Президентские декреты подкорректировали под Налоговый кодекс

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет № 4, которым вносятся изменения в несколько действующих декретов. Как отмечено в комментарии пресс-службы главы государства, документ принят для приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2019 года.

Речь идет о приведении документов в соответствие со следующими положениями Налогового кодекса:

— выведение из-под налогообложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение налогообложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке;

— отмена права местных Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога на участки под такими объектами;

— снятие запрета на применение «упрощенки» для интернет-магазинов и сайтов, размещающих информацию об интернет-магазинах.

Кроме того, вносимые изменения направлены на совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования.