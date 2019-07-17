В только что построенных МАПИДовских домах в Домбровке уже продают квартиры на «вторичке». Самый дешевый вариант — «однушка» за $48 тысяч

Квартиры от застройщика были реализованы с помощью жилищных облигаций, номинальная стоимость которых в августе 2018 года составляла 1700 рублей. При этом стоимость квадратного метра в проектной декларации составляла 2300 рублей (около $1150).

Сначала покупателям были предложены квартиры в доме №35, затем продавались апартаменты в двух других домах — №№ 36, 37.