﻿ В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за $48 тысяч. 21.by
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В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за $48 тысяч

17.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На ул. Аладовых в столичном микрорайоне Домбровка завершено строительство трех жилых домов. На фоне остальной застройки они выглядят довольно ярко. При этом для желающих купить новостройку в Минске можно воспользоваться предложениями на вторичном рынке — собственники продают эти квартиры без отделки.

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч

На улице Аладовых красуются три десятиэтажных жилых дома. Они выгодно выделяются на фоне уже существующей застройки — яркая расцветка сразу привлекает внимание. На придомовой территории уже смонтированы детские площадки, сделаны дорожки. Видно, что работы на объекте завершены. 

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч

Подъезды оборудованы видеодомофонами, электроподъемниками для людей с ограниченными возможностями.

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч

Квартиры от застройщика были реализованы с помощью жилищных облигаций, номинальная стоимость которых в августе 2018 года составляла 1700 рублей. При этом стоимость квадратного метра в проектной декларации составляла 2300 рублей (около $1150). 

Сначала покупателям были предложены квартиры в доме №35, затем продавались апартаменты в двух других домах — №№ 36, 37.

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч

Сейчас в этих домах можно купить двухкомнатную квартиру площадью 59,5 кв.м за $72 тысячи. Планировка представляет собой рядом расположенные две жилые комнаты по 17 и 18 кв.м и кухню 9,2 кв.м. 

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч

Однокомнатная квартира улучшенной планировки площадью 40,4 кв.м, расположенная на 9-м этаже в ближайшем к дороге доме стоит $56,7 тысяч. «Покупателю скидка 7% в магазине "Материк"», — заманивает потенциальных покупателей продавец. 

Что интересно, такая же квартира на 5-м этаже стоит на 4,7 тысячи дешевле — $52 тысячи.

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч

На 8-м этаже в этом же доме продается однокомнатная квартира общей площадью 32,7 кв.м. Ее стоимость — $47,9 тысячи.

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч

Дома расположены в 1,5 км от ст.м. «Кунцевщина», рядом есть новая школа №41. С парковкой также не должно быть проблем — по соседству за счет собственных средств застройщик уже начал строительство многоуровневой стоянки на 250 машиномест.

В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за тысяч
 
Теги: Минск
 
 
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На ул. Аладовых в столичном микрорайоне Домбровка завершено строительство трех жилых домов. На фоне остальной застройки они выглядят довольно ярко. При этом для...
 
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