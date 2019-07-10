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Внешняя торговля Беларуси ушла в минус
11.07.2019 11:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экспорт товаров и услуг Беларуси за первое полугодие сократился, уменьшился также и импорт. В натуральном выражении экспорт товаров упал на 3%.
Как
Экспорт товаров по итогам пяти месяцев уменьшился на 4,2% до 12,9 млрд долдаров, а импорт - на 1,5%, до 14,28 млрд. Дефицит внешней торговли товарами составил 1,35 млрд долларов.
Экспорт услуг за январь-май вырос на 2,3% до 3,48 млрд долларов. Импорт упал на 1,2% до 1,99 млрд долларов (профицит торговли услугами составил 1,49 млрд долларов).
Как сообщает Национальный статистический комитет, в январе – мае внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 28 672,7 млн долларов, в том числе экспорт – 13 141,1 млн долларов, импорт – 15 531,6 млн долларов. К уровню января – мая 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98%, экспорт – 96%, импорт – 99,9%.
По итогам января – мая 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3%, импорт увеличился на 1%. Средние цены экспорта и импорта сократились на 1,1%.
Напомним, что в 2018 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами
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Экспорт товаров и услуг Беларуси за первое полугодие сократился, уменьшился также и импорт. В натуральном выражении экспорт товаров упал на 3%.
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