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Как МАЗ наращивает продажи на украинском рынке
14.07.2019 10:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МАЗ в первом полугодии занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на украинский рынок. Это — один из лучших показателей для белорусского производителя.
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В первые месяцы 2019 года белорусский производитель шел третьим (после Renault и FIAT) по числу отправленных в Украину грузовиков. Но во втором квартале МАЗ потеснили Ford и Mercedes-Benz.
В первой десятке поставщиков МАЗ обошел в этом году немецкие компании VW и MAN, французские Peugeot и Citroen, а также российский ГАЗ.
Эксперты отмечают, что объемы продаж грузовиков МАЗ в Украине могут заметно вырасти в результате создания альянса с Запорожским автостроительным заводом.
Как недавно сообщили украинские СМИ, МАЗ и холдинг «УкрАвто», в состав которого входит ЗАЗ, ведут переговоры о создании совместного предприятия в Запорожье. В случае результативности переговоров, ЗАЗ сможет начать сборку техники из белорусских комплектующих уже в этом году. В развитие проекта обсуждается возможность локализации производства белорусской техники.
ЗАЗ входит в холдинг «УкрАвто», который контролирует бизнесмен Тариэл Васадзе. Холдингу принадлежит польский автомобилестроительный завод FSO, более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.
ЗАЗ из-за открытия украинского рынка для западной техники переживает не лучшие времена. В 2018 году он свернул производство легковых автомобилей и рассчитывает решить свои проблемы за счет выхода и укрепления позиций на рынке грузовой техники.
Топ-10 крупнейших поставщиков среднетоннажных грузовиков в Украину в первом полугодии 2019 г.
По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром»
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МАЗ в первом полугодии занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на украинский рынок. Это - один из лучших показателей для белорусского...
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