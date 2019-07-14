﻿ Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

15.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

2 августа с аукциона разыграют 30 участков недалеко от Минска. В нашем обзоре – самые дешевые из них. Цены от 3,9 тыс. рублей, многие – с коммуникациями.

Всеучасткинакарте

д. Ермаки (Лот № 13)

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

С 7 тыс. рублей начнутся торги за лот №13 – участок, площадью 13,8 сотки в деревне Ермаки. Населенный пункт находится в 28 километрах от МКАД, в деревне есть электричество и вода. Участок выделен в квартале новой коттеджной застройки, многие дома жилые, некоторые соседи строятся. Участок ровный, но чуть на склоне, частично заросший деревьями, подъезд – гравийка.

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Общая площадь участка — 13,80 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 7000;

Координаты участка: 54.091864, 27.263629;

Расстояние до МКАД: 28 км.

д. Латыговка (Лот № 25)

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Самый дешевый участок аукциона выставлен на торги в деревне Латыговка. Торги за 15 соток земли в 30 километрах от МКАД начнутся с 3,9 тыс. рублей. Территория участка сильно заросшая, холмистая. К земельному наделу подведено электричество, подъезд – гравийка. Рядом есть несколько жилых домов.

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 3900;

Координаты участка: 54.179805, 27.409409;

Расстояние до МКАД: 30 км.

д. Шершуны (Лот № 26)

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

В деревне Шершуны на аукцион выставлен участок за 4 тыс. рублей. Площадка ровная, удобная для строительства, выделена у дороги. Из коммуникаций есть электричество. Как бонус – гнездо аиста на столбе на территории участка. Среди ограничений – участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0800 га.

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Общая площадь участка — 14,6 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 4000;

Координаты участка: 54.162371, 27.345245;

Расстояние до МКАД: 34,3 км.

д. Буды, участок № 3 (Лот № 27)

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

В деревне Буды продается два участка, оба – по 8,5 тыс. рублей. Земельный надел № 3 находится в лесополосе – площадка ровная, заросшая взрослыми деревьями. Соседей поблизости немного, из коммуникаций заявлено только электричество. От деревни до Минска – 29 километров.

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Общая площадь участка — 14,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 8500;

Координаты участка: 54.186133, 27.538568;

Расстояние до МКАД: 29 км.

д. Буды, участок № 4 (Лот № 28)

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Участок №4 находится чуть ближе к лесу. Площадка заросла деревьями, но достаточно ровная и пригодная для строительства жилья. К территории ведет накатанная дорога, из коммуникаций заявлено электричество. Рядом есть несколько жилых домов. Площадь вакантного участка – порядка 15 соток, купить участок с аукциона можно по стартовой цене в 8,5 тыс. рублей.

Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей
Дешевые участки, которые можно купить с аукциона 2 августа. Обзор лотов до 10 тыс. рублей

Общая площадь участка — 14,99 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 8500;

Координаты участка: 54.185424, 27.540167;

Расстояние до МКАД: 29 км.

Фото:Павел Садовский

Читайте также:

От 4,6 тыс. рублей. Смотрим, какие участки разыграют на электронных торгах 31 июля

Участок в Лесковке продан с молотка за $ 58 тыс., в Колодищах — за $ 68 тыс. — результаты аукциона 5 июля

Участки в садовых товариществах «зависают». На аукционе из 11 лотов не разыграли ни одного

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа с аукциона разыграют 30 участков недалеко от Минска. В нашем обзоре – самые дешевые из них. Цены от 3,9 тыс. рублей, многие – с коммуникациями.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Турчин о белорусских амбициях в ВТО: Текущий уровень поддержки села отстоим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика