Науседа о приглашении Лукашенко на перезахоронение останков Калиновского: Надо еще подумать

Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Гитанас Науседа пока не решил, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне. Поэтому еще не известно, кого из представителей белорусских властей Литва пригласит на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863−1864 годов, запланированную на осень в Вильнюсе.



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«Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос», — цитирует Науседу Delfi.lt . По словам президента Литвы, отношения с Беларусью были важной темой для обсуждения на его встречах с президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Матеушем Моравецким и лидером правящей партии Ярославом Качиньским.

Новоизбранный президент Литвы также отметил, что готов улучшать отношения с Беларусью, но обещает придерживаться жесткой позиции относительно блокирования импорта электроэнергии с БелАЭС в Островце. По словам президента, Беларусь строит станцию вблизи литовской границы без соблюдения требований безопасности, поэтому она представляет угрозу для жителей Литвы.

«Я убежден, что нам не следует покупать электроэнергию с электростанции, построенной без соблюдения требований безопасности, так как это угроза для наших жителей, это угроза для нашей безопасности, — считает Науседа. — Но если возможно улучшать отношения с учетом вот этой составляющей, этого фактора, то я готов это делать».

Напомним, в июле 2017-го во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были обнаружены останки 20 человек. В 2019 году исследователи Вильнюсского университета пришли к окончательному выводу , что среди них есть и останки Кастуся Калиновского, руководителя восстания 1863−1864 годов.