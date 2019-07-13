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Турчин о белорусских амбициях в ВТО: Текущий уровень поддержки села отстоим

14.07.2019 20:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларуси имеет хорошие шансы вступить в ВТО к лету будущего года и решить при этом ключевую задачу: отстоять нынешний уровень поддержки сельского хозяйства, заявил первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Думаю, текущий уровень поддержки сельского хозяйства отстоим. Может даже с определенным увеличением. Есть еще определенный переговорный лаг, где мы можем подвинуться, но мы понимаем те красные линии, ниже которых мы опускаться не будем», - заверил Турчин.

«Мы готовы к компромиссам, но они должны быть не в ущерб нашей стране. Не надо нам ставить каких-то непреодолимых условий. Но если мы говорим, что мы идем на определенные условия, мы это обязаны эти обязательства выполнить», - подчеркнул первый вице-премьер.

Самыми сложными переговорщиками Турчин назвал США и ЕС, но их жесткость на пользу Беларуси – она позволяет взглянуть на многие вопросы с другой стороны. «Прогресс очевиден. За короткий период мы сделали очень много», - подчеркнул он.   

По оценкам первого вице-премьера, к 12-й Министерской конференции ВТО в июне 2020 года в Нур-Султане Беларусь может успеть завершить все формальности. К концу 2019-началу 2020 года для этого необходимо согласовать все позиции и выйти на финальный вариант документа.

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