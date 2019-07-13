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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

14.07.2019 13:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье искупался в Черном море в Одессе вместе с некоторыми членами своей команды. Видео заплыва в Facebook выложил Офис президента Украины.


Скриншот видео

При обсуждении температуры воды звучали версии и +23 градуса, и +18. Уже в шаге от моря восхищенная купальщица предупредила президента: мол, не холодно ли, всего +16,3 градуса вода. Отступать Зеленскому было некуда.

— Ого! 16,3 и 16,3! — сказал он.

Поплавать отправились и некоторые члены его команды.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье искупался в Черном море в Одессе вместе с некоторыми членами своей команды. Видео заплыва в Facebook выложил Офис...
 
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