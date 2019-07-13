Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье искупался в Черном море в Одессе вместе с некоторыми членами своей команды. Видео заплыва в Facebook выложил Офис президента Украины.



Скриншот видео

При обсуждении температуры воды звучали версии и +23 градуса, и +18. Уже в шаге от моря восхищенная купальщица предупредила президента: мол, не холодно ли, всего +16,3 градуса вода. Отступать Зеленскому было некуда.

— Ого! 16,3 и 16,3! — сказал он.

Поплавать отправились и некоторые члены его команды.