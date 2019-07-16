Новый спор Беларуси и России. Коротко объясняем, о чем он

Источник материала: Tut.by

За неделю до сегодняшней встречи с Владимиром Путиным белорусский президент рассказал , какие вопросы Москва и Минск должны решить перед обсуждением интеграции. Позиция Лукашенко противоположна тому, что заявляют последние месяцы в Москве. О чем новый спор и смогут ли они его решить — в очередном выпуске « Разжевано ».