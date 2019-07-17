|
Экс-директору приборостроительного завода «Оптрон» за взятки дали 11 лет с конфискацией имущества
17.07.2019 12:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 июля суд Первомайского района Минска вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Его признали виновным в том, что он получал взятки при пособничестве начальника службы безопасности предприятия. Об этом
Его признали виновным в получении взятки в крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также получении взятки в особо крупном размере путем вымогательства.
Экс-директору «Оптрона» назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
Бывший начальник службы безопасности «Оптрона» признан виновным в пособничестве в получении взятки в особо крупном размере. «Содействовал совершению преступления, советами, указаниями, предоставлением информации и оказанием иной помощи в совершении преступления», — говорится в релизе суда.
Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, о
В СК
По данным ведомства, в обоих случаях директор получал незаконное вознаграждение при пособничестве начальника службы безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его признали виновным в том, что он получал взятки при пособничестве начальника службы безопасности предприятия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)