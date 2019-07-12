Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 июля 2019 года)

Тенденции

Цены

На протяжении месяца на вторичном рынке жилья отсутствовали заметные колебания цен, но минувшая неделя сумела выделиться на общем фоне. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1350 $/м2. Лишь однажды с начала 2019 года темпы роста цен были столь ощутимыми, утверждает наш аналитик Артем Сахаревич.

Загородная недвижимость

Общая активность на рынке загородной недвижимости достигла пика в конце весны и с наступлением лета начала демонстрировать первые признаки нормализации. Те, кто хотел продать дом, дачу или участок в этом году, уже выставили объявления, и теперь база сокращается по мере того, как раскупаются объекты. Текущий уровень предложения оказался выше прошлогоднего на 9,3%. Рынок затоваривается шестой год подряд, но постепенно этот процесс замедляется. Сильный рост в годовом выражении отмечен у старых домов и «недостроя», в то же время предложение современных домов выросло незначительно.

Вступительная кампания

В стране стартовала вступительная кампания. Мы узнали, куда абитуриентам нести документы , чтобы потом работать на рынке недвижимости.

Многодетные

С 2020 года в Беларуси начнет действовать автоматизированная система учета многодетных семей . Пока не ясно, что это даст и повлияет ли как-то на очередь на жилье.

Качество

В печально известном доме № 3 на ул. Широкой понадобится укрепить 11 колонн, три из них в первую очередь. Предположительно, угроза обрушения появилась из-за использования некачественного бетона .

Строительство