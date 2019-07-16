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Науседа о приглашении Лукашенко на перезахоронение останков Калиновского: Надо еще подумать
17.07.2019 11:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Литвы Гитанас Науседа пока не решил, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне. Поэтому еще не известно, кого из представителей белорусских властей Литва пригласит на церемонию перезахоронения
«Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос», — цитирует Науседу
Новоизбранный президент Литвы также отметил, что готов улучшать отношения с Беларусью, но обещает придерживаться жесткой позиции относительно блокирования импорта электроэнергии с БелАЭС в Островце. По словам президента, Беларусь строит станцию вблизи литовской границы без соблюдения требований безопасности, поэтому она представляет угрозу для жителей Литвы.
«Я убежден, что нам не следует покупать электроэнергию с электростанции, построенной без соблюдения требований безопасности, так как это угроза для наших жителей, это угроза для нашей безопасности, — считает Науседа. — Но если возможно улучшать отношения с учетом вот этой составляющей, этого фактора, то я готов это делать».
Напомним, в июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек. В 2019 году исследователи Вильнюсского университета
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Новоизбранный президент Литвы также отметил, что готов улучшать отношения с Беларусью, но обещает придерживаться жесткой позиции относительно блокирования...
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