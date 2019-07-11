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В МАРТ рассказали, почему в Беларуси была зафиксирована дефляция
12.07.2019 15:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило, какие факторы повлияли на формирование в июне дефляции.
Как говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о ценовой ситуации на потребительском рынке, в июне было отмечено снижение потребительских цен на 0,1%. В МАРТ сообщают, что замедление темпов роста потребительских цен в годовом выражении произошло за счет снижения цен на продовольственные продукты.
В министерстве отмечают, что вклад в формирование дефляции вложило снижение цен на мясо и мясопродукты. В июне также снизились цены на плодоовощную продукцию, яйца и автомобильное топливо.
Напомним, что Национальный статистический комитет
В Национальном банке
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило, какие факторы повлияли на формирование в июне дефляции.
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