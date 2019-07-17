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В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за $48 тысяч
17.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На ул. Аладовых в столичном микрорайоне Домбровка завершено строительство трех жилых домов. На фоне остальной застройки они выглядят довольно ярко. При этом для желающих
Квартиры от застройщика были реализованы с помощью жилищных облигаций, номинальная стоимость которых в августе 2018 года
Сначала покупателям были предложены квартиры в доме №35, затем продавались апартаменты в двух других домах — №№ 36, 37.
Сейчас в этих домах можно купить
Что интересно, такая же
На 8-м этаже в этом же доме
Фото: Павел Садовский
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В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за $48 тысяч
На ул. Аладовых в столичном микрорайоне Домбровка завершено строительство трех жилых домов. На фоне остальной застройки они выглядят довольно ярко. При этом для...
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