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Комитет госконтроля отчитал сельчан за приписки и слабую подготовку к уборочной

14.07.2019 11:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет государственного контроля 24−28 июня 2019 года провел мониторинг подготовки к уборочной кампании 80 сельхозорганизаций Беларуси. Как сообщает пресс-служба КГК, результаты «свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки к проведению уборки урожая», что может отрицательно повлиять на темпы и качество уборочных работ.

Контролеры установили факты низкой готовности зерноуборочной техники, зерносушильного хозяйства, а также неготовности складов к приемке зерна на хранение (не проведена дезинсекция помещений, ремонт и т.д.). Выявлены приписки по готовности техники и сушильного хозяйства.

В частности, низкая готовность зерноуборочных комбайнов была установлена в 33 сельхозорганизациях страны, в 12 из них выявлено искажение отчетности (техника числится исправной). «И это при том, что в некоторых хозяйствах комбайны даже не были сняты с длительного хранения», — отмечают в КГК.

В ОАО «Телеханы-Агро» Ивацевичского района на 25 июня неисправными были 4 из 5 имеющихся зерноуборочных комбайнов. При этом в оперативной отчетности райсельхозпрода они числились как исправные.

В КУСХП «Улльский» Шумилинского района на 27 июня из 7 зерноуборочных комбайнов только один КЗС-1218 был на ремонте, остальные 6 комбайнов находились на хранении (ремонтные работы даже не начинались). Однако предприятие отчиталось в райсельхозпрод о готовности 7 комбайнов.

В СУП «Северный» Городокского района на 28 июня из 10 комбайнов были исправны только два КЗС-1218, еще 3 комбайна были в стадии ремонта. Как пояснили в хозяйстве, из-за занятости механизаторов на заготовке кормов к ремонту остальных 5 комбайнов даже не приступали.

В ОСП филиал «Золотая Дубрава» ОАО «Калинковичирайагросервис» Калинковичского района на 27 июня готовность зерноуборочных комбайнов составляла лишь 17% (5 из 6 были неисправны). В сообщении отмечено, что готов к уборочным работам только новый комбайн, поступивший в хозяйство в текущем году.

В ОАО «Капличи» Калинковичского района готовность зерноуборочных комбайнов, исходя из оперативной отчетности, составляла 50%, а фактически к уборке зерновых был подготовлен лишь один КЗС-1218 из 4 имеющихся.

В КСУП «Русь-Агро» и КСУП «Слава труду» Дятловского района на 25 июня исправными были лишь по 2 зерноуборочных комбайна из 10 и 8 соответственно.

В ОАО «Крупский райагросервис» Крупского района на 25 июня неисправными были 7 из 9 зерноуборочных комбайнов. В филиале «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик» Бобруйского района к уборке урожая на 24 июня были подготовлены только 3 из 5 имеющихся комбайнов.

Низкая готовность комбайнов отмечена также в некоторых хозяйствах Ветковского, Слонимского, Лидского, Пуховичского и Климовичского районов.

КГК также отмечает, что в сельхозорганизациях не хватает кадров для укомплектования экипажей зерноуборочных комбайнов. По этой причине в некоторых хозяйствах не ведется подготовка комбайнов к уборке урожая. В ОАО «Родина» Калинковичского района на 27 июня к ремонту 4 комбайнов не приступали из-за отсутствия механизаторов (из 6 комбайнов в исправном состоянии только 2). В ЛРСУП «Можейково» Лидского района на 26 июня по причине отсутствия механизаторов не проводили ремонт 3 зерноуборочных комбайнов.

«Не лучшим образом подготовлены к приемке зерна зерносушильные комплексы и складские помещения, что может повлиять на своевременность доработки зерна и его сохранность. Так, в 24 хозяйствах не были подготовлены зерносушильные комплексы, в 18 — склады для приемки урожая», — говорится в сообщении.

Особую тревогу контролеров вызывает низкая обеспеченность хозяйств средствами пожаротушения. Например, нехватка огнетушителей выявлена в ходе мониторинга в ОАО «Могилевская райагропромтехника» и ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» Могилевского района, ЗАО «Полыковичское» и ОАО «Шкловский агросервис» Шкловского района, филиале «Воротынь» ОАО «БЗТДиА Бобруйского, ОСП «Подсобное хозяйство» ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» Климовичского района.

«Обеспокоенность вызывают состояние трудовой дисциплины механизаторов и соблюдение правил техники безопасности», — говорится в сообщении.

 
 
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Как сообщает пресс-служба КГК, результаты «свидетельствуют о недостаточном уровне подготовки к проведению уборки урожая», что может отрицательно повлиять на...
 
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