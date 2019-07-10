Внешняя торговля Беларуси ушла в минус

Экспорт товаров и услуг Беларуси за первое полугодие сократился, уменьшился также и импорт. В натуральном выражении экспорт товаров упал на 3%.

Как сообщает Национальный банк Беларуси, экспорт товаров и услуг в январе-мае сократился на 2,9% до 16,4 млрд долларов. Импорт при этом сократился на 1,4% и составил 16,27 млрд долларов. Профицит внешней торговли товарами и услугами составил 136,7 млн долларов. За май он вырос на 37,7 млн долларов.

Экспорт товаров по итогам пяти месяцев уменьшился на 4,2% до 12,9 млрд долдаров, а импорт - на 1,5%, до 14,28 млрд. Дефицит внешней торговли товарами составил 1,35 млрд долларов.

Экспорт услуг за январь-май вырос на 2,3% до 3,48 млрд долларов. Импорт упал на 1,2% до 1,99 млрд долларов (профицит торговли услугами составил 1,49 млрд долларов).

Как сообщает Национальный статистический комитет, в январе – мае внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 28 672,7 млн долларов, в том числе экспорт – 13 141,1 млн долларов, импорт – 15 531,6 млн долларов. К уровню января – мая 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 98%, экспорт – 96%, импорт – 99,9%.

По итогам января – мая 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3%, импорт увеличился на 1%. Средние цены экспорта и импорта сократились на 1,1%.