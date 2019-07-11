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У России есть компромиссное предложение по росту тарифа на транспорт нефти по Беларуси

12.07.2019 20:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Требования по повышению тарифа на транзит нефти из России через Беларусь справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена. Москва готова к переговорам о выравнивании тарифов, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак. 13 апреля он проведет переговоры с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко. Об этом сообщает РИА «Новости».


Вице-премьер России Дмитрий Козак. Фото: пресс-служба Кремля

«Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Беларусь справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (21,7%. — Прим. TUT.BY). Не до такой степени. Речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем в Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы и примем решение», — сказал Козак.

Отвечая на вопрос о том, какой тариф он считает справедливым, Козак заявил: «Минимальный — такой же, как в России».

Козак напомнил, что по контракту тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года. «Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать», — сказал российский вице-премьер.

По его словам, 13 июля он проведет переговоры с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко.

Напомним, Беларусь уведомила «Транснефть» о желании повысить с 1 августа 2019 года тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за ситуации с загрязненным сырьем в магистральном нефтепроводе «Дружба».

Загрязненное хлорорганикой сырье начало поступать в Беларусь по трубопроводу в апреле. Из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. Вскоре транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был полностью остановлен. Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

В «Транснефти» заявили, что считают возможным «согласовать предложение о повышении тарифов „Гомельтранснефть Дружба“ на 21,7% с 1 августа 2019 года, о чем и были проинформированы белорусские коллеги».

 
 
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Москва готова к переговорам о выравнивании тарифов, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак. 13 апреля он проведет переговоры с вице-премьером...
 
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