Извинюсь, не расстреляют. Кочанова заработала очки на любимом мужском комплексе. И правильно сделала

Источник материала: Tut.by

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая

Легкомысленное и повсеместное западное sorry — не чета нашим мучительным извинениям и сожалениям, выражаемым публично и от своего имени. Извиняться? Да лучше потерять политические очки, уйти в подполье, уволиться, но не выдавить из себя: «Извините, очень сожалею». Если совсем прижмет, можно поручить какому-то подчиненному сделать это «от имени» министерства, ведомства, любой группы лиц, в которой можно незаметно затеряться.

После трагической гибели женщины на салюте третьего июля единственная человеческая цитата крупного чиновника — от министра здравоохранения Владимира Караника. «К сожалению, такая редкая неблагоприятная ситуация, когда осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травма, не совместимая с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось. Минздрав выражает свои искрение соболезнования родственникам погибшей. Ее дочке, которая находилась с ней, сразу была оказана экстренная психологическая помощь. С ней и сейчас работают психологи и психотерапевты. Потому что понятно, что сейчас ей очень тяжело», — говорит министр . Извиняться Каранику не за что — шить сонную артерию пока не научились нигде. Но первое лицо, говорящее за своих людей и свою часть работы — это позиция руководителя, позиция взрослого, готового отвечать за себя и за своих подчиненных.

Первые лица Минобороны, к которым вопросов не в пример больше, чем к медикам, предпочли ограничиться распространенным Минске во время салюта произошло ЧП: погибла женщина, несколько человек пострадали">безличным заявлением о том, что «военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь». Бюрократический штамп — последнее, что нужно ошарашенной горем родне и возмущенной общественности. То есть за помощь спасибо, но помощь — она государственная, а извинения и сожаления — личные.

Однако Андрей Равков предпочел проигнорировать тему, наступив на те же грабли, что экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич. История с массовыми обысками и задержаниями цыган из-за подозрения в причастности представителей диаспоры к смерти сотрудника ГАИ прогремела на всю страну. Но Шуневич категоричен: «У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыганóв». Впрочем, министр добавил, что если будут установлены нарушения, готовы все, в том числе и министр, ответить за них по закону. А извинений в законе, слава богу, нет. А остального офицеру бояться не приходится.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Не поверю, что причина «не извинений» — чрезмерная занятость, забывчивость и т.п. Мол, простите, не думали, что для вас это так важно. Еще как важно! Для МВД вот оказалось совершенно принципиально под запись заставить школьника извиняться перед печально известным в Минске и за его пределами памятником городовому. А чтоб министру извиняться? Так не бывать такому!

В общем выруливать среди комплексов высокопоставленных мужчин пришлось главе Администрации президента Наталье Кочановой . И она президента не подвела, причем для этого вовсе не понадобилось наступать на горло собственной песне. Насколько известно со слов участников встречи, Кочанова, извинилась перед цыганами «за ситуацию, если действительно были все те факты [некорректных действий во время облавы]».

Всё. Народ у нас не балованный — этого оказалось достаточно, чтобы снизить градус напряжения и успокоить диаспору, которая, тем более, оказалась никак не связанной с гибелью сотрудника ГАИ. «Если нам правоохранительные органы не смогли дать такой уверенности, что мы под защитой, то теперь мы знаем, что президент нас услышал. Нам сказали, мы под защитой президента. Это то, чего мы хотели. Больше, нам пообещали, такого не повторится», — радостно делились женщины с корреспондентом TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вскоре главе Администрации пришлось выполнить еще одну деликатную миссию — звонить участнице скандальной группы Pussy Riot Ольге Курачевой, которой накануне запретили въезд в Беларусь. Кочанова по поручению президента передала , что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет. Чудо: государственная машина подала назад, и ничего страшного не случилось. Только имидж Натальи Ивановны заиграл новыми красками. И вот уже новый глава МВД и та же Наталья Кочанова встречаются с лидерами движения «Матери 328».

А еще спорят, нужны ли женщины в политике. Теперь мы знаем — если система допустит косяк (а рано или поздно все системы допускают косяки), есть кому его разрулить. Или извиниться за него. Хорошо бы миротворчески-извинятельный челлендж Администрации подхватили ниже и на местах. А можно и выше. Вертикаль человеколюбия и здравого смысла — это шанс. Раз не выходит выдать приличный экономический рост и все такое, может, хоть человеческим отношением побаловать?

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