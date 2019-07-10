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Нацбанк рекомендует банкам исключить недобросовестные практики при выдаче кредитов

11.07.2019 15:28 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Нацбанк рекомендует банкам исключить недобросовестные практики при выдаче кредитов
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рекомендует банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям исключить недобросовестные практики при выдаче кредитов и привлечении депозитов. Об этом говорится в письме регулятора, размещенном на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Национальный банк рекомендует банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям при осуществлении операций по кредитованию и привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты) не допускать совершения действий (бездействия), признаваемых недобросовестными практиками", - отмечается в письме.

К недобросовестным практикам банков относится представление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения, может ввести их в заблуждение, а также распространение недостоверной, ложной или неполной информации, включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.

Так, недобросовестными практиками считаются ситуации, когда условия кредитного договора не позволяют гражданам самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа или кредитный договор не содержит информации о том, что уплата минимальных платежей не позволяет погасить всю задолженность до указанного в договоре срока (при этом условиями договора предусмотрено его автоматическое продление). Недобросовестным поведением является также представление клиентам недостоверных пояснений о причинах отказа в кредите, а также навязывание сопутствующих продуктов - кредитных карт, карт рассрочки, SMS-оповещения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рекомендует банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям исключить недобросовестные практики...
 
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