ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент

11.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Недавно администрация Заводского района Минска приглашала всех неравнодушных принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Долгобродской — просп. Партизанского — ул. Ванеева. Однако сегодня всех собравшихся возле учреждения, где должна была пройти презентация, ожидало неприятное сообщение «Общественное обсуждение проекта приостановлено».

Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент

Напомним, что в районе стадиона «Трактор» должен появится новый стадион, проектировать и строить который  будет Китай. Помимо возведения нового стадиона с сопутствующими общественными объектами, реконструкция ожидает и уже существующего стадиона «Трактор». Между спортивными объектами должен появится многоуровневый паркинг.

Но идея возведения стадиона возле стадиона нравится не всем. Сегодня горожане по приглашению пришли в Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации обсудить с властями, как говорят сами местные жители: «смерть парка», однако их там никто не ждал.

- Зачем строить стадион рядом с существующим стадионом? Лучше отремонтируйте один, а второй разместите в другом районе! У нас тут и «Трактор» есть, и «Чижовка-арена»! Зачем еще один? И что я сейчас из окна своего буду видеть? Паркинг и вот это «яйцо»? Вы видели проект этого стадиона? – возмущается Алла, местная жительница, которая пришла на общественное обсуждение. – А на дорогах что будет? Тут и так вечные пробки в районе Ванеева. А если какой-нибудь матч футбольный будет – тут же встанет все.

Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент

Не верят местные жители в обещания реконструкции остатков парка имени 50-летия Великого Октября и придания ему статуса городского.

- А сейчас он какой? Не городской? Мы из окон видели, как тут одну ель пересаживали, - возмущаются местные жители. - Так работникам больше суток на это понадобилось. Какие бульвары и дорожки? Пусть оставят все как есть.

Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент

Также сегодня на встрече планировали обсудить снос здания по пр. Партизанскому, 71Б (бывший двухэтажный детский сад) и возведение здесь жилого дома с подземной гараж-стоянкой. Заказчиком и генподрядчиком выступает Минский домостроительный комбинат. Обсуждение не состоялось, но вот застройщика это совсем не смущает. На месте бывшего детского садика уже во всю развернулась стройка.

Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент

Объявление об отмене обсуждения появилось сегодня и на сайте Администрации Заводского района. Однако узнать время размещения нельзя. Мы постараемся оперативно получить комментарий Администрации о причинах приостановления общественного обсуждения.

Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно администрация Заводского района Минска приглашала всех неравнодушных принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика