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"Минчанам стоило бы научиться здороваться и улыбаться". Почему Минск "такой депрессивный" и виновата ли в этом его архитектура
17.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Плох тот белорус, который не мечтает
Минчане сами виноваты в том, что живут в "депрессивном городе"
- Окружающая среда, архитектура города определенно влияет как на самочувствие, так и на поведение горожан. Еще психогеограф Колин Эллард описал, что архитектура и городская планировка способны вызывать у людей сильные эмоции. Но не стоит называть определенные районы депрессивными. Депрессивность – это личная черта, качество личности, депрессия свойственна только человеку.
Именно потеря способности чувствовать радость и связывается в умах с «депрессивным» окружением. А если вспомнить о любимом развлечении соотечественников «поныть», то можно понять, что, закрепляя отрицательную реакцию, с каждым разом, с каждым повторением «Гэта Беларусь, дзетка!», «Только не в этой стране», «Помните, где мы живём!» мы теряем путь к радости. «Надоело», «всё обрыдло» и каноническая «абыякавасть да жыцця» – это всё тоже об ангедонии.
И – ап! – имеем все предпосылки к депрессии. Но депрессия не у города, а у конкретных людей. Так что можно утверждать: среда влияет на настроение. Но хорошая новость в том, что, находя поводы для радости, мы защищаем свое психическое здоровье. Потому все вопросы о том, какой район более депрессивный в Минске, а какой более комфортный – это вопросы личного восприятия окружающей среды.
- То есть кто-то и в Шабанах будет счастлив, а кто-то и в Дроздах будет страдать от одиночества... Значит, вопрос можно сформулировать так: где минчан поджидает стресс?
- Скученность, непрерывное воздействие шумов, отсутствие полной темноты, переизбыток информации от рекламных посланий, темп столичной жизни – основные факторы стресса. Человек как биологический организм не рассчитан на все эти воздействия и воспринимает их, как неблагоприятные факторы.
Толпы хмурых и серо-одетых людей в общественном транспорте, толкотня в дверях, шум транспорта, обилие рекламы, как аудио, так и визуальной, калейдоскоп вывесок на стенах – с этим горожане сталкиваются каждый день. Особенно те, кто вынужден добираться до метро наземными видами транспорта из густонаселенных микрорайонов Малиновки, Каменной Горки, Шабанов.
С отсутствием темноты столкнулись жители Уручья, световая реклама на фасадах
Отказ от эмоций - это нормальная реакция на жизнь в постоянном стрессе
- Поскольку организм устает реагировать, то сначала начинается отказ от эмоций. Белорусы такие неэмоциональные, помните, да? Это как раз первое следствие жизни в постоянном стрессе. К сожалению, природного механизма саморегуляции, восстановления сил в условиях города у нас нет. Поэтому проще «отключиться». «А можа так и трэба» - вполне себе работающий адаптационный механизм, позволяющий экономить психическую энергию.
Следующей ступенью становится агрессивность, когда любое внешнее воздействие способно вызвать взрыв негативных эмоций. Помните, какой дурной славой не так давно пользовались Шабаны и Чижовка? Потому что чужак мог запросто «нарваться» вне зависимости от своего поведения, сам факт его присутствия уже запускал эмоциональную реакцию.
Испытай чувства в городе, посмотри на него глазами специалиста-архитектора, заметь новое - именно этим я приглашаю заниматься в Минске уже третий год. И эти же призывы можно найти в самых разных публикациях на тему городов и их восприятия, например, «Почувствуй, Осознай, Посмотри иначе» - лозунги на Московском урбанистическом форуме этого года.
- Может ли архитектура снижать стресс?
- Может, если здания обладают необходимым качеством, отсутствие которого у постройки не дает права называть ее объектом архитектуры, – красотой. Еще 2 тысячи лет назад архитектор и строитель Витрувий в Древнем Риме сформулировал свое определение архитектуры как триединство качеств: польза+прочность+красота.
В учебниках архитектуры последнее и главное качество из триады Витрувия − красота − сейчас называется эстетичностью и соответствует требованию архитектурно-художественной выразительности. Ключевое в нем – благоприятно воздействовать на человека. То есть человеку должно быть безопасно, удобно, комфортно, а главное - приятно и радостно находиться в городе или в здании.
Архитектурное решение здания не должно вводить человека в заблуждение и тем самым пробуждать недовольство как путь к стрессу. Например, должно быть понятно, где вход (попробуйте найти вход в велотрек Минск-Арены), должно быть ясно, куда двигаться внутри здания.
Монотонность, повторение одних и тех же подъездов и цветов, одинаковая высота зданий, отсутствие видимой естественной линии горизонта – все это снижает качество среды. Поэтому, безусловно, здоровее жить не в типовом микрорайоне с видом в окна соседнего дома из клеточек-панелей, а в разноэтажном комплексе с видом на парк, сквер, зеленый двор. Важно иметь возможность добраться до работы с минимальными потерями психической энергии - пешком или на велосипеде. Самый близкий пример в этом плане микрорайон Восток-1.
Минск может спасти хотя бы озеленение
- Другой путь (менее затратный по средствам, усилиям и времени, чем строительство новых красивых зданий или покупка квартиры с видом на парк) - озеленение. Еще в 1984 году биолог Эдвард Осборн Уилсон в своей книге «Биофилия» описал причины положительного влияния природы на психическое состояние человека. И с каждым годом исследователи находят все больше новых доказательств, что присутствие зелени хотя бы в виде кустарников снижает стресс в городе. Недолгая прогулка в окружении зелени вне смартфона, без наушников, «включение» внимания к природным элементам, лучше всего – к текущей воде, делает все жилые территории с выходом к Свислочи или Слепянской водной системе очень привлекательными.
- Что можно "срочно" улучшить в Минске, чтобы он стал более комфортным?
- Почему все так любят вечера у Ратуши? Потому что хорошее настроение ничего не стоит. Красивые, расслабленные люди приходят получить удовольствие от музыки, улыбнуться знакомым, помахать в ответ на приветствие артистов рукой, спеть вместе, а может быть и потанцевать. Я, например, танцую! Было бы замечательно завести какой-нибудь ритуал в городе. Как, например, в Бресте ежевечернее зажжение газовых фонарей фонарщиком.
Замечать каждый день несколько хороших моментов полезно для психики. А "срочно" можно научится здороваться, улыбаться и быть вежливыми. Именно это создает климат города. Никто не сможет заставить горожан быть счастливыми, архитектура в том числе.
Фото: Павла Садовского и из личного архива героини статьи.
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"Минчанам стоило бы научиться здороваться и улыбаться". Почему Минск "такой депрессивный" и виновата ли в этом его архитектура
Плох тот белорус, который не мечтает купить квартиру в Минске. Но часто, перебравшись из тихого райцентра или менее активного, чем столица, областника, людей...
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