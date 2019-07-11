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Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
11.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно администрация Заводского района Минска
Напомним, что в районе стадиона «Трактор» должен
Но идея возведения стадиона возле стадиона нравится не всем. Сегодня горожане по приглашению пришли в Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации обсудить с властями, как говорят сами местные жители: «смерть парка», однако их там никто не ждал.
- Зачем строить стадион рядом с существующим стадионом? Лучше отремонтируйте один, а второй разместите в другом районе! У нас тут и «Трактор» есть, и «Чижовка-арена»! Зачем еще один? И что я сейчас из окна своего буду видеть? Паркинг и вот это «яйцо»? Вы видели проект этого стадиона? – возмущается Алла, местная жительница, которая пришла на общественное обсуждение. – А на дорогах что будет? Тут и так вечные пробки в районе Ванеева. А если какой-нибудь матч футбольный будет – тут же встанет все.
Не верят местные жители в обещания реконструкции остатков парка имени 50-летия Великого Октября и придания ему статуса городского.
- А сейчас он какой? Не городской? Мы из окон видели, как тут одну ель пересаживали, - возмущаются местные жители. - Так работникам больше суток на это понадобилось. Какие бульвары и дорожки? Пусть оставят все как есть.
Также сегодня на встрече планировали обсудить снос здания по пр. Партизанскому, 71Б (бывший двухэтажный детский сад) и возведение здесь жилого дома с подземной гараж-стоянкой. Заказчиком и генподрядчиком выступает Минский домостроительный комбинат. Обсуждение не состоялось, но вот застройщика это совсем не смущает. На месте бывшего детского садика уже во всю развернулась стройка.
Объявление об отмене обсуждения
Фото: Павел Садовский
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Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент
Недавно администрация Заводского района Минска приглашала всех неравнодушных принять участие в общественном обсуждении градостроительного проекта детального...
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