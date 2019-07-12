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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 июля 2019 года)

13.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

На протяжении месяца на вторичном рынке жилья отсутствовали заметные колебания цен, но минувшая неделя сумела выделиться на общем фоне. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1350 $/м2. Лишь однажды с начала 2019 года темпы роста цен были столь ощутимыми, утверждает наш аналитик Артем Сахаревич.

Загородная недвижимость

Общая активность на рынке загородной недвижимости достигла пика в конце весны и с наступлением лета начала демонстрировать первые признаки нормализации. Те, кто хотел продать дом, дачу или участок в этом году, уже выставили объявления, и теперь база сокращается по мере того, как раскупаются объекты. Текущий уровень предложения оказался выше прошлогоднего на 9,3%. Рынок затоваривается шестой год подряд, но постепенно этот процесс замедляется. Сильный рост в годовом выражении отмечен у старых домов и «недостроя», в то же время предложение современных домов выросло незначительно.

Вступительная кампания

В стране стартовала вступительная кампания. Мы узнали, куда абитуриентам нести документы, чтобы потом работать на рынке недвижимости.

Многодетные

С 2020 года в Беларуси начнет действовать автоматизированная система учета многодетных семей. Пока не ясно, что это даст и повлияет ли как-то на очередь на жилье.

Качество

В печально известном доме № 3 на ул. Широкой понадобится укрепить 11 колонн, три из них в первую очередь. Предположительно, угроза обрушения появилась из-за использования некачественного бетона.

Строительство

Один из самых известных долгостроев столицы ЖК «Аркадия» стремится к тому, чтобы в скором времени наконец-то перейти в категорию готовых объектов. Сейчас активно ведутся строительные работы на высотной части комплекса. Однако дата ввода домов в эксплуатацию до сих пор неизвестна.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 июля 2019 года)

Строительство многофункционального комплекса «Грушевский посад» тоже тормозится. Есть недовольные люди. Но застройщик утверждает, что здесь не их вина, а законодательства, которое не позволяет им снести самострой, чтобы строить комплекс.

Но вообще строительство в Минске, хоть и сокращается, но активно ведется. За последние 6 месяцев в столице ввели в эксплуатацию 28 многоквартирных жилых домов общей площадью около 221 тыс. кв. м. И продолжает многое строится. Вон УКС Центрального района предложил большую партию квартир с машиноместами в домах в Грушевке. Кстати, по ходу строительства УКС решил отказаться от центрального отопления и строит теперь электрокательную для комплекса.

А Си-трейдинг выставил на продажу квартиры в доме в Копище, который собирались сносить. Часть из этих квартир, видимо, уже была однажды продана, поскольку после угрозы сноса многие отказывались от подобных инвестиций.

Идет строительство нового дома и в районе Ванеева. Жители недовольны. Там же должны еще построить китайский стадион. Но общественное обсуждение по этой территории отменили и перенесли на неопределенный срок.

Пока «А-100 Девелопмент» реализует одновременно несколько строительных проектов, директор компании снялась для модного журнала в необычных образах:)

Земля

31 июля на электронных торгах разыграют участки в Пуховичском районе (60 километров от МКАД). А 2 августа состоится очередной аукцион по продаже новых участков возле Дубровского и Заславского водохранилищ.

А вот в Дзержинске и Фаниполи торги уже состоялись. Но продали только два участка.

Деньги

Вслед за Беларусбанком все крупнейшие банки снизили ставки по кредитам на недвижимость. Сейчас купить квартиру в Минске на первичном или вторичном рынке можно в среднем под 14,5% годовых. Мы поинтересовались у старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, как это отразится на рынке недвижимости и с чем связано такое снижение.

Туризм и отдых

Летом все чаще появляются мысли о том, чтобы уехать из душного города. Вариантов отдыха можно найти немало. Например, арендовать усадьбу недалеко от Минска. Мы побывали на необычной агроусадьбе, где разводят осетров, организовывают собственные праздники и выращивают хрен на 200 га земли. Как выглядит агроусадьба «Наквасы», читайте в нашем репортаже.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 июля 2019 года)

Регионы

Жители Лиды протестуют против десятиэтажки под окнами. А власти говорят, что все нормально.

Турецкая компания построит «ветряки» в Витебской области. А «Витебскэнерго» будет покупать производимое электричество по повышенной цене.

Дачи и частные дома

Построить собственный дом под силу не каждому. А вот арендовать коттедж с приусадебным участком можно как в Минске, так и за его пределами. Мы сделали подборку домов в аренду в непосредственной близости к столице. Чтобы и на природе жить, и на работу было удобно добираться.

Коммерческая недвижимость

Первый минский ТРЦ с зоной отдыха на крыше скоро должен открыться. Многофункциональный комплекс Centropol строят в самом центре Минска, бок о бок со стадионом «Динамо». Мы посмотрели, как он выглядит сейчас. Говорят, что там уже есть потенциальные арендаторы. А вот ТЦ старого формата теряют посетителей и арендаторов. В старейшем торговом центре «Столица» на аукцион выставлены 34 помещения.

Некоторые предприниматели вообще предпочитают не арендовать, а покупать помещения. Так здания на ул. Корженевского «ушли с молотка» за $ 500 тысяч. Первоначальная цена выросла в 6 тысяч раз. А под Минском продается старый санаторий «Мечта». Тоже хороший вариант для покупки.

Кстати, крупнейший арендатор торговых площадей Евроопт рассказал, во сколько обошлись ему розыгрыши квартир в Минске.

Риэлтерский бизнес

Проект указа по регулированию работы риэлтеров внесен на рассмотрение в правительство. Были ли в нем учтены все замечания участников рынка, пока загадка... Тем временем КонфАН стала членом Республиканской конфедерации предпринимательства. Риэлтеры считают, что это поможет общаться с госорганами.

Жилье и инфраструктура

Каменной Горке досталось и от проектировщиков, и от минчан. Одни застроили район типовыми многоэтажками, вторые назвали «панельным гетто». Однако надежда на то, что «каменные джунгли» еще можно спасти, есть. Минская урбанистическая платформа собрала 3 команды молодых архитекторов, которые 9 дней провели «в полях». В рамках «Летней школы» урбанисты пытались доказать, что «Каменка» может быть комфортной для жизни. Смотрим, что у них получилось.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 июля 2019 года)

В июне текущего года потребительский кооператив «Жилищный баланс» приобрел для своих членов кооператива 19 квартир. Государство пока не определилось, как относится к новому виду решения жилищного вопроса. Однако практика работы кооператива показывает, что финансовый механизм «Жилье в рассрочку» позволяет его члену заселиться в квартиру как с первоначальным взносом, так и без него.

Ремонт

15 июля в Бресте откроется первый региональный магазин сети «Чистый берег». До этого крупный белорусский поставщик сантехники, электротехники и арматуры работал только в Минске. Представители сети отмечают: «Это будет первый магазин в городе, где можно купить всю комплектующую для инженерии».

Посуточная аренда

Оказывается, что владельцы квартир, которые сдают в посуточную аренду, креативно подходят к рекламе своих услуг в сезон отключения горячей воды -- делают скидку за неудобства.

ЖКХ

Оказывается, что некоторым потребителям начисляют плату за горячую воду в период ее отключения. И это честно. А вообще в Беларуси появится жилой квартал, где не нужно будет платить за тепло и электричество. Пока же в выходные всем можно пользоваться электричеством по льготным расценкам.

А "тунеядцам", которые расскажут почему они не работают, можно избежать оплаты горячей воды по полным тарифам.

ЖКХ, конечно, сложная структура... Вот стройфирма в Минске экономила на капремонте зданий. Хорошо еще вовремя заметили. А в Фаниполе, видимо, кто-то когда-то сэкономил на прокладке труб: у жителей нескольких улиц два дня не было воды.

Офтоп

И напоследок. Будьте внимательны, когда вам предлагают слишком дешевые квартиры. Можно нарваться на мошенников. Женщине, которая занималась "помощью нуждающимся в жилье", уже дали срок за мошенничество.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На этой неделе было много новостей. И даже трудно выделить что-то особо. В общем, постараемся кратко дать общую картину:)
 
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