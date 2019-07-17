|
Путин и Лукашенко сегодня посетят главный собор и несколько скитов Валаамского монастыря
17.07.2019 15:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду посетят главный храм Валаамского монастыря и несколько скитов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Они прибудут на Валаам — неформальная поездка, день неформального общения», — подчеркнул представитель Кремля. «На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов и музей Валаама, то есть программа достаточно насыщенная», — добавил он.
По словам Пескова, вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях, в частности, в форуме регионов России и Беларуси.
Как сообщала пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в среду утром.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)