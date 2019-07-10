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«Мы уходим от сумасшедших теплотрасс и сезонного отключения горячей воды». В Грушевке построят жилой комплекс с электрокотельной от $990 за кв.м.

11.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Центрального района планирует построить в Грушевке жилой комплекс без привычных теплотрасс. О стоимости квартир в этом комплексе мы уже писали недавно, но есть одна особенность. Дома так и будут обогреваться батареями с горячей водой, однако для подогрева воды будет использоваться электрокотельная. О том, как это будет работать, рассказал директор УКС Центрального района Андрей Семащук. 

«Мы уходим от сумасшедших теплотрасс и сезонного отключения горячей воды». В Грушевке построят жилой комплекс с электрокотельной от 0 за кв.м.

Что и где построят

В Грушевке на пересечении ул.Папанина, Щорса, Грушевская планируется построить Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями многофункционального назначения и многоуровневой гараж-стоянкой (паркинг). 

Застройщик — УКС Центрального района Минска.

1-ый дом: 3-подъездный, 17-этажный, со встроенными помещениями (офисы, помещение товарищества собственников, технический чердак). 

Всего в жилом доме 228 квартир, из них: 1-комнатных – 130, 2-х комнатных – 64, 3-х комнатных – 34. Апартаменты имеют свободную планировку, поэтому можно купить квартиру с условно показанными зонами жилых комнат, кухонь, прихожих, коридоров, кладовых, перегородками выделены только санузлы. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения.

2-ой дом: 4-подъездный, 17-этажный, со встроенными помещениями. 

Всего в жилом доме 322 квартиры, из них: 1-комнатных – 187, 2-х комнатных – 119, 3-х комнатных – 16; помещение товарищества собственников.

Гараж-стоянка: открытая, наземная, 5-этажная, на 510 машиномест, с эксплуатируемой кровлей.

В чем особенность комплекса?

Особенность данного комплекса в том, что источником теплоснабжения здесь будет электрокотельная. Но дома так и будут обогреваться батареями с горячей водой. При этом оплачиваться отопление будет по тому же тарифу за потребленные Гкал — 18 рублей.  

— Во дворе убрали газовую котельную с трубой в 60 метров высотой и заменили на электрокотельную, которая затем будет передаваться коммунальным формам службы Минска на обслуживание, — рассказал директор УКС Центрального района Андрей Семащук. 

При этом для самого дома это кардинальных изменений не принесет.

— Мы убрали теплотрассу и поставили индивидуальную котельную, — пояснил Андрей Семащук. — Мы уходим от коммунтеплосетей, от сумасшедших длинных теплотрасс и перерывания всех проспектов, а потом и ежегодных отключений от горячего водоснабжения с целью ремонта и диагностики теплотрасс. Вместо всего этого мы ставим во дворе электрокотельную на 2 дома. 

Планируется, что котельная будет готова к 2020 году. Но для начала проект должен пройти экспертизу осенью 2019 года.


«Мы уходим от сумасшедших теплотрасс и сезонного отключения горячей воды». В Грушевке построят жилой комплекс с электрокотельной от 0 за кв.м.
 
Теги: Минск
 
 
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УКС Центрального района планирует построить в Грушевке жилой комплекс без привычных теплотрасс. О стоимости квартир в этом комплексе мы уже писали недавно, но...
 
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