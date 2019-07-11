Источник материала: Tut.by

Мандат спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси продлен еще на год. Решение было принято Советом ООН по правам человека на 41-й сессии в Женеве.





Решение о продлении мандата спецдокладчика содержится в резолюции, принятой Советом. За принятие резолюции по Беларуси и проголосовали 20 стран, против — 6, воздержались — 21. Против резолюции, помимо Китая и Кубы, высказался и постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.

В резолюции отмечаются традиционные проблемы, поднимающиеся Советом по правам человек относительно Беларуси: ограничения, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, притеснения правозащитников, профсоюзов, аресты журналистов, применение смертной казни, аресты по статье 328, а также решение белорусских властей не пускать с официальным визитом в стране спецдокладчика.

Напомним, мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси был учрежден Советом по правам человека в его резолюции в связи с волной массовых арестов и репрессивными действиями, предпринятыми правоохранительными органами в ответ на события, произошедшие в стране после президентских выборов 2010 года. Специальный докладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года.

Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси.

В ноябре прошлого года спецдокладчиком по ситуации с правами человека в Беларуси была назначена Анаис Марин. Но до сих пор она не смогла посетить Беларусь в своем официальном статусе: Марин отправила в МИД письмо с просьбой разрешить посетить Беларусь с официальным визитом, но ответа не получила.

«Для меня это было разочарование, ведь ситуация в отношениях Беларусь — ЕС все-таки совершенно иная, чем в 2012 году. Поэтому я надеялась, что мне откроется окно возможностей, чтобы наладить новые, лучшие основы для взаимосвязей с белорусскими властями. Увы! В итоге мне пришлось работать без доступа к стране, правительству и официальным данным. У меня нет никаких контактов с властями Беларуси. Для работы я использую ту информацию, которую можно найти в открытом доступе в интернете или которую получаю от представительств разных международных организаций в Минске. И, конечно, со мной делятся данными неправительственные и правозащитные организации Беларуси, и я всем очень за это благодарна», — рассказывала спецдокладчик.