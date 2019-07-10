«Экономика на пальцах». Все до кучи, или Зачем Россия забалтывает евразийскую интеграцию

Источник материала: Tut.by

Программа появится в прямом эфире 12 июля в 14.00.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице в Facebook .

Россия продолжает игнорировать евразийскую интеграцию, фокусируясь на союзной интеграции с Беларусью. Вот теперь восточный сосед заявил , что вначале переговоры по двустороннему союзу, а уже потом — переговоры по цене на газ.

Автор программы Сергей Чалый негодует по этому поводу, он уверен, что Россия делает это сознательно, чтобы оттянуть разговоры и действия по созданию ЕАЭС. Вытаскивая из пыльных шкафов истории Союзное государство, в Москве не желают развивать жизнеспособный организм.

Как быть в такой ситуации белорусским переговорщикам? Независимый аналитик уверен, что наша переговорная позиция весьма сильна. Сергей постарается пояснить, что происходит сейчас между Россией и Беларусью, а также какие аргументы надо использовать, чтобы доказать соседу, как же он не прав.

Об этом подробнее в «Экономике на пальцах» расскажем 12 июля в 14.00 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко .

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