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С 12 января 2020 года «шенген» дорожает до 80 евро
12.07.2019 10:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 12 января за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале ЕС.
Напомним, в феврале Европарламент и Совет достигли
6 июня Совет ЕС
Для белорусов визы тоже будут стоить 80 евро?
Переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС ведут уже несколько лет. 4 июля в
Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. Этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов. Ожидается, что для этой церемонии проведут встречу на высоком уровне. После подписания соглашения «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро.
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