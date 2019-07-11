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"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

12.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в стране стартует вступительная кампания. А насколько востребованы профессии, связанные со сферой недвижимости? Где готовят будущих риэлтеров, управляющих многоквартирными домами и аналитиков на рынке «квадратных метров»? Об этом, а также о дронах, дополненной реальности и других технологиях будущего мы поговорили с представителями Белорусского государственного технологического университета.

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

Именно в БГТУ молодые люди могут получить высшее образование по специальности «Менеджмент недвижимости», а уже действующие специалисты рынка недвижимости – поступить в совместную с Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса магистратуру «Управление недвижимостью».

«Без IT-технологий сегодня никуда»

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

- Наша цель – подготовить специалистов, которые нужны рынку недвижимости, – говоритзаведующий кафедрой организации производства и экономики недвижимости БГТУ Евгений Россоха. – При этом мы ставим перед собой вопрос, а что пригодится сегодняшнему студенту через пять лет? Так, мы уже понимаем, что без цифровизации, IT-технологий сегодня никуда. Все это мы стараемся вводить в наши учебные планы. Для того чтобы студенты понимали, с чем им придется работать, мы приглашаем преподавателей-практиков. Кроме того, наша кафедра в постоянном контакте с профильными организациями – Госкомитетом по имуществу, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Национальным кадастровым агентством, Институтом недвижимости и оценки, риэлтерскими агентствами.

Но не стоит думать, что на специальности «Менеджмент недвижимости» готовят исключительно будущих агентов. Сфера применения выпускников БГТУ – гораздо шире. В портфеле у студентов и бизнес-аналитика, и управление имуществом, и система оценки проектов, и управление многоквартирными жилыми домами, и менеджмент проектов, и консалтинг девелоперских проектов, и маркетинг, и операции с залогами банков, и многое другое.

- Для того чтобы сегодня успешно конкурировать на рынке недвижимости, надо досконально знать технологии управления (менеджмента), владеть английским языком и обладать навыками коммуникации. Всему этому мы и обучаем на нашей специальности «Менеджмент недвижимости».

«В этом году проходные баллы будут выше»

Для того чтобы стать частью БГТУ, абитуриенту с 12 по 17 июля (на бюджетную форму обучения) и с 12 июля по 4 августа (на платную форму обучения) необходимо предоставить в приемную комиссию университета стандартный пакет документов: паспорт, аттестат, фотографии, медсправку и главное – три сертификата о прохождении ЦТ (по математике, по иностранному языку, по русскому или белорусскому языку). Зачисление на бюджет будет проходить по 28 июля (на платное обучение – по 6 августа). Что касается проходного балла, то на специальности «Менеджмент недвижимости» он – один из самых высоких в университете.

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

- В прошлом году для поступления на бюджет достаточно было набрать 304 балла и 193 на платную форму обучения (баллы, полученные на ЦТ + средний балл аттестата, умноженный на 10), – отмечает старший преподаватель кафедры ОПиЭН Александр Евлаш. – В этом году цифра предположительно будет выше из-за изменений в системе ЦТ. Те, кому не удалось набрать нужный балл для обучения за счет бюджета, имеют возможность получить образование на платной основе. Всего план набора на «менеджмент» – 18 бюджетных и 34 платных места. Конечно, мы заинтересованы набрать студентов с максимально высокими проходными баллами. Также обращаю внимание, что абитуриент, подав документы на «Менеджмент недвижимости», автоматически будет участвовать в конкурсе на специальности «Маркетинг» или «Экономика и управление на предприятии» в зависимости от выбранных в заявлении приоритетов.

«Перед распределением нам звонят из банков и агентств недвижимости»

Говоря о начале карьеры своих студентов, заведующий кафедрой называет такие компании, как «Институт недвижимости и оценки», «А-100 Девелопмент», Colliers International, Ernst & Young, агентство недвижимости «Твоя столица», «Альфа-банк», Национальное кадастровое агентство. К слову, все выпускники кафедры распределяются в Минск. И дело тут не в том, что все студенты – минчане (наоборот, в БГТУ учится много иногородних), а в том, что перспективные молодые кадры разбирают еще на стадии обучения.

- Для нас не редкость – звонки из банков или агентств недвижимости с просьбой прислать им толкового выпускника, – уточняет Евгений Россоха.– Банки, к примеру, нуждаются в оценщиках для отделов залогов, а в риэлтерских компаниях, многие из которых уже вышли за рамки купли-продажи, возникают вопросы управления объектами.

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

Кстати, не так давно министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов отметил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства Беларуси остро не хватает специалистов по управлению недвижимостью. В стране уже функционирует около 10 тысяч товариществ собственников, а вот специалистов, которые бы управляли недвижимостью, мало. Неудивительно, что выпускников БГТУ в некоторых компаниях готовы принять даже без опыта работы.

Информационная модель здания, VR-очки и другие технологии будущего

Вообще, сотрудничество со многими компаниями для студентов начинается еще в период практики и написания курсовых работ. Все исследования здесь носят максимально прикладной характер. Студенты изучают работу товариществ собственников, дают оценку управления имуществом, учатся применять систему бизнес-консалтинга на практике.

Например, в рамках дисциплин «Управление имуществом» и «Управление проектами» третьекурсники создают собственное товарищество собственников, самостоятельно разрабатывают смету доходов и расходов, проводят «виртуальные» собрания и оперативно решают текущие проблемы.

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

- В следующем году в Беларуси вступит в силу обновленный Жилищный кодекс, в котором впервые дано четкое определение такого понятия, как «управление совместным домовладением», – говорит соискатель кафедры ОПиЭН, эксперт в области управления недвижимостью Юрий Ковалев. – Во всем мире таким имуществом (местами общего пользования торговых или бизнес-центров) управляют специальные компании. У нас же такие организации пока только зарождаются. Не исключено, что вакантные места в этой сфере займут наши выпускники. Сегодня мы внимательно изучаем международный опыт и ориентируем своих студентов на то, по каким стандартам им придется работать. Среди инструментов недалекого будущего, например, создание информационной модели здания, использование технологий виртуальной реальности (VR) и другие. С помощью подобных программ любой объект недвижимости можно рассмотреть буквально послойно (где проложена проводка, как устроены стены), заглянуть на все этажи и ознакомиться с планировкой, не вставая с рабочего кресла.

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

Еще одно перспективное направление для нового поколения – бизнес-консалтинг

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

- Со студентами БГТУ я работаю в рамках практики, а также веду курс «Оценка бизнеса», – рассказывает аттестованный специалист Института недвижимости и оценки Евгений Мацуль. – На практике я стараюсь давать ребятам то, что им действительно будет полезно. Объясняю, как происходит оценка бизнеса, рассказываю о методиках и расчетах. Самое главное, что все обучение ведется на реальных объектах. Студенты учатся проводить детализированный расчет, который позволяет оценить бизнес и понять, как вообще работает предприятие. В целом недвижимость сегодня можно рассматривать как один из инструментов бизнеса, а за бизнес-аналитикой и бизнес-консалтингом – будущее.

Во время визита на кафедру организации производства и экономики недвижимости нам удалось пообщаться и со студентами, которые в данный момент учатся на специальности «Менеджмент недвижимости». 

Так, студентка 3-го курса Анна Кохнюк не скрывает: когда поступала, то думала о профессии риэлтера. Правда, спустя три года обучения девушка поняла, что возможности для применения полученных в БГТУ знаний гораздо шире.

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости

- Мне понравилась атмосфера в университете еще во время вступительной кампании, – рассказывает Анна. – Я приехала в Минск из Бреста, и вместе с папой мы посещали разные вузы. Но именно здесь, пообщавшись со студентами и преподавателями, я почувствовала, что это – мое. Мне нравится, что у нас преподают эксперты и практики, которые легко объясняют теорию на конкретных примерах. Так, вместе с преподавателями мы были на Минском строительном комбинате, в Институте недвижимости и оценки, в центре космического мониторинга Белгеодезии. Вообще, если в городе проходят какие-то интересные мероприятия, например, выставка TIBO, то завкафедрой старается обеспечить нам гибкий график занятий, чтобы мы успели посетить все самое интересное.

Справка

Первый выпуск студентов по специальности «Менеджмент недвижимости» в БГТУ состоялся в 2011 году.

В 2011 году на кафедре ОПиЭН появилась совместная с Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса дистанционная белорусско-литовская магистратура по специальности «Управление недвижимостью». Выпускники, успешно окончившие магистратуру и защитившие диссертацию, приобретают академическую степень «Магистр управления» и получают два диплома: диплом БГТУ и ВТУГ, который признается в странах Европейского союза. В период с 2011 по 2018 годы двойной диплом получили уже около 100 магистрантов. В декабре 2016 года магистратура прошла аккредитацию Евросоюза сроком на шесть лет.

Также на кафедре ОПиЭН БГТУ при участии Федерации беспилотной авиации действует проект «Образовательная среда для дронов». На базе кафедры создан центр обучения операторов беспилотников. Курсы доступны для всех желающих.

На данный момент специалистов сферы недвижимости готовят в семи белорусских вузах. Это – БГТУ, БГУ, БГЭУ, БНТУ, БелГУТ, БрГТУ и ПГУ.

"Выпускников разбирают девелоперы, банки, риэлтерские агентства". Куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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