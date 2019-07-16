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Новый спор Беларуси и России. Коротко объясняем, о чем он
17.07.2019 08:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За неделю до сегодняшней встречи с Владимиром Путиным белорусский президент
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Позиция Лукашенко о вопросах, которые стороны должны решить перед интеграцией, противоположна тому, что заявляют последние месяцы в Москве. В чем дело - объясняем в...
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