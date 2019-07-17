Как инновационный фонтан от Сбербанка впишется в одно из самых живописных мест Минска

Источник материала: Tut.by

Обещанный главой российского Сбербанка Германом Грефом Минску фонтан появится только через год, но уже можно оценить, как он впишется в одно из самых живописных мест Минска: фонтан расположен в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы.



Фонтанный комплекс будет выполнен в форме прямоугольника размером 90х16 метров. Проектом предусмотрено 199 струй, достигающих высоты 30 метров и формирующих такие эффекты, как бегущая дорожка из 92 форсунок, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи, веера, лилии и водный экран для трансляции мультимедийного шоу. Фото: пресс-служба БПС-Сбербанка

Церемония закладки памятного знака, которая обозначила начало строительства светомузыкального фонтанного комплекса на Свислочи, прошла 16 июля.

В его основе комплекса — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы для детей и взрослых.

«Минск прекрасный город, он хорошеет с каждым годом. Фантастически чистые и светлые улицы, улыбающиеся люди. Хочется внести в этот город частичку своих хороших пожеланий. Когда родилась идея создания этого фонтанного комплекса ее поддержал Александр Григорьевич Лукашенко и мы благодарны ему за поддержку. Это будет уникальный объект, подобных ему единицы во всем мире», - прокомментировал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.





Торжественное открытие комплекса запланировано на 2020 год.