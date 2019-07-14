Как поживают десять самых известных белорусских банкротов

Источник материала: Tut.by

Второе рождение известного производителя белья Serge, который несколько лет назад оказался неплатежеспособным, натолкнуло на мысль вспомнить о судьбе других известных предприятий-банкротов.

КИМ

Классикой жанра можно назвать витебский чулочно-трикотажный комбинат «КИМ». Госпредприятие признало себя неплатежеспособным в 2015 году и подало заявление в суд. За прошедшее время на КИМе побывало три антикризисных управляющих (один осужден за коррупцию), а срок ликвидационного производства продлевался 8 раз (актуальный дедлайн — конец августа 2019 года).





Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 мая составляла 16,8 млн рублей. Впрочем, шансы кредиторов получить всю эту сумму в ближайшем будущем невелики.

Ранее сообщалось , что городские «закрома» пополнит невостребованная кредиторами недвижимость на территории более 10 га. Местным властям придется заняться редевелопментом этой промзоны — то есть перепрофилированием зданий, и подключить к этому инвесторов.

Забудова

Строительный холдинг «Забудова», который находится в поселке Чисть Молодечненского района, стали спасать из финансовой ямы более пяти лет назад. Одним из путей считали продажу завода иностранному инвестору. Но идея не увенчалась успехом.





Предприятие подало на банкротство. Однако власти не хотели ликвидировать градообразующее предприятие через продажу с молотка. Поэтому в ноябре 2015 года началась санация «Забудовы». То есть холдинг получил рассрочку погашения долгов. В прошлом году власти продлили срок санации «Забудовы» до 2023 года.

Климовичский ЛВЗ

В состоянии санации находится и Климовичский ликеро-водочный завод, второй по величине налогоплательщик в Могилевской области.





В мае 2018 года завод признали банкротом и отвели полтора года на оздоровление. У компании наблюдался недостаток собственных оборотных средств, с 2016 года имелась просроченная задолженность перед бюджетом. По состоянию на октябрь 2018 года в реестре ЛВЗ было более 220 кредиторов, сумма требований которых составила более 50,3 млн рублей.

По итогам прошлого года старейший водочный завод Беларуси, который сейчас входит в госхолдинг «Минск Кристалл Груп», объявил о росте выручки . Завод получил небольшую чистую прибыль, часть из которой направил на удовлетворение требований кредиторов. Нормализации ситуации на Климовичском ЛВЗ способствовало заключение новых контрактов. Например, украинский бизнесмен Евгений Черняк заявил о начале выпуска своей водки на климовичских мощностях.

Мотовело

20 апреля 2018 года суд признал ОАО «Мотовело» банкротом. Банки подтвердили свои претензии к компании на десятки миллионов долларов. За прошедшее время имущественный комплекс «Мотовело» несколько раз выставлялся на торги, чтобы была возможность рассчитаться с кредиторами. Но покупателя так и не нашлось. Сейчас требуется новая оценка стоимости имущества «Мотовело». Поэтому срок ликвидационного производства продлен до декабря 2019 года.





Сложности у предприятия начались в 2015 году после ареста основного владельца «Мотовело» Александра Муравьева. Вскоре государство стало основным владельцем предприятия, а выпуском велосипедов и мототехники занялось ООО «МотоВелоЗавод» под руководством бывшего мэра Минска Николая Ладутько. Оно взяло в аренду у ОАО «Мотовело» помещения, производственные линии, склады. «МотоВелоЗавод» правопреемник не обязательств, а вида деятельности «Мотовело», подчеркивал Ладутько. Сейчас основной вид деятельности ОАО «Мотовело» — сдача в аренду различных помещений.

Ладутько уже несколько лет пытается отстоять идею создания нового производства мото- и велотехники. По его словам, для создания такого завода нужно от 20 до 30 млн долларов. Однако данная инициатива пока не нашла поддержки.

С другим активом Муравьева — «Стеклозаводом «Елизово» — власти разобрались гораздо быстрее. В 2018 году Гродненский стеклозавод приобрел на торгах имущественный комплекс этой белорусско-австрийской компании за 36,15 млн рублей в рамках открытой процедуры банкротства. По сути они объединили мощности двух предприятий. Гродненскому стеклозаводу передали здания общей площадью 44,908 тыс. кв. м, оборудование, сырье и продукцию завода в Могилевской области.

Осиповичский вагоностроительный завод

В 2008 году власти Беларуси договорились с российскими бизнесменами создать на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах крупный завод. В итоге акционерами Осиповичского вагоностроительного завода (ОВЗ) стали Белорусская железная дорога (БелЖД) (26% акций) и российская компания «Гранд Экспресс» (74%). Через 5 лет новый завод с горем пополам был построен. Львиную долю финансирования предоставил Евразийский банк развития (ЕАБР).





Но в 2015 году санкции Запада против России, падение грузоперевозок из-за кризиса и, соответственно, спроса на вагоны, возросшая конкуренция со стороны китайских производителей вагонов больно ударили по производству в Осиповичах. Оно практически остановилось. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресс» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.

Во второй половине 2015 года ОВЗ допустил ряд просрочек по уплате суммы основного долга и процентов по кредиту ЕАБР. В итоге гасить обязательства пришлось Минфину Беларуси, под гарантии которого был привлечен кредит.

Далее белорусское правительство для покрытия расходов выставило претензии ОВЗ. Судебным исполнителем были организованы торги, по результатам которых все ликвидное имущество завода было приобретено Могилевским отделением БелЖД. Работники завода перешли на специально созхданный Осиповичский завод транспортного машиностроения. Такой расклад вызвал негативную реакцию в российском «Гранд Экспрессе». Попытки российской компании достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата. Поэтому российские инвесторы забросали суды разных юрисдикцией исками.

В марте 2017 года ОВЗ был признан банкротом, и в отношении него открыто ликвидационное производство. За это время состоялись аукционы по продаже имущества общества. Но особых дивидендов они не принесли. Ликвидационное производство продолжается. В прошлом месяце Экономический суд Могилевской области заменил антикризисного управляющего.

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Унибокс

Дело об экономической несостоятельности крупного производителя кронен-пробки и оборудования для молочно-товарных ферм «Унибокс» стартовало в августе 2017 года. Поводом стали многочисленные долги перед банками, бюджетом и сотрудниками холдинга Сергея Русака. Проблемы возникли после участия «Унибокса» в тендере государственного «Белагросервиса» на поставку сельхозорганизациям 225 доильных залов, поскольку компании оплатили только 60% заказа. В Минсельхозпроде объясняли недорасчеты тем, что были поставлены доильные залы по экономной схеме комплектации «Свинговер» вместо заказанной более дорогой «Параллели».





Впрочем, суд до сих пор продлевал период санации предприятия, а не инициировал его ликвидацию со всеми вытекающими последствиями. В декабре 2018 года кредиторы «Унибокса» большинством голосов продлили оздоровительный период до середины 2019 года. Антикризисный управляющий мотивировал это тем, что ведется работа по взысканию дебиторской задолженности почти на 8 млн рублей. Кроме того, «группой компаний, учрежденной «Унибоксом», з аключены три гендоговора о сотрудничестве с суданскими компаниями. Однако в июне срок санации опять продлили. На сей раз — до 10 сентября, говорится на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве. Стоит отметить, что представитель «Белагропромбанка» возражал продлению санации.

Как следует из материалов Экономического суда Минска, в настоящее время на «Унибоксе» рассчитывают на поддержку вовсе не суданских компаний. В июле планируются поступления 15 млн евро от компании «Пайонир Медикал Девайсез АГ» в рамках «соглашения по привлечению заемных средств и управлению совместным предприятием» и свыше 1,1 млрд российских рублей по двум контрактам с российской компанией «Агротехнопарк». Согласно плану санации, этих средств должно хватить на удовлетворение требований кредиторов из 2−5 групп очередности.

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Брестское пиво

Процесс санации брестского пивзавода начался в 2014 году. Но «Брестское пиво» пятый год не может побороть финансовые трудности в виде долга на 14 млн рублей.





В мае прошлого года суд продлить срок окончания расчетов с кредиторами до 30 сентября 2019 года. Но как заявил « Вечернему Бресту » антикризисный управляющий «Брестское пиво» Сергей Тельпук, в конце 2018 года кредиторы, не видя перспективы возврата долгов, поставили под сомнение целесообразность существования предприятия. «В 2018 году покупатель-партнер отказался от сотрудничества, и мы серьезно «просели». В итоге это сказалось на годовом финансовом результате», — сказал он.

Пока не увенчались успехом стремления продать пакет акций «Брестского пива» стратегическому инвестору либо как имущественный комплекс. В настоящее время предприятие оценено примерно в 6 млн долларов. Данная сделка позволила бы рассчитаться со всеми его долгами.

Во время перипетий уволилось около 20 человек. В штате остался 141 человек, и 49 человек задействуют по договору подряда.

Впрочем, как сказал Тельпук, накануне летнего сезона нашелся партнер, который предложил загрузить производство новыми видами напитков.

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Иловское

3 июня Экономический суд Минской области решил ввести в отношении известного винзавода «Иловское» процедуру санации на полтора года.





В ноябре 2018 года правительство предложило совладельцу минской табачной фабрики и сети магазинов «Корона» Павлу Топузидису взять кураторство над «Иловским», оказать ему консультативную помощь и содействие в реализации продукции.

— Никто не навязывает бизнесу каких-то убыточных предприятий. Сегодня это взаимный интерес. Это предприятие с глубокой историей, которое выпускает напитки — вовсе не чернила, тот же кальвадос из наших яблок, напитки из голубики, малины. Захочет Павел Георгиевич решить вопрос собственности, думаю, государство не будет против, — говорил первый вице-премьер Александр Турчин.

«Иловское» является одним из двух самых крупных в Мядельском районе предприятий и предоставляет рабочие места почти для 150 жителей. Власти надеются помочь вывести его на устойчивую работу, сохранить рабочие места и обеспечить людей достойной оплатой труда.

Сукно

Экономический суд Минска в феврале 2018 года признал легенду легпрома госкомпанию «Сукно» экономически несостоятельной и назначил в отношении предприятия санацию продолжительностью 18 месяцев.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Заявление о банкротстве подали основные акционеры, что было обосновано «неплатежеспособностью предприятия, которая приобретает устойчивый характер».

План санации включает в себя наращивание объемов производства, оптимизацию организационной структуры, взыскание дебиторки, реализацию неликвидных или неэффективно используемых активов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму, эквивалентную 7,3 млн рублей. Антикризисным управляющим выявлены принадлежащие должнику активы общей стоимостью почти 15 млн рублей.

Несколько лет обсуждалась возможность перемещения «Сукна» на площади модернизированного ОАО «Камволь». В конце года это решение все-таки одобрено. Продажа производственных площадей "Сукна" может помочь все-таки расплатиться с кредиторами.

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Дельта Банк

Одно громкое дело о банкротстве до сих пор тянется и банковском секторе, который наиболее чувствителен к таким пертурбациям. Напомним, в марте 2015 года белорусский Дельта Банк, подконтрольный украинскому бизнесмену Николаю Лагуна, лишился лицензии из-за неисполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Вскоре Верховный суд возбудил производство по делу о банкротстве банка, а силовики — уголовное дело в отношении банкиров. Впрочем, к тому моменту Лагун уже не появлялся в Беларуси.





За прошедшее время «Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» удалось рассчитаться не только с населением, но и юрлицами и банками на общую сумму 145 млн долларов. Всего обязательств было на 155 млн долларов. Но 7 млн долларов из оставшихся 10 млн долларов — это долги перед другими «дочками» Лагуна. Антикризисный управляющий не горит желанием гасит эти обязательства из-за того, что, по мнению белорусской стороны, украинский бизнесмен вывел из страны на порядок больше средств.

Срок ликвидационного производства «Дельта Банка» заканчивается 31 декабря 2019 года. Но точка в этой истории явно еще не будет поставлена. Ведь в 2018 году структура Лагуна подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров к властям Беларуси предварительно на 50 млн долларов за якобы неправомерный отзыв лицензии и нанесенный банку ущерб. Белорусские власти настроены предъявить встречный иск. Хотя существует и мировой вариант развития событий,

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