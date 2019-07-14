Сперва - неформально. Когда Лукашенко встречается с Путиным

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17−18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба Кремля (авторство снимка - ТАСС)

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией, отмечает пресс-служба. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу. Напомним, ее недавно анонсировал Лукашенко. Провести ее планировалось на Валааме.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — заявил президент.

Перед посещением острова Валаам Владимир Путин может заехать в монастырь на Коневце, который 7 июля после реставрации освятил патриарх Кирилл. Финансирование работ монастырского комплекса осуществляла компания «Роснефть».

Поездку на Валаам белорусский президент анонсировал и в конце июня, когда в Минск на открытие Европейских игр прилетал премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда Лукашенко сказал, что перед форумом регионов в Санкт-Петербурге, съездит с Путиным «на Валаам молиться».

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположены поселок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Владимир Путин на остров приезжает достаточно часто. Один из первых его визитов туда состоялся в 2001 году.