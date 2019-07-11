Елена Анисим тоже снова идет в депутаты

Источник материала: Tut.by

Депутат Палаты представителей, глава «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим планирует баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Об этом она рассказала TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас Анисим представляет Столбцовский избирательный округ № 70, в нем она и планирует выдвигать свою кандидутару снова.

Напомним, в 2016 году только два оппозиционных кандидата вошли в парламент — Елена Анисим и Анна Канопацкая. Правда, сама Анисим не считает себя оппозиционным кандидатом, и говорила , что она всего лишь политик демократических взглядов. В парламенте Анисим работает в постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. В качестве депутата она поднимала, например, вопрос о возможности одновременного опубликования текстов документов помимо русского языка также и на белорусском.

Ранее о своем выдвижении в депутаты на предстоящих выборах заявила и Анна Канопацкая.