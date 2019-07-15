«Ситуация только усугубилась». Адвокат осужденного по делу об афере в ЖКХ вновь пишет в прокуратуру

Источник материала: Tut.by

Защитник Андрея Садыкова, приговоренного к девяти годам лишения свободы и находящегося в тюрьме № 4 в Могилевской области, второй раз за месяц обратился с письмом в Генпрокуратуру. Он просит провести проверку законности и обоснованности нахождения Садыкова в карцере тюрьмы № 4 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области, лишения его передач и писем, а также законность перемещения его в несколько десятков камер за весь период пребывания в учреждении.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY родственники Садыкова, первое обращение направлено в прокуратуру в середине июня. Андрей Садыков с 20 мая находился в карцере по решению администрации, срок ему продлевали, он провел там 30 суток подряд. С 21 июня, то есть уже после первого обращения, Садыков вновь оказался в карцере. При этом ответа на первое ходатайство адвокат, по его словам, пока не получил, не известны ему и результаты проверки законности перемещения Садыкова в карцер, лишения передач и писем.

Напомним, Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу Садыкова 9 августа. В марте нынешнего года Андрей Садыков получил 9 лет усиленного режима с конфискацией за организацию превышения власти руководителями предприятий ЖКХ, дачу взятки.

О «преступной схеме в сфере ЖКХ, охватившей 30 районов страны», могилевская милиция заявила в мае 2017 года . Суд начался в апреле 2018 года . Главный фигурант дела Андрей Садыков, как решил суд, действовал от имени нескольких юрлиц. Садыков продавал оборудование под видом белорусского по завышенной цене.

Главный фигурант дела настаивает на том, что он — «простой бизнесмен», который рекламировал услуги, но взяток не предлагал и не давал.

Во время последнего слова обвиняемые вину категорически не признавали и настаивали, что закон не преступали, а действовали в интересах предприятия.

«Взяток не было, ущерба — тоже. Оборудование, уникальное для того времени и даже сейчас, давно окупилось и до сих пор работает без перебоев. Так что мы все здесь делаем?» — примерно таким был их посыл. И подробно объясняли, почему на тот момент — а это 2011−2012 годы — закупка насосного оборудования в фирмах, в которых Садыков работал коммерческим директором, была идеальным вариантом.

Защита и сам Садыков обращали внимание на то, что все без исключения процедуры закупок оборудования со стороны предприятий ЖКХ проводились в полном соответствии с законодательством (ни одна закупка не оспорена в суде), все договоры поставок заключены и исполнены (ни одна сделка не оспорена), все комплекты оборудования фактически поставлены и введены в эксплуатацию предприятиями ЖКХ и до настоящего момента функционируют в соответствии с заявленными параметрами. По сделкам уплачивались все необходимые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (никаких претензий со стороны налоговых органов не имелось и не предъявлялось). Однако оценка правоохранительными структурами деятельности дана в качестве «невыгодной».

Родственники Андрея Садыкова уже тогда заявляли о том, что за три года в СИЗО ему сменили более пятидесяти камер заключения, многократно помещали в штрафной изолятор, применяли к нему «ряд иных мер психофизического воздействия с целью добиться самооговора — признания вины».