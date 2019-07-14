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Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
15.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2 августа с аукциона разыграют 30 участков недалеко от Минска. В нашем обзоре – самые дешевые из них. Цены от 3,9 тыс. рублей, многие – с коммуникациями.
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С 7 тыс. рублей начнутся торги за лот №13 – участок, площадью 13,8 сотки в деревне Ермаки. Населенный пункт находится в 28 километрах от МКАД, в деревне есть электричество и вода. Участок выделен в квартале новой коттеджной застройки, многие дома жилые, некоторые соседи строятся. Участок ровный, но чуть на склоне, частично заросший деревьями, подъезд – гравийка.
В деревне Шершуны на аукцион выставлен участок за 4 тыс. рублей. Площадка ровная, удобная для строительства, выделена у дороги. Из коммуникаций есть электричество. Как бонус – гнездо аиста на столбе на территории участка. Среди ограничений – участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0800 га.
Участок №4 находится чуть ближе к лесу. Площадка заросла деревьями, но достаточно ровная и пригодная для строительства жилья. К территории ведет накатанная дорога, из коммуникаций заявлено электричество. Рядом есть несколько жилых домов. Площадь вакантного участка – порядка 15 соток,
Общая площадь участка — 14,99 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 8500;
Координаты участка: 54.185424, 27.540167;
Расстояние до МКАД: 29 км.
Фото:Павел Садовский
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2 августа с аукциона разыграют 30 участков недалеко от Минска. В нашем обзоре – самые дешевые из них. Цены от 3,9 тыс. рублей, многие – с коммуникациями.
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