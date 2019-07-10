Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

Компания-заказчик ведет работу над разработкой новой дизайн-концепции, которая отвечала бы потребностям «завтрашнего дня». Создать визитную карточку Беларуси, уникальное и адаптивное пространство с опережением минимум на 5 лет поручили студии архитектуры и интерьера Nota Bene. Задача архитекторов и дизайнеров – дать белорусам то, чего они еще не видели:

– Мы хотим сделать объект не вчерашнего, а завтрашнего дня, а потому приняли решение разработать передовую концепцию. С точки зрения удобства для посетителей Centropol не будет похож на «Арена СИТИ», DanaMall или Galleria Minsk. Мы стремимся к тому, чтобы открыть в Минске что-то совершенно новое. Но при этом учитываем международный опыт, стандарты, опираемся на лучшие примеры.

Учитывая расположение объекта, заказчик хочет сделать комплекс местом притяжения минчан и туристов, чтобы люди хотели приходить сюда, отдыхать и проводить время с друзьями и семьей. Рендеры пока в разработке, но кое-что о будущем комплексе уже известно:

– Одна из «фишек» – эксплуатируемая кровля с газоном. Надо сказать, технологически это сложное решение, но мы этот вызов приняли. Площадка позволит проводить на крыше различные мероприятия: кино- и фэшн-показы, устраивать АРТ-выставки, презентации, дегустации. Есть возможность обустроить мини-гольф или даже теннисный корт. Пользоваться лаунж-зоной сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра, офисные работники и гости отеля.