 54.081102, 27.726991;
Расстояние до МКАД: 18 км.
д. Раубичи, участок № 4 (Лот № 12)
На десерт – участок у Дубровского водохранилища. Благодаря возвышенности, на которой выделен земельный надел, водоем виден прямо с площадки; к слову, до берега от участка – порядка 100 метров. Однако есть и сложности. К участку ведет сложный подъезд в гору, дорога достаточно условная. Ландшафт гористый, поэтому и строиться здесь будет нелегко. Не заявлено и коммуникаций. Ни электричества, ни газа рядом с территорией участка не видно. Вместе с тем торг за лот начнется с 58 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 11,14 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 58 000;