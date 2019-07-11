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С 12 января 2020 года «шенген» дорожает до 80 евро

12.07.2019 10:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 12 января за получение шенгенской визы придется заплатить 80 евро. Решение Совета Евросоюза по изменениям в Визовый кодекс опубликовано в официальном журнале ЕС.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, в феврале Европарламент и Совет достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии по модернизации визовой политики ЕС. Кроме облегчения процедуры получения визы изменения включают в себя и подорожание шенгенской визы с 60 до 80 евро.

6 июня Совет ЕС принял изменения в Визовый кодекс, а 7 июня решение было опубликовано в официальном журнале Совета. Согласно правилам, изменения вступают в силу через полгода после опубликования в официальном журнале.

Для белорусов визы тоже будут стоить 80 евро?

Переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС ведут уже несколько лет. 4 июля в интервью TUT.BY глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявила, что «переговоры уже завершены, противоречий нет, текст согласован».

Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. Этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов. Ожидается, что для этой церемонии проведут встречу на высоком уровне. После подписания соглашения «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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В феврале Европарламент и Совет достигли предварительного соглашения по предложению Комиссии по модернизации визовой политики ЕС. Кроме облегчения процедуры...
 
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