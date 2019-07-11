В Минске открыли «банк будущего» с бесплатным коворкингом

БПС-Сбербанк открыл в Минске «отделение будущего» с коворкингом, бесплатным интернетом и терминалом-обменником. Всё пространство безбарьерное – максимально адаптировано для людей с ограниченными физическими возможностями.

Офис разместился на улице П. Мстиславца, 13 рядом с ТРЦ DanaMall и будет обслуживать корпоративных и частных клиентов, в том числе премиального сегмента. Внутри поставили мягкие кресла и организовали площадку для самообучения новым технологиям. За столами лежат планшеты — с их помощью можно протестировать возможности мобильного или интернет-банка. Финансовую консультацию здесь предлагают получить за чашкой капучино.

Отделение представляет собой безбарьерную среду. Для инвалидов на колясках установлены пандусы и кнопки вызова специалиста, открыта и специально оборудованная уборная. Для тех, кто плохо видит, предусмотрены речевые электронные информаторы.

Для предпринимателей действует интернет-кафе с местами для коворкинга: можно сесть за свободный компьютер и поработать. По предварительной записи можно воспользоваться переговорной.

Круглосуточная зона самообслуживания включает привычный банкомат и терминал-обменник, где можно менять валюту с помощью карты и наличных. Устройство «дружит» с евро, долларом и рублями, а «разговаривает» на четырех языках – белорусском, русском, английском и китайском. Выручку можно сдать в любое время и ночи.

«Разрабатывая проект, мы переосмыслили интерьеры для формирования абсолютно новой атмосферы, – пояснил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Мы предложили новую транзакционную модель взаимодействия с корпоративными клиентами, сочетающую высокий уровень сервиса и удобство обслуживания. Бизнес должен думать не о мелочах, а о своем развитии, поэтому для большего комфорта розничное и корпоративное сервисное обслуживание объединены по принципу одного окна. Теперь клиент – юридическое лицо, обратившись в данное подразделение, например, для открытия расчетного счета, оформит договор расчетно-кассового обслуживания и эквайринга у одного специалиста, а также получит корпокарту. Кроме этого, у того же сотрудника он сможет обслужиться и как частное лицо».

Новое отделение представляет собой расширенную зону бесплатного Wi-Fi. Сигнал мощный, интернетом покрывает как сам офис, так и территорию на улице.

В отделении 18 рабочих мест, на входе встречают консультанты. Из других отличий – необычный интерьер и униформа сотрудников: пиджаки заменили неформатные для банковских помещений t-shirt с изображением корпоративного символа СберКота.

Для физических лиц отделение открыто в будние дни с 9.00 до 19.00, а в субботу – с 10.00 до 18.00. Юридические лица обслуживают с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, а в пятницу – с 9.00 до 15.45.