От маятника к миротворцу. Как Лукашенко 25 лет менял внешнюю политику Беларуси

Источник материала: Tut.by

В любой стране мира, где хоть сколько-нибудь сильна фигура президента, внешняя политика — как раз его вотчина. Беларусь здесь не исключение. За 25 лет у власти Александр Лукашенко строил и обрывал отношения страны с разными мировыми полюсами, сближался с союзниками и отдалялся от них. О том, как это было — очередной материал проекта «Четверть века».

«Четверть века» — спецпроект TUT.BY об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко, который выиграл свои первые президентские выборы 10 июля 1994 года. Мы посмотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. У нас нет задачи восхвалять или очернять политику президента, 25 лет — достаточно, чтобы каждый сам сделал свои выводы. Мы лишь попробуем честно разобраться, что произошло.

Пролог. На распутье

25 лет назад Лукашенко досталась страна, не до конца определившаяся со своим внешним курсом. Неплохо развивались отношения Минска с Западом. В 1992-м белорусский парламент получил статус «спецприглашенного» в ПАСЕ. В том же году Минск, к радости западных держав, пообещал вывести ядерное оружие в Россию. Отчасти в знак благодарности за это решение в начале 1994-го в Беларусь приехал президент США Билл Клинтон.



Шушкевич встречает Клинтона в аэропорту. Фото: Сергей Брушко

С другой стороны, отношения с Россией тоже были неплохими. Правительство Вячеслава Кебича выступало за валютный союз и глубокую реинтеграцию с Москвой, спикер парламента Станислав Шушкевич — за близкие отношения, но без единой валюты. Шушкевич считал, что демократическая рыночная Россия может даже помочь ускорить реформы в Беларуси.

Оппозиция БНФ видела в России угрозу и протестовала против первых попыток интеграции двух стран, в том числе — присоединения Беларуси к договору о коллективной безопасности в СНГ в 1993 году, который позже станет основой для ОДКБ.

В этом раскладе сил Лукашенко занимал умеренно пророссийскую позицию. На выборах 1994 года он выступал за восстановление хозяйственных связей с восточным партнером, но остановился в шаге от идеи Кебича про полный денежный союз с Москвой. В предвыборной кампании Лукашенко внешней политики было немного, фокус был на вопросах коррупции и экономики, что и обеспечило молодому депутату победу.

Акт первый. Рывок на Восток

Первые полгода президентства Лукашенко его отношения с Россией строились неровно. На выборах Москва рассчитывала на победу Кебича. В октябре президент России Ельцин предложил экс-премьеру Беларуси возглавить Межгосударственный экономический комитет СНГ и перенести столицу Содружества из белорусской столицы в Москву. Минск заблокировал это решение.

По данным основателя BISS Виталия Силицкого, которые он приводит в книге «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі», к концу 1994 года из-за гиперинфляции рейтинг Лукашенко упал в два раза по сравнению с летом. Оппозиция БНФ начала обвинять самого президента и его окружение в коррупции. Все эти проблемы побудили Лукашенко активнее заняться интеграцией с Россией, чтобы получить поддержку там.



Лукашенко и Ельцин, начало 1995 года. Фото: 90s.by

В январе 1995 года президент подписывает со своим российским коллегой Соглашение о таможенном союзе. В феврале — Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы положили начало интеграции двух стран. В результате, Россия сохраняла свое военное присутствие в Беларуси до 2010 года, между двумя странами устранялась граница. Минск получил льготные энергоресурсы и доступ на российский рынок.

В это же время Лукашенко анонсирует свой первый референдум. Среди вопросов — курс на интеграцию с Россией, государственный статус для русского языка и смена бело-красно-белого флага и «Погони» на чуть измененную символику БССР. Этот референдум в мае Лукашенко легко выйграл, вопреки сопротивлению оппозиции.

Через год появляется новый договор — о сообществе Беларуси и России. Минску списали долг в миллиард долларов. В ноябре 1996-го российские переговорщики из числа высших чиновников страны помогли Александру Лукашенко выйти победителем из конституционного кризиса и по сути создать в Беларуси вертикальную систему власти, без особых сдержек и противовесов.

В 1997-м году появляется договор о союзе Беларуси и России. Вокруг этого документа впервые проявились те разногласия, которые будут сопровождать белорусско-российскую интеграцию все следующие годы. Черновик договора предусматривал передачу на уровень Высшего совета Союза из восьмерых чиновников (по четыре с каждой стороны — президенты, премьер-министры и руководители двух палат парламента) реальные полномочия в области обороны и фискально-денежной политики.

В России тогда продолжалось противостояние левой Госдумы и либерального правительства, которое было на стороне тогда уже больного и готовящегося к уходу президента Ельцина. А коммунисты из Госдумы, другие левые силы и губернаторы как раз симпатизировали Александру Лукашенко.

В правительстве России испугались, что Лукашенко в альянсе со спикером Госдумы Селезневым может получить большинство в Высшем совете Союза и воспользоваться этим для восхождения на российский престол. Вице-премьер Анатолий Чубайс был одним из тех, кто сорвал подписание договора в его изначальном виде. В окончательном же варианте документ получился формальным.

По факту единственной устраивающей Кремль моделью интеграции стало вхождение Беларуси в ее состав. Вариант конфедерации на паритетных началах был похоронен. Именно тогда в риторике Лукашенко начинают впервые появляться ссылки на непреложность белорусского суверенитета.

— Мы не можем присоединиться ни к какой другой стране в качестве региона или провинции, — заявил тогда Лукашенко, сославшись на белорусскую конституцию. Позже он обвинит руководство России в том, что оно не готово к полноценному союзу на равных, что в общем-то было правдой. Но это не остановило интеграцию.



Лукашенко и Ельцин подписывают договор о создании Союзного государства, 1999 год. Фото: Reuters

В 1998 году Минск и Москва подписали договоры о равных условиях для граждан и для субъектов хозяйствования двух стран. В 1999 году — договор о Союзном государстве. Этот амбициозный документ включил в себя пункты о единой конституции, валюте, таможне, налогах, символике и многом другом. Но во многом он так и остался декларацией и лишь спустя 20 лет, с подачи Москвы, стороны сядут за ревизию документа.

Военная интеграция все же продвинулась вперед. В 1996-м войска ПВО двух стран заступили на совместное боевое дежурство. В 1998-м — Минск и Москва разрешили друг другу использовать полигоны двух стран для учений, что с тех пор регулярно и делали. В 1999-м — создали общую региональную группировку войск.

Несмотря на все более частые ссылки на суверенитет и независимость, в 90-е Лукашенко был мотором интеграции двух стран. Еще в 1999 году в его риторике иногда звучали идеи про единого союзного президента, которого должны выбирать граждане обеих стран. Аналитики того времени были единодушны в том, что белорусский лидер хотел претендовать на эту роль. В российской прессе его однажды назвали «Александром IV». Но ситуация начала меняться с приходом в Кремль Владимира Путина.

Акт второй. Запад больше нам не нужен

Внешняя политика Беларуси в 90-е развивалась по закону Ломноносова — если где-то прибыло, значит где-то убыло. На фоне интеграции с Россией испортились отношения Беларуси с Западом.

В начале 1995 года Лукашенко выступил против расширения НАТО на Восток к белорусским границам и призвал Россию ускорить создание военного союза «для совместной защиты от общих врагов». «Беларусь взята в кольцо спецслужб западных стран», — сказал Лукашенко в ноябре 1995 года. «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу», — сказал он годом позже.

Все зашло дальше риторики после референдума 1996 года, который оппозиция и Запад посчитали конституционным переворотом. В январе 1997 года — Беларусь лишают статуса спецпредставителя в ПАСЕ. В марте 1997-го НАТО заморораживает отношения с Минском.

Еще в 1995 году Беларусь и ЕС подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Согласно документу, в 1998-м мы должны были начинать переговоры о зоне свободной торговли. Но референдум-96 поставил крест на ратификации соглашения в странах ЕС. Беларусь до сих пор настаивает на начале переговоров о новом таком документе, но в Брюсселе пока не реагируют.

В сентябре 1997 года ЕС впервые ввел санкции против Беларуси. Были запрещены контакты на уровне выше замминистра и любое сотрудничество и техническая помощь, за исключением чернобыльских проектов.

В 1998 году белорусские власти выселили иностранных дипломатов из их резиденций в Дроздах под предлогом ремонта канализации. Предложения посольств самостоятельно все отремонтировать не были приняты, некоторым из них отключили электричество, воду и телефоны, послу США — заварили ворота в резиденцию.



Немецкий посол Хорст Винкельман стоит перед своей резиденцией в комплексе Дрозды 10 июня 1998 года. Фото: Reuters

В результате семь стран, включая США, Германию и Великобританию, отозвали своих послов из Беларуси в знак протеста против нарушения Венской конвенции. Литовский посол, выезжая, даже прибил ее текст к двери своей резиденции. Против 131 чиновника, включая Лукашенко, впервые ввели визовые санкции ЕС. В начале 1999 года их отменят.

Но пока президент был еще въездным, в июне 1998 года, он побывал в Швейцарии на экономическом форуме, где его резко раскритиковали европейские политики. Один французский дипломат заявил белорусскому президенту: «Вы диктатор и кончите, как все диктаторы». В итоге Лукашенко покинул зал, не дождавшись заключительного выступления председателя форума. «Я ожидал разного рода выпадов, но такой дикости не предполагал», — комментировал позже президент.

Антизападная риторика сблизила Беларусь с теми странами, которые на Западе считали изгоями. В апреле 1999 года Лукашенко отправился с визитом поддержки к Слободану Милошевичу, лидеру Югославии, которую в это время бомбила авиация НАТО. Минск даже предложил Югославии вступить третьим участником в Союз Беларуси и России.



В гостях у Слободана Милошевича, апрель 1999 года. Фото: Reuters

Белорусский президент явно опасался, что его может постичь та же судьба, что и югославского коллегу. «Сербы теперь воюют за нас, это наша война, следующими можем быть мы», — заявил Лукашенко тогда.

Четыре года спустя он так же поддержит президента Ирака Саддама Хусейна, когда начнется вторжение НАТО в эту страну, и даже предложит иракскому коллеге убежище, как и Милошевичу.

С тех же позиций Беларусь начала выступать в ООН. На саммите тысячелетия в 2000 году в Нью-Йорке белорусский президент в своем программном международном выступлении обвинил Запад в попытках диктатом навязать свои ценности остальному миру.

В это время Беларусь становится активным членом Движения неприсоедения — группы стран, которая выступает за внеблоковый многополярный мир. Беларусь была и остается единственной европейской страной в этой организации.

Отношения с Западом продолжили деградировать и в начале 2000-х.

После президентских выборов 2001 года Беларусь поссорилась с ОБСЕ. После года споров о том, в рамках ли своего мандата действовала Координационного-наблюдательная группа ОБСЕ в Минске, ее попросили удалиться из белорусской столицы. В 2003-м в стране появится офис ОБСЕ, но и его прикроют после выборов 2010 года.

В 2004 году Совет Европы публикует доклад о пропавших политиках в Беларуси в 1999—2000 годах. В причастности к этому авторы подозревают белорусских силовиков, включая трех высокопоставленных — двух бывших глав МВД и госсекретаря Совбеза. Этих четверых человек Евросоюз вносит в черный список. После референдума о снятии ограничений на переизбрание Александра Лукашенко, черный список пополняют Лидия Ермошина и командир минского ОМОНа Юрий Подобед.

Одновременно с этим, президент США Джордж Буш подписывает Акт о демократии в Беларуси — судьбоносный закон, который действует до сих пор и, судя по всему, будет действовать еще долго. В нем запрет выделять Беларуси кредиты США и ряд других ограничительных мер. В 2005 году Буш, вслед за своим госсекретарем Кондолизой Райс, назовет Беларусь «последней диктатурой Европы». Ярлык приклеится на много лет.

31 белорус, включая Лукашенко, пополняют санкционный список ЕС после выборов 2006 года и разгона протестов после них. За нарушение прав профсоюзов, Беларусь в 2007 году исключена из Генеральной системы торговых преференций ЕС.

В 2008 году США вводят экономические санкции против «Белнефтехима» и его структур. Это решение приводит к фактическому замораживают дипотношений — послы двух стран отозваны, посольства сокращаются до пяти дипломатов.

Акт третий. Достать все яйца из одной корзины

Середина 2000-х — переломный период для белорусской внешней политики, но часто остается незамеченным.

Проблемы в отношениях с Москвой были на протяжении всего президентства Лукашенко, даже в «медовый месяц» при Ельцине. Но с приходом во власть Путина повысился градус споров. Внешняя политика России стала прагматичнее. В 2002 году новый президент России произносит знаменитую фразу о «мухах и котлетах», предлагая Беларуси войти в состав РФ шестью областями.



2002 год. Фото: Reuters

Стороны еще несколько раз поднимают вопрос единой валюты, но каждый раз «дорожные карты» по этой теме и планы запустить ее то с 2005, то с 2008 года разбиваются о реальность: Беларусь не согласна переходить на российский рубль, Россия — давать Минску равный голос в вопросе эмиссии этого рубля.

Дружбу двух стран омрачали почти ежегодные газовые и нефтяные, а затем и продуктовые войны. В 2002 году в начале отопительного сезона «Газпром» сокращает поставки газа в Беларусь из-за задолженности Минска. Лукашенко объявляет о беспрецедентном давлении, чтобы заставить его отдать России «Белтрансгаз». В стране на какое-то время ввели режим экономии энергоресурсов.

Газовая война начала 2004 года дошла до отзыва белорусского посла из Москвы для консультаций. Александр Лукашенко назвал действия российского руководства «актом терроризма на самом высоком уровне». Минск полгода отказывался подписывать соглашение о транзите газа в Европу.

В 2006 году «Газпром» объявил, что в односторннем порядке повысит цены на газ из-за отказа Беларуси отдавать контрольный пакет в «Белтрансгазе» российской стороне. Контракт все же смогли подписать за 2 минуты до нового 2007 года. Минск согласился передать «Газпрому» контроль за своей газотранспортной системой в течение четырех лет.

С начала 2007 года Россия вводит экспортные пошлины на нефть (180 долларов за тонну), которая идет на белорусские НПЗ. Минск вводит пошлину на транзит нефти и начинает забирать сырье из нефтепровода «Дружба» в счет оплаты этой пошлины. Поставки в Словакию и Венгрию. Путину и Лукашенко тогда удалось оперативно решить вопрос по телефону.

Именно в середине 2000-х Минску стало ясно, что замыкаться на одном союзнике — России — невозможно. Александр Лукашенко занялся многовекторностью.

В 2005 году он со всем остальным руководством страны и крупнейших предприятий отправился с визитом в Китай. В том же году Беларусь провозгласила стратегический характер отношений с Поднебесной.



Лукашенко встречается с председателем КНР Ху Цзиньтао, 2005 год. Фото: Reuters

Сам Китай, который придает большое значение таким формулировкам, повысил Беларусь до стратегического партнера лишь через восемь лет. Но товарооборот начал расти как раз с 2004 года (в шесть раз за следующие десять лет). Тогда же начались разговоры об инвестиционном и кредитном сотрудничестве.

В 2006 году Лукашенко вернулся к теме строительства атомной станции в Беларуси, чтобы снизить зависимость от российского газа. Тогда проект и был запущен. Через два года будущей АЭС уже выбрали площадку под Островцом.

Если бы не выборы 2006 года, которые добавили проблем в отношениях с Евросоюзом, Минск, скорее всего, попытался бы преодолеть старые разногласия в это же время. Но уголовное преследование активистов оппозиции и экс-кандидата в президенты Александра Козулина отложило «потепление» до 2008 года.

В марте 2008-го в Минске открывается представительство ЕС. В августе Лукашенко помиловал политзаключенных, ЕС приостановил свои санкции против Беларуси. Решительности Беларуси в ее попытке выйти из изоляции прибавила война России и Грузии, а также мировой финансовый кризис — Минск вел переговоры с МВФ о новом кредите. Александр Лукашенко, несмотря на настойчивые просьбы России, так и не признал сепаратистские грузинские регионы — Абхазию и Южную Осетию.

Начались встречи с европейцами на высшем уровне, в феврале 2009 года впервые в истории белорусско-европейских отношений глава европейской дипломатии Хавьер Солана посетил Минск и встретился с Лукашенко. Через три месяца Беларусь включили в «Восточное партнерство» ЕС.

Белорусского президента принимают в Риме и Вильнюсе, с ответным визитом в Беларусь приезжает президент Литвы Даля Грибаускайте. Накануне выборов 2010 года Минск посетили главы МИД Германии и Польши Гидо Вестервелле и Радослав Сикорский. Они пообещали Лукашенко 3 млрд евро поддержки, если выборы пройдут демократично.



Лукашенко и Сикорский. Фото Reuters

Параллельно продолжались торговые споры с Россией: из-за молочной войны 2009 года Лукашенко бойкотирует саммит ОДКБ. В июле 2010 года белорусский президент в последний момент подписывает документы по запуску Таможенного союза с Россией и Казахстаном. Минску так и не удалось добиться единого рынка нефти от Москвы.

Несмотря на запуск ТС, отношения Беларуси и России резко испортились накануне президентских выборов. На российском НТВ выпустили пятисерийный фильм «Крестный батька», который белорусские власти вырезали из эфира в своей стране. Лукашенко заявил, что команду «мочить» его по ТВ отдал лично президент России Дмитрий Медведев, и обвинил Россию в «безмозглой политике» по отношению к Беларуси.

Глава кремлевской администрации Сергей Нарышкин на специальном брифинге для белорусских негосударственных СМИ не дал гарантий, что Москва признает грядущие выборы. Медведев записал резкий видеоблог, припомнив Лукашенко даже дела пропавших белорусских политиков.

Снять напряжение удалось прямо перед выборами на встрече двух президентов: Россия согласилась снять пошлины на экспорт нефти в Беларусь при условии, что Минск будет возвращать пошлины на вывозимые из страны нефтепродукты. Лукашенко пообещал в скором времени ратифицировать документы о Едином экономическом пространстве. Цены на газ не выросли.

Акт четвертый. Обожглись на Западе, попробовали еще раз на Востоке

Разгон акции протеста 19 декабря 2010 года, в вечер после президентских выборов в Беларуси, а также уголовное преследование активистов и политиков в начале 2011 года, обнулили весь прогресс в отношениях Минска и западных стран. В Беларуси началась волна репрессий, которая будет длиться не один год, из страны выгонят офис ОБСЕ.

Доверие в отношениях Беларуси и ЕС было подорвано. Многие европейские политики и дипломаты потеряли лицо, доверившись тому, что Минск стал на путь демократизации. И они не простили обиды. ЕС не просто вернул санкции, а быстро расширил их до невиданных масштабов: в черный список в течение года попали больше 160 чиновников, судей, прокуроров и даже компаний нескольких белорусских бизнесменов, приближенных к власти.

Глава МИД Болгарии Николай Младенов попробовал быть посредником, приехав в августе 2011 года на секретную встречу к белорусскому президенту, чтобы убедить его освободить политзаключенных. Но придание огласки этому визиту дезавувировало договоренности, хотя многие осужденные по статье о массовых беспорядках все же вышли на свободу в 2011 году.

Следующие четыре года стороны неспешно выстраивали потерянное доверие. ЕС вычеркнул из черного списка Владимира Макея, назначенного в 2012 году главой МИД Беларуси. С 2013 года список стал постепенно сокращаться. Александр Лукашенко выпускал тех политзаключенных, которые просили о помиловании.

В отношениях с Россией наступил относительно ровный период. Заработал Таможенный союз трех стран. В Беларуси в 2011 году начался серьезный экономический кризис — исчезновение валюты, гиперинфляция. В стране продолжались протесты — против роста цен на бензин и молчаливые акции.

Москва пришла на помощь. Летом антикризисный фонд ЕврАзЭС утвердил выдачу Беларуси кредита в 3 млрд долларов. «Газпрому» продали остававшиеся в госсобственности 50% акций «Белтрансгаза»

В 2012 году отношения немного подпортила история с «растворителями-разбавителями», которые Беларусь, судя по официальной статистике, продавала в огромных количествах, воспользовавшись тем, что за экспорт этих нефтепродуктов не нужно было отчислять пошлину в Россию. К концу года схему прикрыли.

В 2013 году основным скандалом был калийный развод — прекращение совместной работы Уралкалия и Беларуськалия на мировых рынках, а также арест гендиректора российской компании Владислава Баумгертнера в Минске.

Однако этот казус не помешал продвижению евразийской интеграции. В мае 2014 года Беларусь, Россия и Казахстан создают Евразийский экономический союз. На момент создания, да и сейчас, в нем множество изъятий, но это высшая точка постсоветской интеграции, если не считать не реализованный союзный договор России и Беларуси.



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За свою подпись под договором о ЕАЭС Лукашенко получил долгожданную возможность зачислять нефтяные пошлины в свой бюджет. Однако эта договоренность так и осталась двусторонней, белорусско-российской. Она не вышла на уровень ЕАЭС, что несколько лет спустя больно ударит как по нашей экономике, так и по дружбе с Россией, когда она решит пересмотреть условия торговли нефтью.

Акт пятый. Стать Швейцарией, а не губернией

То, что отношения Беларуси и ЕС надо выводить из тупика, стало понятно еще до событий в Украине. Александр Лукашенко еще находился под санкциями, поэтому всю работу, в том числе и публичную, делал МИД. Владимир Макей предложил вернуться к переговорам об упрощении визового режима на том же саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе, на котором президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС, что привело к Майдану, событиям в Крыму и на Донбассе.

Беларусь сразу заняла особую позицию по Украине. Лукашенко встретился с временным президентом Александром Турчиновым, хотя Россия считала его одним из лидеров антиконституционного переворота.

С одной стороны, Беларусь проголосовала в ООН против осуждения и непризнания крымского референдума, организованного при помощи российских войск. С другой — не признала вступление Крыма в состав России де-юре. Лукашенко отправился на инаугурацию к Петру Порошенко в самый разгар войны на Донбассе, выступил за единство и целостность Украины.

При всем этом белорусскому президенту удалось не поругаться с Москвой. Очевидно, Кремль в тот момент был больше занят самой Украиной, чтобы обращать внимания на балансировнаие союзника. Плоды для Беларуси не заставили себя ждать.



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В августе 2014 года в Минске прошли первые переговоры об урегулировании ситуации в Украине. В Беларусь приехали, и впервые встретились, новый президент Украины Петр Порошенко, Владимир Путин, делегация Евросоюза во главе с Верховным Представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Стороны провели саммит в формате «Таможенный союз — Украина — ЕС».

После этой встречи Лукашенко впервые стали называть «миротворцем» в мировой прессе. С осени в белорусской столице стала работать контактная группа по Украине. В феврале 2015 года в Минске прошла историческая встреча «нормандской четверки» — лидров Украины, России, Германии и Франции. Это был момент дипломатического триумфа Беларуси и ее руководства.

Чтобы закрепить имиджевый успех, в августе 2015-го Лукашенко снимает последнее препятствие к нормализации отношений с ЕС — выпускает оставшихся шестерых заключенных. Выборы осенью того же года проходят как обычно по результату, но куда спокойнее по атмосфере.

Евросоюз отмечает вклад Беларуси в региональную безопасность и уступки по политзаключенным, и снимает санкции. Между Минском и Брюсселем начинается нормальный диалог, стороны ищут повестку для продвижения вперед. Евросоюз снимает ограничения на работу двух крупных банков — ЕБРР и ЕИБ в нашей стране.

Прогресс несколько замедлится в 2017 году, когда в Беларуси произойдет всплеск репрессий — власти подавят «нетунеядские» протесты и начнут дело «Белого легиона». Но наученные уроками 2011 года, они за несколько месяцев избавятся от этого раздражителя — дело прекратят до суда.

Украинские переговоры к тому времени зашли в очевидный тупик. Перемирие постоянно нарушается, а прогресса по остальным пунктам вообще нет. Минск захочет закрепить успех. Так рождается инициатива «Хельсинки-2».

Ее суть в том, чтобы собрать в Минске глав великих держав современности — США, России, Китая и Евросоюза, чтобы они определили новые правила мирного существования. Как 40 лет назад в Хельсинки СССР и западные страны смогли создать ОБСЕ и начать разрядку.



Фото: Reuters

Впервые официально Лукашенко заявит об этой инициативе на сессии ПА ОБСЕ в Минске в 2017 году. С тех пор и он, и белорусские дипломаты будут повторять эту идею при каждом удобном случае, несмотря на вялый отклик на нее со стороны самих великих держав.

Белорусскому президенту явно понравилось, когда о его стране стали говорить не как о «последней диктатуре Европы», а как о доноре региональной стабильности, «восточноевропейской Швейцарии». Неслучайно Минск в течение суток с энтузиазмом отозвался на инициативу Владимира Зеленского воскресить встречи глав государств в Минске, чтобы достичь мира в Украине.

Отношения с Западом развиваются неспешно, но прогресс есть. На осень 2019 года намечено подписание визовых соглашений и визит Александра Лукашенко в Австрию. На 2020 год — возвращение посла США в Минск, белорусского посла в Вашингтон и поездка президента в Латвию.

Но основная головная боль у белорусского президента сейчас явно не отношения с Западом, а напряженные переговоры с Москвой об интеграции, которые идут уже полгода.

Поводом для этого стал налоговый маневр в России. Эта реформа лишает Беларусь тех бонусов, которые она получила при вступлении в ЕАЭС. В конце 2018 года белорусский президент несколько раз эмоционально отреагировал на то, что Россия не хочет компенсировать эти потери.

В какой-то момент Москва устами своего премьера Медведева повысила ставки и предложила реализовать давно покрытый пылью договор о Союзном государстве. Лукашенко согласился обсудить это в рабочей группе, хотя и отверг любые намеки, что Беларусь отдаст свой суверенитет. Пока рабочая группа встречалась и готовила повестку новой встречи Путина и Лукашенко, Россия поставила в зависимость от интеграции Россия поставила еще и газовые соглашения и новые кредиты.

Куда выведет белорусского президента новый этап интеграционных споров с Россией, пока непонятно. Учитывая 25-летнюю привычку управлять собственной страной, возникший вкус к миротворчеству и то, что впервые за годы его правления появился реальный шанс выйти из изоляции и не стать демократом, Александру Лукашенко предстоит сложный выбор. Потому что главный союзник в этот раз, кажется, серьезно настроен предъявить счет за четверть века несбывшихся ожиданий.