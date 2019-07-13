Как МАЗ наращивает продажи на украинском рынке

Источник материала: Tut.by

МАЗ в первом полугодии занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на украинский рынок. Это — один из лучших показателей для белорусского производителя.



Фото: Reuters

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», за шесть месяцев этого года в этой стране зарегистрировано 373 новых среднетоннажных автомобиля (CV) белорусского бренда.

В первые месяцы 2019 года белорусский производитель шел третьим (после Renault и FIAT) по числу отправленных в Украину грузовиков. Но во втором квартале МАЗ потеснили Ford и Mercedes-Benz.

В первой десятке поставщиков МАЗ обошел в этом году немецкие компании VW и MAN, французские Peugeot и Citroen, а также российский ГАЗ.

Эксперты отмечают, что объемы продаж грузовиков МАЗ в Украине могут заметно вырасти в результате создания альянса с Запорожским автостроительным заводом.

Как недавно сообщили украинские СМИ, МАЗ и холдинг «УкрАвто», в состав которого входит ЗАЗ, ведут переговоры о создании совместного предприятия в Запорожье. В случае результативности переговоров, ЗАЗ сможет начать сборку техники из белорусских комплектующих уже в этом году. В развитие проекта обсуждается возможность локализации производства белорусской техники.

ЗАЗ входит в холдинг «УкрАвто», который контролирует бизнесмен Тариэл Васадзе. Холдингу принадлежит польский автомобилестроительный завод FSO, более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

ЗАЗ из-за открытия украинского рынка для западной техники переживает не лучшие времена. В 2018 году он свернул производство легковых автомобилей и рассчитывает решить свои проблемы за счет выхода и укрепления позиций на рынке грузовой техники.

Топ-10 крупнейших поставщиков среднетоннажных грузовиков в Украину в первом полугодии 2019 г.

№ Компания-поставщик Количество новых зарегистрированных автомобилей в январе-июне 2019 г. 1 Renault 1063 2 FIAT 696 3 Ford 419 4 Mercedes-Benz 417 5 МАЗ 373 6 VW 330 7 Peugeot 317 8 ГАЗ 297 9−10 Citroen 237 9−10 MAN 237

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром»