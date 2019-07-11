В МАРТ рассказали, почему в Беларуси была зафиксирована дефляция

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило, какие факторы повлияли на формирование в июне дефляции.

Как говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о ценовой ситуации на потребительском рынке, в июне было отмечено снижение потребительских цен на 0,1%. В МАРТ сообщают, что замедление темпов роста потребительских цен в годовом выражении произошло за счет снижения цен на продовольственные продукты.

В министерстве отмечают, что вклад в формирование дефляции вложило снижение цен на мясо и мясопродукты. В июне также снизились цены на плодоовощную продукцию, яйца и автомобильное топливо.

Напомним, что Национальный статистический комитет сообщил о том, что в июне в стране была зафиксирована дефляция - по сравнению с предыдущим месяцем цены не выросли, а упали. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года составил 99,9%, с декабрем 2018 года – 102,9%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне составил 99,6%, на непродовольственные товары - 100%, на услуги - 100,4%. В годовом разрезе инфляция в июне 2019 года к июню 2018 года составила: на продовольственные товары цены выросли на 6,1%, на непродовольственные - на 4,2%, на услуги - на 6,9%.