"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

Источник материала: realt.by

Сегодня в стране стартует вступительная кампания. А насколько востребованы профессии, связанные со сферой недвижимости? Где готовят будущих риэлтеров, управляющих многоквартирными домами и аналитиков на рынке «квадратных метров»? Об этом, а также о дронах, дополненной реальности и других технологиях будущего мы поговорили с представителями Белорусского государственного технологического университета.

Именно в БГТУ молодые люди могут получить высшее образование по специальности «Менеджмент недвижимости», а уже действующие специалисты рынка недвижимости – поступить в совместную с Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса магистратуру «Управление недвижимостью».

- Наша цель – подготовить специалистов, которые нужны рынку недвижимости, – говоритзаведующий кафедрой организации производства и экономики недвижимости БГТУ Евгений Россоха. – При этом мы ставим перед собой вопрос, а что пригодится сегодняшнему студенту через пять лет? Так, мы уже понимаем, что без цифровизации, IT-технологий сегодня никуда. Все это мы стараемся вводить в наши учебные планы. Для того чтобы студенты понимали, с чем им придется работать, мы приглашаем преподавателей-практиков. Кроме того, наша кафедра в постоянном контакте с профильными организациями – Госкомитетом по имуществу, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Национальным кадастровым агентством, Институтом недвижимости и оценки, риэлтерскими агентствами.

Но не стоит думать, что на специальности «Менеджмент недвижимости» готовят исключительно будущих агентов. Сфера применения выпускников БГТУ – гораздо шире. В портфеле у студентов и бизнес-аналитика, и управление имуществом, и система оценки проектов, и управление многоквартирными жилыми домами, и менеджмент проектов, и консалтинг девелоперских проектов, и маркетинг, и операции с залогами банков, и многое другое.

- Для того чтобы сегодня успешно конкурировать на рынке недвижимости, надо досконально знать технологии управления (менеджмента), владеть английским языком и обладать навыками коммуникации. Всему этому мы и обучаем на нашей специальности «Менеджмент недвижимости».

«В этом году проходные баллы будут выше»

Для того чтобы стать частью БГТУ, абитуриенту с 12 по 17 июля (на бюджетную форму обучения) и с 12 июля по 4 августа (на платную форму обучения) необходимо предоставить в приемную комиссию университета стандартный пакет документов: паспорт, аттестат, фотографии, медсправку и главное – три сертификата о прохождении ЦТ (по математике, по иностранному языку, по русскому или белорусскому языку). Зачисление на бюджет будет проходить по 28 июля (на платное обучение – по 6 августа). Что касается проходного балла, то на специальности «Менеджмент недвижимости» он – один из самых высоких в университете.