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Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район

12.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Каменной Горке досталось и от проектировщиков, и от минчан. Одни застроили район типовыми многоэтажками, вторые назвали «панельным гетто». Однако надежда на то, что «каменные джунгли» еще можно спасти, есть. Минская урбанистическая платформа собрала 3 команды молодых архитекторов, которые 9 дней провели «в полях». В рамках «Летней школы» урбанисты пытались доказать, что «Каменка» может быть комфортной для жизни. Смотрим, что у них получилось.

В проекте «Летняя школа» приняли участие 20 специалистов из Беларуси, Украины и России. Это молодые профессионалы в сфере архитектуры, транспорта, социологии, представителей профильных НГО и людей, вовлеченных в урбанистику. Участников поделили на три команды, каждой выделили свою локацию – двор, междворье и улица. Помогали «школьникам» представители минского UX-комьюнити и тьюторы. 10 июля урбанисты презентовали свои проекты в Галерее «Арт Беларусь».

Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район

Скажем прямо, задача перед урбанистами стояла непростая, но ребята подошли к делу серьезно. Прежде чем приступить к проектированию, команды побывали на местности, собрали мнения и пожелания жителей, изучили исходные данные. Оказалось, что дворы, улицы и междворье имеют разные задачи, но используются одинаково – в качестве транзита. Отдыхают люди, как правило, на скамеечках у дома, молодежь «тусуется» за школой, дети играют на стоянке. Все остальное пространство не задействовано.

– За неделю, которую мы провели во дворе на Неманской, на спортивной площадке не было никого. Один раз видели парня с мячом. Он даже замедлился на подходе к площадке, но тут же пошел дальше, – делятся наблюдениями участники команды «Двор».

Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Участок "Двор"

Похожую проблему описали и другие участники проекта – будь то улица или пространство снаружи дворов, никто там надолго не задерживается. Все стремятся быстрее пройти к своей цели. А оно и не удивительно.

Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Участок "Междворье"
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Участок "Улица-липучка"

Вместе с тем ребята сошлись во мнении, что «Каменка» не так плоха, как о ней говорят. Для проекта был выбран один из дворов на Неманской, недалеко от метро. Архитекторы отметили, что «территория хорошо озеленена, во дворах огромные новые детские площадки». Потенциал есть, но его нужно развивать, чтобы людям нравилось проводить здесь время.

Так, каждая из команд постаралась реализовать на доверенном ей участке места притяжения, зоны по интересам, уединенные площадки и территории для проведения различных мероприятий. По мнению архитекторов, инфраструктура в данном случае может формировать культуру, образ мышления и досуг людей. В проектировании команды опирались на инструментами UX-дизайна, а найденные решения подойдут и для других городских локаций.

Проект «Двор»

Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район

Проект «Междворье»

Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район

Проект «Улица-липучка»

Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район
 
Теги: Минск
 
 
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Каменной Горке досталось и от проектировщиков, и от минчан. Одни застроили район типовыми многоэтажками, вторые назвали «панельным гетто». Однако надежда на то,...
 
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