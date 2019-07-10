«Мы уходим от сумасшедших теплотрасс и сезонного отключения горячей воды». В Грушевке построят жилой комплекс с электрокотельной от $990 за кв.м.

В чем особенность комплекса?

Особенность данного комплекса в том, что источником теплоснабжения здесь будет электрокотельная. Но дома так и будут обогреваться батареями с горячей водой. При этом оплачиваться отопление будет по тому же тарифу за потребленные Гкал — 18 рублей.

— Во дворе убрали газовую котельную с трубой в 60 метров высотой и заменили на электрокотельную, которая затем будет передаваться коммунальным формам службы Минска на обслуживание, — рассказал директор УКС Центрального района Андрей Семащук.

При этом для самого дома это кардинальных изменений не принесет.

— Мы убрали теплотрассу и поставили индивидуальную котельную, — пояснил Андрей Семащук. — Мы уходим от коммунтеплосетей, от сумасшедших длинных теплотрасс и перерывания всех проспектов, а потом и ежегодных отключений от горячего водоснабжения с целью ремонта и диагностики теплотрасс. Вместо всего этого мы ставим во дворе электрокотельную на 2 дома.

Планируется, что котельная будет готова к 2020 году. Но для начала проект должен пройти экспертизу осенью 2019 года.