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Лукашенко встретится с Зеленским

15.07.2019 13:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси принял приглашение Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет осенью в Украине. Об этом TUT.BY сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.


Фото: Reuters

Напомним, 3 июля, поздравляя Александра Лукашенко с Днем независимости, Владимир Зеленский пригласил его на II Форум регионов в Житомир. Скорее всего, это будет первая встреча Лукашенко с шестым президентом Украины.

Первый Форум регионов прошел в октябре минувшего года в Гомеле. Мероприятие проходило под патронатом руководителей двух государств, на нем присутствовал в ту пору президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи двух президентов было определено, что следующий форум пройдет на территории Украины.

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси принял приглашение Владимира Зеленского посетить Форум регионов, который пройдет осенью в Украине.
 
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