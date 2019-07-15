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В Санкт-Петербурге сегодня начинается VI Форум регионов Беларуси и России

16.07.2019 07:07 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия VI Форума регионов Беларуси и России начинаются в Санкт-Петербурге. Сегодня сюда прибывает официальная делегация Совета Республики Национального собрания Беларуси, в составе которой около 250 человек, сообщает БЕЛТА.

Основные мероприятия форума регионов начинаются 17 июля. На секциях будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсудят стратегическое развитие Союзного государства.

Планируется, что кульминацией форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании 18 июля. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.

На форуме, который продлится по 18 июля, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.

Накануне, 15 июля, в Санкт-Петербурге собрались участники российско-белорусского молодежного форума "Молодежь - за Союзное государство". Сегодня состоится его торжественное открытие и заседания секций, на которых будет обсуждаться развитие молодежного движения Союзного государства и межрегиональное молодежное сотрудничество. В центре внимания будут положительные практики социальной поддержки молодых специалистов и рабочих, а также содействие развитию молодежного предпринимательства на пространстве Союзного государства.

Кроме того, сегодня состоится заседание Совета молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

По итогам форума молодежь двух стран примет резолюцию.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия VI Форума регионов Беларуси и России начинаются в Санкт-Петербурге. Сегодня сюда прибывает официальная делегация...
 
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