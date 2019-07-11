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Законопроект о политических партиях и объединениях вынесли на общественное обсуждение

12.07.2019 16:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» вынесен на общественное обсуждение. Обсуждение продлится до 2 августа. Но в оппозиционных партиях говорят, что предлагаемые изменения носят «косметический характер».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В закон «О политических партиях», принятый в 1994 году, вносили изменения 12 раз, последний раз — в июне 2015 года. Закон «Об общественных объединениях» от 4 октября 1994 года изменяли 11 раз, последний раз — в 2013 году.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, член рабочей группы, созданной в Минюсте для подготовки этого законопроекта, считает, что предлагаемые изменения носят косметический характер. Это, по его мнению, объясняется отсутствием политической воли у властей.

«Нам (членам рабочей группы. — БелаПАН.) сразу сказали: не ожидайте революционных изменений. Работа группы носила консультативный характер. На голосование вопросы не ставились, однако некоторые предложения были учтены», — отметил Борисов.

Он напомнил, что представители 11 оппозиционных партий и общественных объединений разработали свои предложения. В частности, предлагалось упростить порядок регистрации политических партий, обеспечить государственное финансирование их уставной деятельности, гарантировать им право доступа к государственным СМИ.

«Эти предложения на первом заседании рабочей группы я передал. Они были приняты Минюстом к сведению, некоторые моменты использованы в законопроекте, однако принципиальные вещи в нем не реализованы», — подчеркнул Борисов.

Среди позитивных нововведений проекта он назвал положение, согласно которому государство может оказывать партиям информационную и методическую поддержку, а также сокращение (с 1000 до 800) числа учредителей, необходимых для регистрации партии. Хотя звучали предложения снизить это количество в два раза, добавил Борисов.

В качестве позитивных он отметил и технические нововведения — например возможность проведения партийных заседаний в режиме онлайн.

При этом политик раскритиковал положение о том, что объединения могут регистрироваться по месту работы руководителя. По мнению Борисова, в таком случае провластные организации «получат возможность давления на подчиненных, чтобы загонять их в организации».

Кроме того, Борисов считает негативными нормы о ежегодном предоставления партиями и общественными объединениями публичной финансовой отчетности, а также об ограничении в 40% средств организаций, направляемых на выплату зарплат их штатным сотрудникам.

«Минюст объяснял это международными рекомендациями по борьбе с коррупцией, однако непонятно, как коррупция связана с деятельностью партий. Есть вопрос и с раскрытием источников финансирования: если партии будут публиковать персональные данные людей, которые пожертвовали им средства, это создаст предпосылки для давления на них со стороны властей», — полагает политик.

Юрист Юрий Чаусов в комментарии БелаПАН подчеркнул, что изменений, касающихся общественных объединений, в законопроекте больше, чем нововведений для политических партий.

Фактически, подчеркнул Чаусов, проект уравнивает в правах республиканские и местные общественные объединения, однако одновременно ужесточаются требования к создаваемым вновь республиканским объединениям. «Это показательный пример того, как государство делает вроде бы позитивный шаг, но при этом вводятся дополнительные ограничения», — подчеркнул эксперт.

Крайне важным моментом законопроекта Чаусов считает 40-процентное ограничение на использование средств партий и объединений для выплаты зарплаты штатным сотрудникам.

«Это очень серьезное и ограничительное нововведение, — заявил он. — Мы рассчитываем мобилизовать общественные силы на борьбу с этой нормой, поскольку она рационально ничем не обоснована».

По мнению эксперта, сильнее всего от такого ограничения могут пострадать организации социальной направленности.

«Например, если организация оплачивает услуги сиделок для инвалидов. В целом это положение говорит о том, что объединения не смогут использовать средства по своему усмотрению», — добавил юрист.

«Законопроект, конечно, не направлен на то, чтобы кого-то „задавить“, его не стоит рассматривать как репрессивный. Но он продолжает сложившуюся практику регулирования политических партий и объединений в Беларуси, — отметил Чаусов. — Сокращение необходимого количества учредителей — это то, о чем будут говорить представители нашего МИДа на международных площадках как о достижении. Однако то, что в стране с начала XXI века не зарегистрировано ни одной новой партии, как раз и есть свидетельство существующего порядка, при котором Минюст фактически может отказать в регистрации любой партии по формальным основаниям. И этот момент остается принципиальным».

«Мне также кажется неслучайным, что законопроект появился в преддверии двух избирательных кампаний», — заключил Чаусов.

 
 
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В оппозиционных партиях считают, что предлагаемые изменения носят «косметический характер».
 
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