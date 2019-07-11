Пришли все, кроме чиновников. Общественное обсуждение строительства в Минске китайского стадиона отменили в последний момент

Но идея возведения стадиона возле стадиона нравится не всем. Сегодня горожане по приглашению пришли в Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации обсудить с властями, как говорят сами местные жители: «смерть парка», однако их там никто не ждал.

- Зачем строить стадион рядом с существующим стадионом? Лучше отремонтируйте один, а второй разместите в другом районе! У нас тут и «Трактор» есть, и «Чижовка-арена»! Зачем еще один? И что я сейчас из окна своего буду видеть? Паркинг и вот это «яйцо»? Вы видели проект этого стадиона? – возмущается Алла, местная жительница, которая пришла на общественное обсуждение. – А на дорогах что будет? Тут и так вечные пробки в районе Ванеева. А если какой-нибудь матч футбольный будет – тут же встанет все.