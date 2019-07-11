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"Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему трубопроводов от грязной нефти

12.07.2019 17:28 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему трубопроводов от грязной нефти
Фото из архива

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему нефтепроводов от грязной российской нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.

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Теги: Минск
 
 
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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" очистило свою систему нефтепроводов от грязной российской нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
 
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