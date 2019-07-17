ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин и Лукашенко сегодня посетят главный собор и несколько скитов Валаамского монастыря

17.07.2019 15:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду посетят главный храм Валаамского монастыря и несколько скитов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.


Фото: Reuters, архив

«Они прибудут на Валаам — неформальная поездка, день неформального общения», — подчеркнул представитель Кремля. «На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов и музей Валаама, то есть программа достаточно насыщенная», — добавил он.

По словам Пескова, вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях, в частности, в форуме регионов России и Беларуси.

Как сообщала пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в среду утром. 

Валаам — остров, который не поделили монахи и миряне. Куда Путин везет Лукашенко?

 
 
Ссылка на источник 124
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Поставский райагросервис обанкротился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика