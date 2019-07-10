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Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

11.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Многофункциональный комплекс Centropol строят в самом центре Минска, бок о бок со стадионом «Динамо». Это будет первый в Беларуси торгово-развлекательный объект с релакс-зоной на кровле — посетители Centropol смогут свободно отдыхать на травке прямо на крыше здания. И это только одна из «фишек» новостройки. О том, чем удивит новый многофункциональный комплекс – в репортаже Realt.by.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

«Задача архитекторов и дизайнеров – дать белорусам то, чего они еще не видели»

Активные работы на участке в районе улиц Свердлова и Ульяновской иностранное строительное предприятие «Гермес констракшн» начало в октябре 2017 года. Архитектура объекта несколько раз менялась, но фасад многофункционального комплекса с гостиницей уже готов. Наружные отделочные работы  завершены, вопрос только в «начинке». Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2020-го, открыть – летом. На сегодня готовность объекта – 78%.

– Объект сдается только с отделкой мест общего пользования. Это сделано специально, чтобы арендаторы могли реализовать свои проекты без препятствий и лишних временных затрат, то есть сразу все сделать под себя, но при этом с учетом общей концепции центра. Мы рассчитываем, что торгово-развлекательный центр откроется для посетителей в июне 2020 года, – пояснила заместитель директора по маркетингуНаталья Муравская.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

Компания-заказчик ведет работу над разработкой новой дизайн-концепции, которая отвечала бы потребностям «завтрашнего дня». Создать визитную карточку Беларуси, уникальное и адаптивное пространство с опережением минимум на 5 лет поручили студии архитектуры и интерьера Nota Bene. Задача архитекторов и дизайнеров – дать белорусам то, чего они еще не видели:

– Мы хотим сделать объект не вчерашнего, а завтрашнего дня, а потому приняли решение разработать передовую концепцию. С точки зрения удобства для посетителей Centropol не будет похож на «Арена СИТИ», DanaMall или Galleria Minsk. Мы стремимся к тому, чтобы открыть в Минске что-то совершенно новое. Но при этом учитываем международный опыт, стандарты, опираемся на лучшие примеры.

Учитывая расположение объекта, заказчик хочет сделать комплекс местом притяжения минчан и туристов, чтобы люди хотели приходить сюда, отдыхать и проводить время с друзьями и семьей. Рендеры пока в разработке, но кое-что о будущем комплексе уже известно:

– Одна из «фишек» – эксплуатируемая кровля с газоном. Надо сказать, технологически это сложное решение, но мы этот вызов приняли. Площадка позволит проводить на крыше различные мероприятия: кино- и фэшн-показы, устраивать АРТ-выставки, презентации, дегустации. Есть возможность обустроить мини-гольф или даже теннисный корт. Пользоваться лаунж-зоной сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра, офисные работники и гости отеля.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

Однако эксплуатируемая кровля – не единственная зона притяжения посетителей. Вокруг комплекса планируется обустроить «оазис в центре города» – сквер с зонами релакса, удобными тропинками и парковками для самокатов и велосипедов. Внутри – появится активити-парк со скалодромом и веревочным городком, фитнес-клуб, салон красоты, рестораны и фудорт. На втором и третьем этажах будут реализованы различные пространства – для коворкинга, сезонных и праздничных мероприятий, конференций, отдыха и встреч; зоны для мам и детей.

– Важно, чтобы пространство было удобным и многофункциональным. Чтобы людям нравилось проводить здесь время, возвращаться. Мы хотим наполнить комплекс уютными и комфортными местами, где посетители смогли бы не просто отдыхать, но проводить встречи, переговоры, мероприятия. В других торгово-развлекательных центрах этого нет, – отметила Наталья Муравская. – Новая концепция в разработке, это сложный аналитический труд и изучение рынка.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

H&M, NEW YORKER и Inditex здесь не будет

На сегодня комплекс заполнен уже на 63%. Из того, что известно точно – на первом уровне откроется супермаркет BIGZZ, Burger King с драйвом и "Додо Пицца". А вот H&M, NEW YORKER и Inditex в Centropol не будет.

– Покупательская способность в Беларуси не такая высокая, чтобы открывать в Минске десятки одинаковых магазинов ZARAили H&M. Эта ниша уже заполнена, мы же хотим дать потребителям новые зарубежные бренды, широко представить белорусских дизайнеров и производителей. Помимо новых брендов, появятся и новые форматы, но об этом расскажем позже.

Торгово-развлекательный комплекс разместится на трех этажах стилобата. Первые два уровня займут магазины и бутики, ресторан и супермаркет. На третьем этаже откроется развлекательный комплекс с активити-парком и фудкортом. Со слов представителей центра, все основные операторы уже прислали заявки на размещение. Сейчас компания думает над оформлением фудкорта. В плане создать «гастрономический рай» для посетителей.

– Высота помещения на третьем этаже от 5 до 12 метров. Это позволяет нам сделать здесь настоящий активити-парк со скалодромом и веревочным городком для детей и взрослых. Сейчас проект еще разрабатывается, но это точно будет что-то необычное.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

С мороженым и на роликах – можно

Помимо всего прочего, управляющая компания  обещает, что разрешит посетителям заезжать в многофункциональный комплекс на роликах и самокатах, приходить с колясками и животными и даже есть мороженное.

– Мы никого не хотим ограничивать, хотим, чтобы люди здесь получали удовольствие и отдыхали. Пусть приезжают на самокатах и с питомцами, почему нет? – отмечает заместитель директора по маркетингу МФК Centropol.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

На четвертом этаже стилобата располагаются административные помещения под офисы. Площадь более 2700 квадратных метров, и пока касательно аренды ведутся переговоры. Наталья Муравская поделилась, что несколько крупнейших IT-игроков рассматривают данное помещение в аренду или покупку, но запрашивают большую площадь. Удовлетворить «аппетиты» гигантов заказчик может, но для этого необходимо поменять назначение помещений, предназначенных под медицинский центр, казино, конференц-зал или гостиничный комплекс на такой шаг заказчик пока не решился, так как это приведет к увеличению сроков строительства.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

В высотной части комплекса запроектированы помещения под медицинский центр, казино, конференц-зал, с 5-го по 11-й этажи займет гостиничный комплекс. К слову, все номера в отеле премиальные. Самый маленький – около 80 «квадратов», на 10-м и 11-м этажах реализованы двухуровневые пентхаусы с завораживающим видом.

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ

Дизайнеры уже завершают работу над новой концепцией комплекса, но материалы пока засекречены. Как только Realt.byполучит доступ к чертежам, мы покажем, каким же будет Centropol изнутри.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Многофункциональный комплекс Centropol строят в самом центре Минска, бок о бок со стадионом «Динамо». Это будет первый в Беларуси торгово-развлекательный объект с...
 
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