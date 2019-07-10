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«Экономика на пальцах». Все до кучи, или Зачем Россия забалтывает евразийскую интеграцию
11.07.2019 20:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Программа появится в прямом эфире 12 июля в 14.00.
Россия продолжает игнорировать евразийскую интеграцию, фокусируясь на союзной интеграции с Беларусью. Вот теперь
Автор программы Сергей Чалый негодует по этому поводу, он уверен, что Россия делает это сознательно, чтобы оттянуть разговоры и действия по созданию ЕАЭС. Вытаскивая из пыльных шкафов истории Союзное государство, в Москве не желают развивать жизнеспособный организм.
Как быть в такой ситуации белорусским переговорщикам? Независимый аналитик уверен, что наша переговорная позиция весьма сильна. Сергей постарается пояснить, что происходит сейчас между Россией и Беларусью, а также какие аргументы надо использовать, чтобы доказать соседу, как же он не прав.
Об этом подробнее в
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Сергей Чалый продолжает утверждать, что Россия сознательно отвлекает внимание от реализации договоренностей в ЕАЭС.
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