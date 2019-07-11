Новые правила для «шенгена»: кому - бесплатно, кому - на 5 лет, и что делать, если в визе отказали

Источник материала: Tut.by

Совет Евросоюза принял поправки к правилам визового кодекса, которые должны улучшить условия для законных путешественников. Одно из новых правил коснется стоимости шенгенской визы — с 12 января 2020 года за визу вместо 60 евро придется заплатить 80 евро. Но есть и положительные изменения: получить двухлетнюю визу станет проще. TUT.BY почитал новые визовые правила и узнал, кто сможет получить «шенген» бесплатно, как получить его сразу на 5 лет и что делать, если в выдаче визы отказали.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как можно будет подать заявление на визу?

Заявление на получение шенгенской визы можно будет подавать традиционно — в посольстве или визовом центре — или в электронном виде. В Совете ЕС планируют разработать общее решение, направленное на оцифровку, полное использование последних правовых и технологических разработок, чтобы позволить подавать заявки на получение визы через мобильные и декстопные приложения.

Кроме того, где это возможно, интервью на получение визы могут проводиться «с использованием современных цифровых инструментов и удаленных средств связи, таких как голос или видео звонки через интернет».

Когда можно будет подавать заявление на визу?

Путешественники смогут подавать свои заявки за 6 месяцев до запланированной поездки (9 месяцев для моряков) вместо текущих 3 месяцев.

На какой срок будут выдавать «шенген»?

Это самый важный пункт для тех, кто часто выезжает в Евросоюз. Многократные визы будут выдавать с более длительным сроком действия: благодаря введению общих обязательных правил частые путешественники с положительной историей виз могут получить многократную визу с постепенно увеличивающимся сроком действия от 1 года до максимум 5 лет:

— на один год визу можно будет получить при условии, что заявитель получил и законно использовал три краткосрочные визы в течение предыдущих двух лет;

— на два года визу можно будет получить при условии, что заявитель получил и законно использовал предыдущую многократную годовую визу в течение предыдущих двух лет;

— на пять лет визу можно будет получить при условии, что заявитель получил и законно использовала предыдущую многократную двухлетнюю визу в течение предыдущих трех лет.

Кроме того многократная виза на пять лет может быть выдана заявителям, которые «докажут необходимость или оправдают свое намерение часто или регулярно путешествовать при условии, что они докажут свою надежность, в частности законное использование предыдущих виз, их доход и свое намерение покинуть

территорию государств-членов ЕС до истечения срока действия визы».

А если в выдаче «шенгена» отказали?

Согласно правилам, заявители, которым было отказано в визе, должны иметь право на апелляцию.

«Уведомление об отказе должны включать подробную информацию о причинах отказа и о

процедура обжалования. Во время процедуры апелляции заявителям должен быть предоставлен доступ ко всей соответствующей информации для их случая, в соответствии с национальным законодательством», — говорится в документе.

Сколько будет стоить виза?

С 12 января виза будет стоить 80 евро. Но детям до 12 лет виза обойдется в 40 евро.

По правилам плата за визу может быть отменена для:

— детей в возрасте от 6 до 18 лет;

— обладателей дипломатических и служебных паспортов;

— участников семинаров, конференций, спортивных, культурных или образовательных

мероприятий, организованных некоммерческими организациями, в возрасте до 25 лет.

Кроме того, в отдельных случаях размер взимаемой визовой пошлины может быть отменен или сокращается, когда это делается для продвижения культурных или спортивных интересов, интересов в области внешней политики, политики развития и других областях жизненно важной общественности интерес, или по гуманитарным причинам или из-за международных обязательств.

А что там для белорусов?

У белорусов ситуация довольно интересная. Официальный Минск и Евросоюз уже пять лет ведут переговоры по упрощению визового режима, который включает в себя снижение виз до 35 евро, получение визы в срок до 10 дней или получение бесплатной визы (в зависимости от того, к какой льготной категории проситель относится).

Кроме того, после введения упрощенного визового режима бесплатный «шенген» смогут получать:

— дети в возрасте до 12 лет;

— школьники, студенты и сопровождающие их учителя или преподаватели, совершающие поездки в учебных или образовательных целях;

— исследователи — граждане третьих стран, осуществляющие поездки в целях проведения научных исследований;

— представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, которые участвуют в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организуемых некоммерческими организациями.

Когда же упрощенный режим между Беларусью и ЕС заработает?

Как рассказала в недавнем интервью TUT.BY глава Представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС уже завершены, противоречий нет, текст согласован.

Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. По словам дипломата, этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов.

Но поскольку новые правила выдачи виз начнут действовать в январе, подписать соглашение об упрощении визового режима Беларусь должна осенью, поскольку оно вступает в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.