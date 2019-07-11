В Kia снизили цены на ряд услуг в Беларуси в рамках года лояльности

Компания KIA Motors в Беларуси обновила сервисную программу для своих клиентов. Летом и до конца года действует скидка на ряд услуг в зоне сервиса.

В условиях дождливой погоды весьма актуальна услуга «Антидождь», в рамках которой действует акционное предложение на щетки стекол. Услуга предполагает нанесение специального водоотталкивающего состава на лобовое стекло, который обеспечивает хорошую видимость в дождливую погоду, снижает необходимость использования щеток и повышает безопасность и комфорт вождения. В рамках услуги на щетки будет распространяться скидка 25%.

В то же время не менее востребованной является услуга «Заправка кондиционеров», на которую до конца августа действует скидка 10%.

Весомая скидка распространяется на услугу «Чистый воздух». Она предусматривает очистку систем кондиционирования, озонирование салона и замену воздушного фильтра. До конца октября эти работы в сервисной зоне «Атлант-М на Независимости» будут производиться на 30% дешевле.

Приятный бонус получил пакет услуг «Межсервисное техническое обслуживание», рассчитанный на гарантийное авто с более жесткими условиями эксплуатации. Во время проведения межсервисного ТО осуществляется плановое техническое обслуживание автомобиля по регламенту производителя, в том числе внешний осмотр и замена масла с масляным фильтром. Теперь бонусные баллы на эти работы можно применить со скидкой до 99%.

Была обновлена и акция «Модель выходного дня». Она дает возможность владельцам определенной модели автомобиля воспользоваться скидкой в 15% на все запасные части, оригинальные аксессуары и услуги по их замене или установке. В июле моделью выходного дня является KIA Soul, владельцы которых могут воспользоваться льготными ценами до 31 июля.

Также обновились позиции в рамках акции «Товар месяца». Весь июль в отделе сервиса «Атлант-М на Независимости» предоставляется скидка 10 % на тормозные диски и колодки и услуги по их замене.

Для тех, кто собирается в дорогу, летом доступны предложения по аренде автобоксов и полной диагностике автомобиля перед поездкой.

Нынешний год был объявлен официальным дистрибьютором KIA годом лояльности в Беларуси. В рамках данной политики предусмотрены льготные цены на запчасти, техобслуживание и ремонт для всех владельцев автомобилей KIA, независимо от того, где и когда они были приобретены. Льготы, скидки и привилегии будут действовать как минимум до конца года. Они обновляются каждый месяц.

Воспользоваться акционными предложениями можно в автоцентре «Атлант-М на Независимости» в Минске.