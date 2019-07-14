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Лукашенко встретится с Зеленским
15.07.2019 13:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси принял приглашение Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет осенью в Украине. Об этом TUT.BY сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.
Напомним, 3 июля, поздравляя Александра Лукашенко с Днем независимости, Владимир Зеленский
Первый Форум регионов прошел в октябре минувшего года в Гомеле. Мероприятие проходило под патронатом руководителей двух государств, на нем присутствовал в ту пору президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи
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Президент Беларуси принял приглашение Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет осенью в Украине.
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