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Импортному цементу в Беларуси не рады: для него ввели лицензирование
11.07.2019 16:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обещанную белорусским производителям цемента финансовую поддержку правительство дополнит мерами нетарифного регулирования.
Согласно постановлению, импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза портландцемента будет осуществляться по разовым лицензиям. Выдавать лицензии уполномочен МАРТ по согласованию с Минстройархитектуры.
МИД документом поручено сообщить в Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и предложить другим странам ЕАЭС применить аналогичные меры.
Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования и будет действовать в течение шести месяцев.
В прошлом году в Беларуси произведено 4,5 млн тонн цемента. Импорт составил 540 тысяч тонн (в том числе из России, то есть страны ЕАЭС — 266,3 тысяч тонн, из Украины — 132,1 тысячи тонн). При этом Украина в мае нынешнего года
Как ранее сообщалось, в 2007−2008 гг., в разгар строительного бума, в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов.
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Обещанную белорусским производителям цемента финансовую поддержку правительство дополнит мерами нетарифного регулирования. Постановлением правительства № 459...
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