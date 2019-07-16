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Молодежь Беларуси и России намерена активнее создавать совместные бизнес-инкубаторы

16.07.2019 23:36 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Молодежь Беларуси и России намерена активнее создавать совместные бизнес-инкубаторы
Фото из архива

16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Участники VII Молодежного форума России и Беларуси "Молодежь - за Cоюзное государство" намерены активнее поддерживать молодежные предпринимательские инициативы за счет создания бизнес-инкубаторов. Об этом говорится в резолюции форума, сообщает БЕЛТА.

В резолюции отмечается стремление молодежи активизировать создание российско-белорусских молодежных бизнес-инкубаторов для поддержки молодежных предпринимательских инициатив. Предлагается также расширять практику российско-белорусских студенческих отрядов различной направленности, содействовать реализации совместных экологических, туристических, волонтерских проектов.

В современном мире активное участие молодежи в процессе обсуждения настоящего и будущего стран - залог устойчивости и последовательности их развития, подчеркивается в резолюции. "Участники VII Молодежного форума России и Беларуси считают важным продолжать развивать добрососедское сотрудничество, расширять спектр общения и деловых связей между странами, консолидировать усилия по осуществлению государственной молодежной политики России и Беларуси, отмечая общую заинтересованность в развитии международного молодежного сотрудничества", - сказано в документе. В нем также обозначено стремление реализовывать совместные мероприятия и проекты во всех сферах жизни общества, находить новые формы диалога и сотрудничества между молодыми людьми с различными профессиональными и социальными интересами.

Кроме того, молодежь намерена сосредоточиться на двусторонних проектах, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества, уделить особое внимание сохранению памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Организаторами форума выступили Министерство образования Беларуси и Министерство науки и высшего образования РФ, Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Федерального агентства по делам молодежи России. Участие в нем приняли представители республиканских, федеральных, региональных молодежных общественных и студенческих организаций, лидеры молодежных движений, руководители молодежных проектов двух стран. Форум стал площадкой для диалога молодежи с представителями законодательной и исполнительной власти Беларуси и России.-0-

 
 
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16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Участники VII Молодежного форума России и Беларуси "Молодежь - за Cоюзное государство" намерены активнее поддерживать...
 
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