Греф восхитился ПВТ - но это только первый шажок к тому, чтобы не потерять будущее страны

Источник материала: Tut.by

Вчерашняя лекция в ПВТ об том, как искусственный интеллект меняет мир, могла бы оказаться типовым мероприятием на модную тему, если бы не личность спикера. Герман Греф с топовых позициях в российском правительстве ушел в крупнейший банк этой страны и сделал из него не банк, а экосистему компаний, очень активных в разработке и внедрении технологий. Сочетание чиновника (пусть и бывшего), хорошего экономиста и инноватора в одном лице встречается редко — и лекция вышла за рамки заявленной темы и была скорее о том, как таким странам как наши не потерять свое будущее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В начале и в конце своей лекции Греф выразил восхищение белорусским законодательством в сфере IT и темпами развития ПВТ. «Так приходите к нам!» — предложили ему. «Слишком дорого!» — ответил руководитель крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы. Спрос на работников IT сектора в Беларуси сильно превышает предложение, и дефицит кадров приводит к тому, что минские программисты уже начинают обходиться дороже московских.

Казалось бы, чего проще — увеличиваем набор в БГУИР и другие профильные вузы и восполняем дефицит. Но подготовка хорошего специалиста начинается не в университете, а в школе. Математика, естественные науки и программирование должны преподаваться в школах на гораздо более глубоком уровне, а одним из главных навыков выпускников должно стать умение учиться самостоятельно. Но почему-то эти прописные истины у нас воспринимаются плохо: наша система образования болеет такими болезнями как «нам это не надо» и «у нас это уже есть». Это же касается науки и инноваций: не так давно на встрече с экспертами ОЭСЭР один из представителей белорусской стороны утверждал, что по уровню инновационности мы не уступаем Германии — мол, главное правильно посчитать. Пока мы успокаиваем себя такими мантрами, другие занимают наше место на мировом рынке.

Надо отдавать себе отчет в том, что Беларусь — слишком маленькая страна, чтобы ожидать от нее значимых технологических прорывов. Глобальный цифровой рынок тяготеет к правилу любого зрелого рынка: крупнейший игрок имеет долю около 60%, следующий за ним 30%, а все остальные в сумме 10%. Наше место — маленькая часть в этих 10%, но ведь речь идет об очень больших деньгах и возможностях для рынка труда. По данным исследований, которые приводил Греф, экономические эффекты от использования искусственного интеллекта будут огромными: больше 15 триллионов долларов прироста мировой экономики и 58 миллионов рабочих мест по всему миру (и это — чистый эффект, с учетом сокращения рабочих мест в некоторых традиционных профессиях).

Кто займет эти рабочие места? Ведь наша демография рискует стать естественным барьером для развития IT сектора, который сейчас подпитывается молодыми кадрами. Опыт образовательной инициативы Сбербанка «Школа 21» (франшиза французской школы «42», в которой обучение программированию проходит без преподавателей на основе принципов децентрализованной педагогики и проектного обучения) показал, что люди в возрасте 50+ могут эффективно научиться программировать «с нуля» и вписаться в новую парадигму обучения на протяжении всей жизни. А постоянно учиться заставит жизнь: наниматели просто не смогут конкурировать по издержкам с теми компаниями, которые заменяют медленных работников быстрыми алгоритмами. И не только по издержкам — нынешний потребитель не любит ждать и хочет быстрых решений. Поэтому «особый режим» для ПВТ — это только первый шажок к тому, чтобы не потерять будущее страны.

Все это ставит вопрос о роли государства в современном мире. Даже самой крупной компании практически невозможно победить регулятора — в грубой силе государства, конечно, выигрывают. Но ведь страны конкурируют между собой — если какое-то государство попытается сломать бизнес, который генерирует технологии, оно просто «подарит» его другой юрисдикции.

Если в сфере науки и технологий государство будет регламентировать работу ученых в мелочах и созывать «научные» коллективы, чтобы полгода оценивать степень инновационности проекта, который обратился за финансированием в государственный фонд, то оно отдаст этих ученых и эти проекты тем странам, которые достаточно гибкие для того, чтобы их принять. И в этом главный вызов для таких стран как наши, где те, кого регулируют, намного переросли тех, кто регулирует: пытаться выиграть конкуренцию хотя бы в малом или дарить наши мозги и таланты остальному миру.