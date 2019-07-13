ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как МАЗ наращивает продажи на украинском рынке

14.07.2019 10:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

МАЗ в первом полугодии занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на украинский рынок. Это — один из лучших показателей для белорусского производителя.


Фото: Reuters

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», за шесть месяцев этого года в этой стране зарегистрировано 373 новых среднетоннажных автомобиля (CV) белорусского бренда.

В первые месяцы 2019 года белорусский производитель шел третьим (после Renault и FIAT) по числу отправленных в Украину грузовиков. Но во втором квартале МАЗ потеснили Ford и Mercedes-Benz.

В первой десятке поставщиков МАЗ обошел в этом году немецкие компании VW и MAN, французские Peugeot и Citroen, а также российский ГАЗ.

Эксперты отмечают, что объемы продаж грузовиков МАЗ в Украине могут заметно вырасти в результате создания альянса с Запорожским автостроительным заводом.

Как недавно сообщили украинские СМИ, МАЗ и холдинг «УкрАвто», в состав которого входит ЗАЗ, ведут переговоры о создании совместного предприятия в Запорожье. В случае результативности переговоров, ЗАЗ сможет начать сборку техники из белорусских комплектующих уже в этом году. В развитие проекта обсуждается возможность локализации производства белорусской техники.

ЗАЗ входит в холдинг «УкрАвто», который контролирует бизнесмен Тариэл Васадзе. Холдингу принадлежит польский автомобилестроительный завод FSO, более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

ЗАЗ из-за открытия украинского рынка для западной техники переживает не лучшие времена. В 2018 году он свернул производство легковых автомобилей и рассчитывает решить свои проблемы за счет выхода и укрепления позиций на рынке грузовой техники.

Топ-10 крупнейших поставщиков среднетоннажных грузовиков в Украину в первом полугодии 2019 г.

Компания-поставщик

Количество новых зарегистрированных автомобилей в январе-июне 2019 г.

1

Renault

1063

2

FIAT

696

3

Ford

419

4

Mercedes-Benz

417

5

МАЗ

373

6

VW

330

7

Peugeot

317

8

ГАЗ

297

9−10

Citroen

237

9−10

MAN

237

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром»

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАЗ в первом полугодии занял пятое место среди поставщиков грузовых автомобилей на украинский рынок. Это - один из лучших показателей для белорусского...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь и Россия вступились в ООН за Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика