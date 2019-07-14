Лукашенко встретится с Зеленским

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси принял приглашение Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет осенью в Украине. Об этом TUT.BY сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.



Фото: Reuters

Напомним, 3 июля, поздравляя Александра Лукашенко с Днем независимости, Владимир Зеленский пригласил его на II Форум регионов в Житомир. Скорее всего, это будет первая встреча Лукашенко с шестым президентом Украины.

Первый Форум регионов прошел в октябре минувшего года в Гомеле. Мероприятие проходило под патронатом руководителей двух государств, на нем присутствовал в ту пору президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи двух президентов было определено, что следующий форум пройдет на территории Украины.