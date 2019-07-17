Путин и Лукашенко сегодня посетят главный собор и несколько скитов Валаамского монастыря

Источник материала: Tut.by

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду посетят главный храм Валаамского монастыря и несколько скитов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Фото: Reuters, архив

«Они прибудут на Валаам — неформальная поездка, день неформального общения», — подчеркнул представитель Кремля. «На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов и музей Валаама, то есть программа достаточно насыщенная», — добавил он.

По словам Пескова, вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях, в частности, в форуме регионов России и Беларуси.

Как сообщала пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в среду утром.

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