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Вера Решетина уходит из CactusSoft и переезжает в другую страну, чтобы заниматься новым проектом

12.07.2019 11:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соучредитель и СЕО CactusSoft Вера Решетина уходит из компании, в которой проработала 12 лет. О причинах ухода она рассказала dev.by.


Вера Решетина и Брам ван Ньювербург, сооснователь бельгийской Litussoft

— Мы продали компанию, я выполнила все свои обязательства по контракту, передала все свои дела. Уезжаю в Данию, где получила вид на жительство, буду заниматься своим новым проектом — Workee.co.

Проект был запущен в июне 2017 года. Это сервис по поиску работы в сегменте HoReCA — рестораны, отели. В свое время мы проводили исследование и увидели, что это довольно популярный сегмент приложений. Сегодня наш сервис довольно популярный. Клиентская база насчитывает примерно 700 компаний. Я работаю и над другими проектами, но о них пока не готова говорить, — рассказала Вера Решетина.

В феврале прошлого года CactusSoft объединилась с бельгийской Litussoft, которая специализируется на предоставлении услуг по разработке программного обеспечения. В 2019 году CactusSoft успешно завершила этап слияния c Litussoft и сконцентрировала основные усилия на странах Бенелюкса, сообщили dev.by в компании.

За прошлый год CactusSoft увеличила выручку почти на 30% по сравнению с 2017 годом. В компании прогнозируют дальнейший рост выручки с ближайшие два года за счет развития нишевого портфолио: Smart City, MedTech, IoT и Fintech.

Новым директором CactusSoft в Беларуси стала Оксана Остапович, до этого занимавшая в компании должность руководителя отдела продаж. Также она работала в белорусской Gurtam, американской Inseego и шведской Citocom.

 
 
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Соучредитель и СЕО CactusSoft Вера Решетина уходит из компании, в которой проработала 12 лет. О причинах ухода она рассказала dev.by.
 
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