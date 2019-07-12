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Си-трейдинг выставил на продажу квартиры в доме в Копище, который собирались сносить. Цена кв.м «двушек» — 2 360 рублей

13.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Си-трейдинг выставил на продажу квартиры в доме в Копище, который собирались сносить. Цена кв.м «двушек» — 2 360 рублей

Строительство дома начато в мае 2018 года и должно завершиться в августе 2020 года.

Монолитный железобетонный каркасный 25-этажный односекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту. В нем запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатных и 25 — трехкомнатных квартир. На первом этаже находятся два встроенные помещения административного назначения с отдельными входами.

Встроенно-пристроенный гараж-стоянка рассчитан на 46 машиномест и располагается в уровне подвала дома.


Си-трейдинг выставил на продажу квартиры в доме в Копище, который собирались сносить. Цена кв.м «двушек» — 2 360 рублей

Согласно проектной декларации неочередникам и юридическим лицам предлагаются:

15 однокомнатных квартир общей площадью от 38,17 до 41,63 кв.м. Купить новую квартиру у застройщика при единовременной 100-процентной оплате можно по 2 460 руб./кв.м, при поэтапной оплате — по 2 565 руб./кв.м.

15 двухкомнатных квартир общей площадью от 56,71 до 61,68 кв.м. Цена квадратного метра при единовременной оплате составляет 2 360 рублей, при поэтапной — 2 460 рублей.

10 трехкомнатных квартир общей площадью от 71,24 до 73,15 кв.м. При единовременной оплате купить квартиру можно по 2 255 руб./кв.м, при поэтапной — по 2 360 руб./кв.м.

Заявления  для заключения договоров долевого строительства будут приниматься с 15 июля 2019 года.

Напомним, что строительство жилого дома № 35 по генплану в группе жилых домов в д. Копище было признано самовольным и вызвало широкий общественный резонанс. После того, как возведение дома было приостановлено, часть дольщиков отказались от строительства квартир в высотке.  Однако застройщик все же получил разрешение на завершение строительства многоэтажки.

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Компания «Си-трейдинг» выставила на продажу партию квартир в жилом доме № 35 по генплану (3-й пусковой комплекс), который строится с подземным гаражом-стоянкой в...
 
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