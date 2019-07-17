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Как инновационный фонтан от Сбербанка впишется в одно из самых живописных мест Минска
17.07.2019 10:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Церемония закладки памятного знака, которая обозначила начало строительства светомузыкального фонтанного комплекса на Свислочи, прошла 16 июля.
В его основе комплекса — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы для детей и взрослых.
«Минск прекрасный город, он хорошеет с каждым годом. Фантастически чистые и светлые улицы, улыбающиеся люди. Хочется внести в этот город частичку своих хороших пожеланий. Когда родилась идея создания этого фонтанного комплекса ее поддержал Александр Григорьевич Лукашенко и мы благодарны ему за поддержку. Это будет уникальный объект, подобных ему единицы во всем мире», - прокомментировал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
Торжественное открытие комплекса запланировано на 2020 год.
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