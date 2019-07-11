Как вам? Архитекторы превратили скучную Каменную Горку в модный район

Скажем прямо, задача перед урбанистами стояла непростая, но ребята подошли к делу серьезно. Прежде чем приступить к проектированию, команды побывали на местности, собрали мнения и пожелания жителей, изучили исходные данные. Оказалось, что дворы, улицы и междворье имеют разные задачи, но используются одинаково – в качестве транзита. Отдыхают люди, как правило, на скамеечках у дома, молодежь «тусуется» за школой, дети играют на стоянке. Все остальное пространство не задействовано.

– За неделю, которую мы провели во дворе на Неманской, на спортивной площадке не было никого. Один раз видели парня с мячом. Он даже замедлился на подходе к площадке, но тут же пошел дальше, – делятся наблюдениями участники команды «Двор».