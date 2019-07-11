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"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости
12.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в стране стартует вступительная кампания. А насколько востребованы профессии, связанные со сферой недвижимости? Где готовят будущих риэлтеров, управляющих многоквартирными домами и аналитиков на рынке «квадратных метров»? Об этом, а также о дронах, дополненной реальности и других технологиях будущего мы поговорили с представителями Белорусского государственного технологического университета.
Именно в БГТУ молодые люди могут получить высшее образование по специальности «Менеджмент недвижимости», а уже действующие специалисты рынка недвижимости – поступить в совместную с Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса магистратуру «Управление недвижимостью».
«Без IT-технологий сегодня никуда»
- Наша цель – подготовить специалистов, которые нужны рынку недвижимости, – говоритзаведующий кафедрой организации производства и экономики недвижимости БГТУ Евгений Россоха. – При этом мы ставим перед собой вопрос, а что пригодится сегодняшнему студенту через пять лет? Так, мы уже понимаем, что без цифровизации, IT-технологий сегодня никуда. Все это мы стараемся вводить в наши учебные планы. Для того чтобы студенты понимали, с чем им придется работать, мы приглашаем преподавателей-практиков. Кроме того, наша кафедра в постоянном контакте с профильными организациями – Госкомитетом по имуществу, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Национальным кадастровым агентством, Институтом недвижимости и оценки, риэлтерскими агентствами.
Но не стоит думать, что на специальности «Менеджмент недвижимости» готовят исключительно будущих агентов. Сфера применения выпускников БГТУ – гораздо шире. В портфеле у студентов и бизнес-аналитика, и управление имуществом, и система оценки проектов, и управление многоквартирными жилыми домами, и менеджмент проектов, и консалтинг девелоперских проектов, и маркетинг, и операции с залогами банков, и многое другое.
- Для того чтобы сегодня успешно конкурировать на рынке недвижимости, надо досконально знать технологии управления (менеджмента), владеть английским языком и обладать навыками коммуникации. Всему этому мы и обучаем на нашей специальности «Менеджмент недвижимости».
«В этом году проходные баллы будут выше»
Для того чтобы стать частью БГТУ, абитуриенту с 12 по 17 июля (на бюджетную форму обучения) и с 12 июля по 4 августа (на платную форму обучения) необходимо предоставить в приемную комиссию университета стандартный пакет документов: паспорт, аттестат, фотографии, медсправку и главное – три сертификата о прохождении ЦТ (по математике, по иностранному языку, по русскому или белорусскому языку). Зачисление на бюджет будет проходить по 28 июля (на платное обучение – по 6 августа). Что касается проходного балла, то на специальности «Менеджмент недвижимости» он – один из самых высоких в университете.
- В прошлом году для поступления на бюджет достаточно было набрать 304 балла и 193 на платную форму обучения (баллы, полученные на ЦТ + средний балл аттестата, умноженный на 10), – отмечает старший преподаватель кафедры ОПиЭН Александр Евлаш. – В этом году цифра предположительно будет выше из-за изменений в системе ЦТ. Те, кому не удалось набрать нужный балл для обучения за счет бюджета, имеют возможность получить образование на платной основе. Всего план набора на «менеджмент» – 18 бюджетных и 34 платных места. Конечно, мы заинтересованы набрать студентов с максимально высокими проходными баллами. Также обращаю внимание, что абитуриент, подав документы на «Менеджмент недвижимости», автоматически будет участвовать в конкурсе на специальности «Маркетинг» или «Экономика и управление на предприятии» в зависимости от выбранных в заявлении приоритетов.
«Перед распределением нам звонят из банков и агентств недвижимости»
Говоря о начале карьеры своих студентов, заведующий кафедрой называет такие компании, как «Институт недвижимости и оценки», «А-100 Девелопмент», Colliers International, Ernst & Young, агентство недвижимости «Твоя столица», «Альфа-банк», Национальное кадастровое агентство. К слову, все выпускники кафедры распределяются в Минск. И дело тут не в том, что все студенты – минчане (наоборот, в БГТУ учится много иногородних), а в том, что перспективные молодые кадры разбирают еще на стадии обучения.
- Для нас не редкость – звонки из банков или агентств недвижимости с просьбой прислать им толкового выпускника, – уточняет Евгений Россоха.– Банки, к примеру, нуждаются в оценщиках для отделов залогов, а в риэлтерских компаниях, многие из которых уже вышли за рамки купли-продажи, возникают вопросы управления объектами.
Кстати, не так давно министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов отметил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства Беларуси остро не хватает специалистов по управлению недвижимостью. В стране уже функционирует около 10 тысяч товариществ собственников, а вот специалистов, которые бы управляли недвижимостью, мало. Неудивительно, что выпускников БГТУ в некоторых компаниях готовы принять даже без опыта работы.
Информационная модель здания, VR-очки и другие технологии будущего
Вообще, сотрудничество со многими компаниями для студентов начинается еще в период практики и написания курсовых работ. Все исследования здесь носят максимально прикладной характер. Студенты изучают работу товариществ собственников, дают оценку управления имуществом, учатся применять систему бизнес-консалтинга на практике.
Например, в рамках дисциплин «Управление имуществом» и «Управление проектами» третьекурсники создают собственное товарищество собственников, самостоятельно разрабатывают смету доходов и расходов, проводят «виртуальные» собрания и оперативно решают текущие проблемы.
- В следующем году в Беларуси вступит в силу обновленный Жилищный кодекс, в котором впервые дано четкое определение такого понятия, как «управление совместным домовладением», – говорит соискатель кафедры ОПиЭН, эксперт в области управления недвижимостью Юрий Ковалев. – Во всем мире таким имуществом (местами общего пользования торговых или бизнес-центров) управляют специальные компании. У нас же такие организации пока только зарождаются. Не исключено, что вакантные места в этой сфере займут наши выпускники. Сегодня мы внимательно изучаем международный опыт и ориентируем своих студентов на то, по каким стандартам им придется работать. Среди инструментов недалекого будущего, например, создание информационной модели здания, использование технологий виртуальной реальности (VR) и другие. С помощью подобных программ любой объект недвижимости можно рассмотреть буквально послойно (где проложена проводка, как устроены стены), заглянуть на все этажи и ознакомиться с планировкой, не вставая с рабочего кресла.
Еще одно перспективное направление для нового поколения – бизнес-консалтинг
- Со студентами БГТУ я работаю в рамках практики, а также веду курс «Оценка бизнеса», – рассказывает аттестованный специалист Института недвижимости и оценки Евгений Мацуль. – На практике я стараюсь давать ребятам то, что им действительно будет полезно. Объясняю, как происходит оценка бизнеса, рассказываю о методиках и расчетах. Самое главное, что все обучение ведется на реальных объектах. Студенты учатся проводить детализированный расчет, который позволяет оценить бизнес и понять, как вообще работает предприятие. В целом недвижимость сегодня можно рассматривать как один из инструментов бизнеса, а за бизнес-аналитикой и бизнес-консалтингом – будущее.
Во время визита на кафедру организации производства и экономики недвижимости нам удалось пообщаться и со студентами, которые в данный момент учатся на специальности «Менеджмент недвижимости».
Так, студентка 3-го курса Анна Кохнюк не скрывает: когда поступала, то думала о профессии риэлтера. Правда, спустя три года обучения девушка поняла, что возможности для применения полученных в БГТУ знаний гораздо шире.
- Мне понравилась атмосфера в университете еще во время вступительной кампании, – рассказывает Анна. – Я приехала в Минск из Бреста, и вместе с папой мы посещали разные вузы. Но именно здесь, пообщавшись со студентами и преподавателями, я почувствовала, что это – мое. Мне нравится, что у нас преподают эксперты и практики, которые легко объясняют теорию на конкретных примерах. Так, вместе с преподавателями мы были на Минском строительном комбинате, в Институте недвижимости и оценки, в центре космического мониторинга Белгеодезии. Вообще, если в городе проходят какие-то интересные мероприятия, например, выставка TIBO, то завкафедрой старается обеспечить нам гибкий график занятий, чтобы мы успели посетить все самое интересное.
Фото: Павел Садовский
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"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости
Сегодня в стране стартует вступительная кампания. А насколько востребованы профессии, связанные со сферой недвижимости? Где готовят будущих риэлтеров,...
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