|
Елена Анисим тоже снова идет в депутаты
12.07.2019 17:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутат Палаты представителей, глава «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим планирует баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Об этом она рассказала TUT.BY.
Сейчас Анисим представляет Столбцовский избирательный округ № 70, в нем она и планирует выдвигать свою кандидутару снова.
Напомним, в 2016 году только два оппозиционных кандидата вошли в парламент — Елена Анисим и Анна Канопацкая. Правда, сама Анисим не считает себя оппозиционным кандидатом, и
Ранее о своем выдвижении в депутаты на предстоящих выборах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елена Анисим в парламенте работает в постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. В качестве депутата она поднимала, например, вопрос о возможности...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)