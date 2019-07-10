Беларусь хочет повысить тариф на транспортировку нефти на 21,7% из-за форс-мажора на «Дружбе»

Источник материала: Tut.by

Повышение действующих тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа 2019 года позволит ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обеспечить возмещение затрат, которые общество понесло в результате форс-мажора на нефтеповоде «Дружба». Как сообщает interfax.by, в соответствующем письме от 1 июля в адрес «Транснефти», с копией которого ознакомился «Интерфакс», общество просит российскую монополию согласовать рост тарифов.

«Гомельтранснефть Дружба» поясняет, что в результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему некондиционной нефти последовала остановка транспортировки сырья в направлении Адамово и на Броды. «До настоящего времени транспортировка в направлении на Адамово осуществляется частично», — отмечается в обращении.

Согласно данным белорусского общества, оно недополучило 23,7 млн долларов. Данные потери рассчитаны с учетом дополнительных доходов от транспортировки нефти в реверсивном направлении.

«Таким образом, во втором квартале 2019 года для ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ наступили непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО „Транснефть“ объемов транспортировки нефти по белорусскому участку, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности „Гомельтранснефть Дружба“ в текущем году», — говорится в письме.

Из-за снижения объемов транспортировки нефти уровень действующих тарифов не позволяет в полном объеме обеспечить получение запланированных доходов для покрытия эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием объектов магистрального нефтепровода, а также реализацию программы технического перевооружения в 2019 году.

В «Транснефти» пока не удалось получить комментарий.

Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая. «Гомельтранснефть Дружба» 28 июня сообщила о полной очистке южной ветки «Дружбы» от некондиционной нефти, перекачав в Россию 675 тыс. тонн.

Беларусь планирует полностью очистить свою нефтепроводную систему от грязной нефти к середине августа.

Ежегодный объем транзита российской нефти по территории Беларуси составлял около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов «Гомельтранснефть Дружба», достигая ЛПДС «Мозырь», разветвляется — в западном направлении на Польшу и Германию, в южном — в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

При этом в середине апреля Минск уже выступал с инициативой внепланового повышения тарифов на транзит российской нефти по своей территории на 23,1%, мотивируя это необходимостью обеспечения экологической безопасности трубопроводов. «Транснефть» и ФАС не поддержали это предложение, сославшись на его недостаточное обоснование и плановую практику рассмотрения данного вопроса в конце каждого года.

Впоследствии тема повышения тарифов на транзит российской нефти отошла на «второй план» после скандала с поставками в Беларусь и транзита через ее территорию загрязненной хлоридами нефти.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович 13 июня сообщил, что белорусская сторона пока воздержалась от инициативы повышения тарифов на транзит российской нефти на 23% и отложила пересмотр на конец этого года, что соответствует плановому рассмотрению вопроса.