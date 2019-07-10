В Беларуси хотят запретить одноразовую пластиковую посуду в общепите

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) запросило в Минздраве, Минжилкоммунхозе, Госстандарте, Минприроды и бизнеса информацию относительно исключения использования в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды.

«В соответствии с пунктом 2 поручения Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2019 г. № 02/102−243/7608р о необходимости проработки вопроса исключения использования в объектах общественного питания пластиковой одноразовой посуды» МАРТ просит госорганы и бизнес-союзы до 25 июля 2019 года обозначить свою позицию по данному вопросу, говорится в письме антимонопольного ведомства.

Ведомство просит обозначить проблематику при утилизации пластиковой одноразовой посуды и их объемах. МАРТ также подсчитает количество объектов общепита, которые используют пластик, и изучит обстоятельства, препятствующие использованию в объектах общепита столовой посуды.

Стоит напомнить, что в Беларуси в 2019 году принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

Европарламент в конце марта ввел на территории ЕС запрет на одноразовые пластиковые тарелки, контейнеры, стаканы, посуду для фастфуда, вилки, ножи, ложки. Табу наложено также на производство коктейльных соломинок и ватных палочек. Закон вступит в силу в 2021 году.