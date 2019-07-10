Импортному цементу в Беларуси не рады: для него ввели лицензирование

Источник материала: Tut.by

Обещанную белорусским производителям цемента финансовую поддержку правительство дополнит мерами нетарифного регулирования. Постановлением правительства № 459 от 9 июля Беларусь вводит лицензирование импорта портландцемента.

Согласно постановлению, импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза портландцемента будет осуществляться по разовым лицензиям. Выдавать лицензии уполномочен МАРТ по согласованию с Минстройархитектуры.

МИД документом поручено сообщить в Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и предложить другим странам ЕАЭС применить аналогичные меры.

Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования и будет действовать в течение шести месяцев.

В прошлом году в Беларуси произведено 4,5 млн тонн цемента. Импорт составил 540 тысяч тонн (в том числе из России, то есть страны ЕАЭС — 266,3 тысяч тонн, из Украины — 132,1 тысячи тонн). При этом Украина в мае нынешнего года ввела антидемпинговую пошлину сроком на 5 лет в отношении продукции и из Беларуси (57,03%), и из России (14,95%).

Как ранее сообщалось, в 2007−2008 гг., в разгар строительного бума, в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако отрасль переживала кризисные явления. Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпят убытки, имея серьезную долговую нагрузку.

Суммарные убытки трех цементных заводов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов.