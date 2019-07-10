﻿ Внешняя торговля Беларуси ушла в минус. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внешняя торговля Беларуси ушла в минус

11.07.2019 11:01 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Экспорт товаров и услуг Беларуси за первое полугодие сократился, уменьшился также и импорт. В натуральном выражении экспорт товаров упал на 3%.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, экспорт товаров и услуг в январе-мае сократился на 2,9% до 16,4 млрд долларов. Импорт при этом сократился на 1,4% и составил 16,27 млрд долларов. Профицит внешней торговли товарами и услугами составил 136,7 млн долларов. За май он вырос на 37,7 млн долларов. 

Экспорт товаров по итогам пяти месяцев уменьшился на 4,2% до 12,9 млрд долдаров, а импорт -  на 1,5%, до 14,28 млрд. Дефицит внешней торговли товарами составил 1,35 млрд долларов.

Экспорт услуг за январь-май вырос на 2,3% до 3,48 млрд долларов. Импорт упал на 1,2% до 1,99 млрд долларов (профицит торговли услугами составил 1,49 млрд долларов).

Как сообщает Национальный статистический комитет, в январе – мае внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 28 672,7 млн долларов, в том числе экспорт – 13 141,1 млн долларов, импорт – 15 531,6 млн долларов. К уровню января – мая 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98%, экспорт – 96%, импорт – 99,9%. 

По итогам января – мая 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3%, импорт увеличился на 1%. Средние цены экспорта и импорта сократились на 1,1%.

Напомним, что в 2018 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 4 млрд 682,8 млн долларов.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспорт товаров и услуг Беларуси за первое полугодие сократился, уменьшился также и импорт. В натуральном выражении экспорт товаров упал на 3%.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Немецкая Recom объявила о строительстве завода в Беларуси на фоне скандала в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика