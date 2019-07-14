Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Участок №4 находится чуть ближе к лесу. Площадка заросла деревьями, но достаточно ровная и пригодная для строительства жилья. К территории ведет накатанная дорога, из коммуникаций заявлено электричество. Рядом есть несколько жилых домов. Площадь вакантного участка – порядка 15 соток, купить участок с аукциона можно по стартовой цене в 8,5 тыс. рублей.