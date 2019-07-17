"Минчанам стоило бы научиться здороваться и улыбаться". Почему Минск "такой депрессивный" и виновата ли в этом его архитектура

И – ап! – имеем все предпосылки к депрессии. Но депрессия не у города, а у конкретных людей. Так что можно утверждать: среда влияет на настроение. Но хорошая новость в том, что, находя поводы для радости, мы защищаем свое психическое здоровье. Потому все вопросы о том, какой район более депрессивный в Минске, а какой более комфортный – это вопросы личного восприятия окружающей среды.

- То есть кто-то и в Шабанах будет счастлив, а кто-то и в Дроздах будет страдать от одиночества... Значит, вопрос можно сформулировать так: где минчан поджидает стресс?

- Скученность, непрерывное воздействие шумов, отсутствие полной темноты, переизбыток информации от рекламных посланий, темп столичной жизни – основные факторы стресса. Человек как биологический организм не рассчитан на все эти воздействия и воспринимает их, как неблагоприятные факторы.

Толпы хмурых и серо-одетых людей в общественном транспорте, толкотня в дверях, шум транспорта, обилие рекламы, как аудио, так и визуальной, калейдоскоп вывесок на стенах – с этим горожане сталкиваются каждый день. Особенно те, кто вынужден добираться до метро наземными видами транспорта из густонаселенных микрорайонов Малиновки, Каменной Горки, Шабанов.