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"Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему трубопроводов от грязной нефти
12.07.2019 17:28 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему нефтепроводов от грязной российской нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт оператора.
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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" очистило свою систему нефтепроводов от грязной российской нефти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт...
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