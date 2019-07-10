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Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
11.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Многофункциональный комплекс Centropol строят в самом центре Минска, бок о бок со стадионом «Динамо». Это будет первый в Беларуси торгово-развлекательный объект с релакс-зоной на кровле — посетители Centropol смогут свободно отдыхать на травке прямо на крыше здания. И это только одна из «фишек» новостройки. О том, чем удивит новый многофункциональный комплекс – в репортаже Realt.by.
«Задача архитекторов и дизайнеров – дать белорусам то, чего они еще не видели»
Активные работы на участке в районе улиц Свердлова и Ульяновской иностранное строительное предприятие «Гермес констракшн» начало в октябре 2017 года. Архитектура объекта несколько раз менялась, но фасад многофункционального комплекса с гостиницей уже готов. Наружные отделочные работы завершены, вопрос только в «начинке». Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2020-го, открыть – летом. На сегодня готовность объекта – 78%.
– Объект сдается только с отделкой мест общего пользования. Это сделано специально, чтобы арендаторы могли реализовать свои проекты без препятствий и лишних временных затрат, то есть сразу все сделать под себя, но при этом с учетом общей концепции центра. Мы рассчитываем, что торгово-развлекательный центр откроется для посетителей в июне 2020 года, – пояснила заместитель директора по маркетингуНаталья Муравская.
Компания-заказчик ведет работу над разработкой новой дизайн-концепции, которая отвечала бы потребностям «завтрашнего дня». Создать визитную карточку Беларуси, уникальное и адаптивное пространство с опережением минимум на 5 лет поручили студии архитектуры и интерьера Nota Bene. Задача архитекторов и дизайнеров – дать белорусам то, чего они еще не видели:
– Мы хотим сделать объект не вчерашнего, а завтрашнего дня, а потому приняли решение разработать передовую концепцию. С точки зрения удобства для посетителей Centropol не будет похож на «Арена СИТИ», DanaMall или Galleria Minsk. Мы стремимся к тому, чтобы открыть в Минске что-то совершенно новое. Но при этом учитываем международный опыт, стандарты, опираемся на лучшие примеры.
Учитывая расположение объекта, заказчик хочет сделать комплекс местом притяжения минчан и туристов, чтобы люди хотели приходить сюда, отдыхать и проводить время с друзьями и семьей. Рендеры пока в разработке, но кое-что о будущем комплексе уже известно:
– Одна из «фишек» – эксплуатируемая кровля с газоном. Надо сказать, технологически это сложное решение, но мы этот вызов приняли. Площадка позволит проводить на крыше различные мероприятия: кино- и фэшн-показы, устраивать АРТ-выставки, презентации, дегустации. Есть возможность обустроить мини-гольф или даже теннисный корт. Пользоваться лаунж-зоной сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра, офисные работники и гости отеля.
Однако эксплуатируемая кровля – не единственная зона притяжения посетителей. Вокруг комплекса планируется обустроить «оазис в центре города» – сквер с зонами релакса, удобными тропинками и парковками для самокатов и велосипедов. Внутри – появится активити-парк со скалодромом и веревочным городком, фитнес-клуб, салон красоты, рестораны и фудорт. На втором и третьем этажах будут реализованы различные пространства – для коворкинга, сезонных и праздничных мероприятий, конференций, отдыха и встреч; зоны для мам и детей.
– Важно, чтобы пространство было удобным и многофункциональным. Чтобы людям нравилось проводить здесь время, возвращаться. Мы хотим наполнить комплекс уютными и комфортными местами, где посетители смогли бы не просто отдыхать, но проводить встречи, переговоры, мероприятия. В других торгово-развлекательных центрах этого нет, – отметила Наталья Муравская. – Новая концепция в разработке, это сложный аналитический труд и изучение рынка.
H&M, NEW YORKER и Inditex здесь не будет
На сегодня комплекс заполнен уже на 63%. Из того, что известно точно – на первом уровне откроется супермаркет BIGZZ, Burger King с драйвом и "Додо Пицца". А вот H&M, NEW YORKER и Inditex в Centropol не будет.
– Покупательская способность в Беларуси не такая высокая, чтобы открывать в Минске десятки одинаковых магазинов ZARAили H&M. Эта ниша уже заполнена, мы же хотим дать потребителям новые зарубежные бренды, широко представить белорусских дизайнеров и производителей. Помимо новых брендов, появятся и новые форматы, но об этом расскажем позже.
Торгово-развлекательный комплекс разместится на трех этажах стилобата. Первые два уровня займут магазины и бутики, ресторан и супермаркет. На третьем этаже откроется развлекательный комплекс с активити-парком и фудкортом. Со слов представителей центра, все основные операторы уже прислали заявки на размещение. Сейчас компания думает над оформлением фудкорта. В плане создать «гастрономический рай» для посетителей.
– Высота помещения на третьем этаже от 5 до 12 метров. Это позволяет нам сделать здесь настоящий активити-парк со скалодромом и веревочным городком для детей и взрослых. Сейчас проект еще разрабатывается, но это точно будет что-то необычное.
С мороженым и на роликах – можно
Помимо всего прочего, управляющая компания обещает, что разрешит посетителям заезжать в многофункциональный комплекс на роликах и самокатах, приходить с колясками и животными и даже есть мороженное.
– Мы никого не хотим ограничивать, хотим, чтобы люди здесь получали удовольствие и отдыхали. Пусть приезжают на самокатах и с питомцами, почему нет? – отмечает заместитель директора по маркетингу МФК Centropol.
На четвертом этаже стилобата располагаются административные помещения под офисы. Площадь более 2700 квадратных метров, и пока касательно аренды ведутся переговоры. Наталья Муравская поделилась, что несколько крупнейших IT-игроков рассматривают данное
В высотной части комплекса запроектированы помещения под медицинский центр, казино, конференц-зал, с 5-го по 11-й этажи займет гостиничный комплекс. К слову, все номера в отеле премиальные. Самый маленький – около 80 «квадратов», на 10-м и 11-м этажах реализованы двухуровневые пентхаусы с завораживающим видом.
Дизайнеры уже завершают работу над новой концепцией комплекса, но материалы пока засекречены. Как только Realt.byполучит доступ к чертежам, мы покажем, каким же будет Centropol изнутри.
Фото: Павел Садовский
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Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше: «К нам можно будет на самокате, на велосипеде и с мороженым». ФОТОРЕПОРТАЖ
Многофункциональный комплекс Centropol строят в самом центре Минска, бок о бок со стадионом «Динамо». Это будет первый в Беларуси торгово-развлекательный объект с...
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